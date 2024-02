Bari, la scuola media Massari-Galilei approva la carriera alias per uno studente transgender

Nicola potrà sentirsi riconosciuto ma è solo un primo passo

Un percorso difficile dentro e fuori

Unacausata dal sentire la propria identità di genere diversa dal proprio sesso: è la, una condizione che accomuna persone che si sentono/vivono come una donna, ma sono di sesso biologico maschile, o viceversa, ed altre che non si sentono di non appartenere a nessuno dei due generi, maschile e femminile. In una, è un bel problema. Soprattutto nella fasi più delicate della vita, quelle dell’ infanzia e dell’ adolescenza , quando il rischio di scontrarsi con diffidenze, se non ostilità, incomprensioni, facili ironie e vero e proprio bullismo , è molto alto. Per fortuna, anche in Italia. E anche al Sud, terra tradizionalmente più refrattaria ai mutamenti che coinvolgono la sfera della sessualità. Come nel caso dellache ha riconosciuto l’identità di genere di un suo studente trans.È la prima volta in città, e una delle primissime in Italia, per un istituto di istruzione secondaria. La notizia è stata resa nota da, associazione barese che si occupa di. Protagonista della vicendae mezzo la cui identità di genere non corrisponde con i dati che ha sui documenti, e neanche con quelli della sua scuola. Grazie al supporto della famiglia, delle associazioni, ed alla sensibilità della scuola, ora Nicola ha conquistato il diritto, apparentemente minore, ma di straordinario valore simbolico e pratico, di vedersi riconosciuto per quel che è. La scuola ha infatti accolto la richiesta dei genitori, completa dei certificati che l’iter di affermazione di genere (ancora fortemente medicalizzato in Italia) impone, e così il ragazzo potrà sentirsi chiamare col. A Bari la carriera alias è finora riconosciuta dall’Università e dal Politecnico, di recente anche un paio di istituti superiori si sono mossi nella stessa direzione (il liceo scientifico Scacchi e il Giulio Cesare). Il nuovo anno scolastico è appena iniziato (il 14 settembre) e anche la scuola media Massari-Galilei ha deciso di approvare la stessa misura: il diritto al nome e all’identità personale prescelti dalla persona che non riconosce come propri quelli indicati dai documenti di nascita. In due parole, il diritto alla carriera alias. Tutto bene quel che finisce bene dunque? Sì e no. Perché il percorso per il pieno riconoscimento di questo tipo di diritti è ancora lungo nel nostro Paese, come ben sappiamo. E soprattutto perché la cultura di base è ancora molto permeata dai rigidi, come dall’incomprensione (nella migliore delle ipotesi) o dalla violenza (nella peggiore) con cui vengono accolte le persone che non si riconoscono nella tradizionale strutturazione dei generi.Nicola, che ha dovuto fare i conti anche con ilspietato dei coetanei, ora è sereno. È stato fortunato soprattutto perché, come dicevano, ha avuto unae appoggiato, non forzandolo e non disconoscendo la sua identità . Ma quante famiglie sono così? E poi. Quando Nicola si è dovuto confrontare infatti con la trasformazione del suo corpo da bambina "è arrivata unamolto forte che lo portava a non dormire la notte, ad avere attacchi d’ansia e problemi respiratori" racconta la mamma. Che aggiunge: "Spero, e mi auguro, che altri ragazzi e adolescenti riescano ad aver approvata la carriera alias edi venire chiamati con il nome di nascita e non quello di elezione, di dover fare uncon i supplenti o con chi non li conosce, perché è una persistente violenza. Sento di tanti ragazzi che vengono buttati fuori casa, ma non ha senso. I figli non sono il prolungamento di noi stessi, noi li mettiamo al mondo e siamo onorati di crescerli, ma la vita è la loro”.