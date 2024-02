Bebe Vio felice con le nuove protesi: "Chissà quanto ancora potrà migliorare la nostra vita"

"Evvaaaai mi sono arrivate le mani ed i piedi nuovi 🎉🎉🎉🦾🦿🤣⁣ Tutte queste cose ✌🏻👌🏻🤟🏻☝🏻👍🏻 non avrei potuto farle senza l'incredibile evoluzione tecnologica degli ultimi anni.⁣ E chissà quanto ancora potrà migliorare la nostra vita in futuro grazie alla ricerca scientifica...⁣".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Vio (@bebe_vio)

La tecnologia per migliorare la vita dei bambini con disabilitàù

Campionessa oltre i limiti

Ilche la contraddistingue non manca mai. Ma qualcosa di diverso in lei, c'è:. Ora però la scelta è ardua: bianchi o neri?annuncia così, sui suoi canali social, l'arrivo delle nuoveIl linguaggio è quello semplice e immediato di una ragazza di 25 anni, scopertasi campionessa nella vita e poi anche nello sport."Ciao mamma, guarda come mi diverto" cantava il suo grande amico e ammiratore Jovanotti, ed è questo il mood adottato da Bebe mentre testa i nuovi, con le dita delle mani che finalmente si muovono permettendole di fare gesti comuni, a lei finora preclusi. Mani bioniche, gli ingranaggi in bella vista,, come insegnano gliche, come lei, ci hanno fatto tanto gioire in questi mesi. La campionessa paralimpica, mondiale e europea di fioretto individuale, tra le sportive in assoluto più famose e amate al mondo, stringe i pugni, saluta, fa gesti comuni, gli occhi attenti e vispi, il sorriso che non l'abbandona. Sa di far parte di un piccola rivoluzione copernicana, quello della tecnologia, che le permetterà di avere, d'ora in poi,Lo spiega anche nel post sui social: "Non avrei potuto fare questo senza l'incredibile evoluzione tecnologica degli ultimi anni. E chissà quanto ancora potrà migliorare la nostra vita in futuro...", scrive Bebe Vio, per poi ringraziare l'azienda healthtech, partner ufficiale delle Paralimpiadi di cui è diventata, una delle più grandi e importanti realtà mondiali per i supporti, comprese le protesi, dedicati a chi ha una disabilità. Il loro rapporto, infatti, durerà almeno fino a. L’altro l'azienda, che conta tra i suoi testimonial campionesse e campioni che hanno partecipato con Bebe a Tokyo 2020 come, da un anno sostiene anche ladella campionessa veneta, art4sport, che aiuta nella pratica sportiva ragazze e ragazzi con disabilità con protesi sportive: "Insieme sosterremo i progetti di art4sport, l'associazione onlus che abbiamo fondato nel 2009 – annuncia infatti tramite i profili social –. In questo modoe li inseriamo nel mondo dello sport. Abbiamo grandi idee da realizzare e non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio insieme!". Mani e piedi saranno nuovi, ma il cuore grande di Bebe Vio non cambia mai. E la sua voglia di spendersi per gli altri nemmeno, anzi cresce con lei.. A partire da quella malattia, la, che a 11 anni ha provato a toglierle la vita, ma è riuscita solo a portarle via gli arti. L'ha battuta una volta, da bambina. Poi Bebe (Beatrice all'anagrafe) ha preso quello che le restava ed è andata a conquistare il mondo. Con un sorriso che niente e nessuno è mai riuscito a toglierle. Ha rimesso mano, o meglio protesi, al suo amato fioretto e si è andata a conquistare qualcosa come(di cui 4 titoli) e, imponendosi come la schermitrice paralimpica da battere fin dal 2014, ad appena 17 anni. Nel 2009 la sua famiglia fonda, la onlus che vuole sostenere l'integrazione sociale tramite la pratica sportiva dei bambini che hanno subìto amputazioni. Come lei, come migliaia di altri. Nel 2012 è tra i tedofori ai Giochi paralimpici di Londra, quattro anni dopo sarà l'alfiere alla Cerimonia di Chiusura di Rio de Janeiro, a Tokyo 2020 invece è lei a tenere alto il Tricolore in occasione delle Paralimpiadi post covid. Testimonial in tv , sulle passerelle dell'alta moda, nei centri del potere mondiali (dalla Casa Bianca al Parlamento Europeo ) del valore dello sport nella vita die dello sport paralimpico in generale, è un'assolutaper le generazioni più giovani e non solo. Qualcuno la definisce la ragazza bionica, qualcun altro una forza della natura. Quella forza che l'ha fatta sopravvivere un'altra volta, ad aprile 2021, quando un'infezione da stafilococco ha provato a farle 'uno sgambetto'. È tornata, ancora una volta, in pedana e si è riguadagnata il tetto dell'Olimpo. Ma nel cuore di tutti, quel posto, non lo ha mai lasciato vuoto.