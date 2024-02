Capodanno, tiriamo le somme: gli eventi e le persone che raccontano il 2023

Il tragico bilancio dei femminicidi

Il 2023 mese per mese

Ma Fedez fa anche altro, parla di depressione e psicofarmaci : è arrivata l'ora di abbattere un altro tabù, quello della salute mentale.

A una settimana di distanza, il suo corpo senza vita verrà trovato vicino al lago di Barchis, in Friuli.

Cos'è accaduto nel mondo

Un brindisi e l'augurio per l'anno che verrà

La domanda, come tradizione, è sempre la stessa, identica a quella dell’anno precedente: “L’anno nuovo come sarà? Bello, brutto, o metà e metà?”.

Con queste esatte parole se lo chiese anche Gianni Rodari, che era solito scrivere ai bambini per parlare anche ai grandi. Una poesia da rileggere con attenzione, dal momento che contiene anche la risposta. Concludeva infatti profeticamente Rodari che, in fondo: “Anche quest’anno, sarà come gli uomini lo faranno”.

. Tutti puntati su di lei. La camera a spalla l’ha seguita per il corridoio dietro le quinte, di schiena, secondo la legge del buio prima della luce (dell’Ariston). Al suo entourage il compito di reggerle il bordo dell’abito lungo, come i paggetti con le spose. Cosa fu voltarsi, quella sera di febbraio, davanti a milioni di italiani? Il racconto diper i diritti, l’inclusione, il rispetto del corpo femminile, la libertà e la lotta ai condizionamenti legati al genere, non può non partire dal palco d’Italia. Dove una splendida Chiara Ferragni (a scanso di pandori, uova di Pasqua e scandali vari che la vedono ora coinvolta e da settimane lontana dai social) esordì con una stola bianca sulle spalle, e lo slogan '' che da quel momento in poi sarebbe stato declinato in infinti modi (e meme ). Quello stesso palco, e quella stessa sera, avrebbe visto in effetti scoccare anche il (galeotto) bacio della discordia tra Fedez e Rosa Chemical.Riavvolgere il nastro del tempo è doveroso, essendo ogni fine d’anno. A volte drammatici, come nel caso dei femminicidi Sonodall'inizio del 2023, in quello che è un bollettino di guerra vero e proprio. Placata l’onda emotiva di funerali e fiaccolate, e l’indignazione del momento, è bene non dimenticare quanto di feroce è avvenuto in questi dodici mesi, dallo stupro di Palermo ad opera del branco, a quello di Caivano . Aveva 17 anni Michelle Maria Causo, massacrata nel quartiere Primavalle a Roma. Il corpo chiuso in un sacco nero dell'immondizia, abbandonato tra i rifiuti in un carrello della spesa. Giulia Tramontano era al settimo mese di gravidanza: avrebbe dovuto dare alla luce il suo bambino, invece lei e il piccolo sono stati ammazzati dall’uomo che avrebbe dovuto prendersene cura e proteggerli. E di anni ne aveva appena 22 anche Giulia Cecchettin , la studentessa veneta assassinata a coltellate dall'ex fidanzato, appena un ragazzino come lei, terribilmente adulto nella sua scelta di morte. Fatti che hanno talmente scosso l’opinione pubblica, che la politica ha anche pensato a un(se non che al momento rimane una proposta ancora tutta in via sperimentale, di concreto c'è ben poco). Questo solo per rimanere nel nostro Paese e citare gli episodi forse più crudi, rimasti impressi nella nostra memoria.Ripercorriamo dunque, per sommi tratti, cos’è stato il 2023 per l’Italia e per il mondo. A cominciare dae dallo storico risultato di appena qualche mese prima (ottobre 2022) alle elezioni in. Luiz Inácio Lula da Silva è torna presidente, ma i fedelissimi dello sfidante, l'uscente Bolsonaro, non ci stanno e. Il prezzo più alto, come sempre, lo pagano gli innocenti. In questo caso l’ambiente : nell'ultimo mese di presidenza di Bolsonaro è stato registrato un incremento del 150% della già estrema deforestazione. I numeri, da brividi, parlano da soli: nel polmone verde del pianeta sono stati abbattuti ben 21 alberi al secondo. Gennaio è stato anche il mese del gossip reale con l’uscita di, ampiamente anticipato da rivelazioni esplosive in tema di stereotipi e pregiudizi. Come le preoccupazioni Royal sul colore della pelle che avrebbe avuto il primogenito Archie.Dal Brasile all’Italia: è il 16 gennaio quando finisce, dopo 30 anni, la latitanza del superboss. Malato di tumore, morirà otto mesi dopo.Nella notte tra il 5 e 6 febbraio. Le vittime saranno circa 60mila. Il sisma è tremendo, devastante, il più potente nella regione nell’ultimo secolo. Mette in ginocchio una popolazione già stremata da anni di conflitti e dalla recessione globale del Covid. Degli 8,8 milioni di siriani colpiti, quasi la metà sono bambini e donne incinte. Una di loro, prima di morire, partorirà sotto le macerie di Aleppo. La forza della vita di quel bambino supera quella violenta del terremoto e, come per miracolo, il bimbo si salverà . Come in guerra, anche nelle emergenze umanitarie a pagare il prezzo più alto sono le donne e gli orfani, che senza più casa e mezzi di sussistenza, diventano ancora più vulnerabili e a rischio sfruttamento. È ilquando si festeggia non la pace ma la guerra: Putin celebra ilche ha messo in fuga milioni di donne e bambini dall’ Ucraina . Il 26 febbraio nel nostro Paese è un giorno storico: viene eletta la segretaria del PD, Elly Schlein . Per la prima volta nel nostro Paese sia a capo del governo, Giorgia Meloni, che all’opposizione, Schlein, ci sono donne.Entrambe saranno immortalate nude e incinte in un murales a Milano, opera sulla maternità surrogata di aleXsandro Palombo che ribadisce: “La loro è un’occasione storica per rafforzare il cammino verso l'uguaglianza di genere, l'emancipazione e l'autodeterminazione". Il vento, almeno in politica, dà segni di cambiamento anche altrove, come dimostra l’elezione in Spagna della 44enne Mar Galcerán . Le sue parole suonano come un programma: “Bisogna sradicare gli stereotipi: noi non siamo la nostra malattia". Febbraio riserva però anche una delle più grandi tragedie dell'immigrazione:, in Calabria, detta la strage di bambini.è la scienza a primeggiare: OpenAi rilascia il modello linguistico di quarta generazione di. Ma l’intelligenza artificiale se da una parte stupisce e avanza, dall’altra spaventa con pericoli tangibili: può generare fake news e diffondere campagne di disinformazione a tempo di record, oltre che realizzare software nocivi e mandare a casa professionisti, arrivando persino a sostituirli sul posto di lavoro.Adancora un fatto di sangue, drammatico: a Pisamuore dopo essere stata aggredita e ferita a morte da un suo ex paziente . La reazione del personale sanitario in tutta Italia, dopo l’escalation di aggressioni, è unanime: occorre difendere i medici e chi si spende per curare gli altri.Il 5 maggio una buona notizia:. Un sospiro di sollievo non da poco, visto che il futuro del pianeta passa da queste due colonne d’Ercole: salute e clima. E a proposito di clima, il 2023 è stato un nuovo anno di proteste shock da parte degli attivisti , come la Fontana di Trevi offesa col carbone vegetale. Quanto a, appeso l’impermeabilino giallo al chiodo, quest’anno ha consegnato alla storia due immagini: portata via di peso mentre manifestava a Oslo davanti al ministero delle Politiche Energetiche, e arrestata a Londra alla protesta contro i colossi petroliferi. È ottobre, è normale che piova. Un po' più strano che lo faccia a maggio, a dirotto, e che una strana primavera consegni alla storia, che ha visto Angeli del Fango di tutta Italia darsi da fare al motto ‘I care’.Ma ogni mese, si sa, è un giro di giostra, e maggio riserva anche, e Camilla, oltre allodopo un’attesa di 33 anni.l’annuncio delsenza fecondazione tra cellula uovo e spermatozoo. È il 10 giugno, un giorno come tanti ma non a Firenze, dovenel mistero una bambina peruviana di 5 anni di nome Kataleya, per tutti. Introvabile. Il 12 giugno è la fine di un’era:. Nel giorno dei funerali gli occhi sono tutti puntati su di lei, Marta Fascina , l’ultima compagna del presidente, vestita di nero, affranta e mano nella mano con Marina Berlusconi. Col suo pianto a dirotto e lo sguardo fisso sul feretro abbatte un altro tabù: l’amore, quello vero, non conosce età. Il 23 giugno la: è il tentato golpe di Prigozhin che morirà due mesi dopo in un incidente aereo. Ma dopo tanta pioggia, ecco spuntare finalmente il sole, che trasforma l’acqua in fango in Emilia ma annuncia anche l’arrivo dell’estate.L’Italia si prepara ad affollare le autostrade prima e le spiagge poi, e a lasciare città infuocate per cercare refrigerio al mare. E fa bene.passerà alla storia comesulla Terra, o meglio dal 1880, cioè fin da quando si hanno dati a disposizione. Lo confermerà anche la Nasa, a settembre. Mentre l’Italia bolle, e in Sardegna si sfiorano i 50°, e in Sicilia si superano quelli percepiti, il 27 luglio a occuparsi della questione è lo stesso presidente Mattarella, che dice: "Siamo in ritardo”, servono “strumenti nuovi che consentano di prevenire e attenuare i fenomeni che stiamo vivendo". Il rosso da scottatura e dei grafici meteo che annunciano ondate di calore a ripetizione, lascia il posto al rosa, almeno al cinema, grazie al film dei record "Barbie" . E mentre al botteghino vola, il mondo arabo lo vieta perché promuoverebbe l’omosessualità e i valori Lgbtq.Il 22 settembre se ne va un altro pezzo di storia,, salutato con un funerale laico. Nello stesso mese i social impazzano per Fedez . Sarà lui stesso a confidare di aver “perso metà del sangue, sono stato moribondo”.Un appello raccolto immediatamente da tanti giovani che fanno registrare un boom di donazioni.Il. Le televisioni di tutto il mondo passano le immagini dell’orrore, e la guerra diventa anche specchio delle relazioni, e di sopraffazione, tra uomo e donna. Sequestri di civili e di intere famiglie israeliane, fragili e malati tra gli ostaggi, massacri, violenze di ogni sorta, stupri. Il governo Netanyahu risponde con l’operazione ‘Spade di Ferro’ che per i civili palestinesi significa esodo e morte:A novembre, a 55 anni,, la prima persona ad aver avuto accesso in Italia al. E mentre il meteo impazzito consegna alla storia un’altra alluvione, questa volta in Toscana, l'11 novembre scompare, laureanda in Ingegneria biomedica. Avrebbe dovuto laurearsi 5 giorni dopo, ma la sua sedia, davanti ai professori, rimarrà vuota.L’ennesima donna uccisa da un uomo che pretende amore e dispensa morte. Nel nome di Giulia le piazze d’Italia non stanno più zitte, iniziano a fare 'rumore', gremite di donne e uomini che in coro dicono basta ai femminicidi. Ai funerali a Padova, davanti a diecimila persone, ilsi augura che la storia della figlia segni "un punto di svolta" auspicando "leggi e programmi educativi per proteggere le vittime".In nome dell’inclusione dicembre si apre con una polemica: fa discutere decisione dell'Istituto universitario europeo di Fiesole (Firenze) diÈ il 19 dicembre: con il documento Fiducia supplicans, anche se al di fuori di qualsiasi ritualizzazione e imitazione delle nozze.Si chiude 2023 fatto di luci e ombre, che ha visto il, mentre molte donne americane si ritrovano ancora costrette ad attraversare gli, per raggiungere un posto dove interrompere la gravidanza non risulti reato. Un anno in cui molti musei si sono attrezzati per abbattere le barriere ed è nato anche, il primo festival accessibile a persone con disabilità visive e uditive. È stato l’anno del caso dele del suo libro "Il mondo al contrario" , e della bufera politica seguita alle sue posizioni, messe nere su bianco, contro i migranti e sulla “anormalità Lgbtq”. Nel 2023 si è spenta una voce libera , quella di, scrittrice, intellettuale e attivista. La prima donna ad aver parlato di femminismo intersezionale.Non solo cronaca nera, perché in questo lungo anno non è mancato certo il gossip, dal '' al '', che in Arabia, per un abbraccio e un bacio di troppo dato a una sua fan, ha rischiato 100 frustate. E come dimenticare il(nudo, così come mamma Michelangelo l’ha fatto) ai suoi studenti. E se per 2mila anni è stata la ‘mela’ il frutto proibito per eccellenza, almeno per quest’anno ha lasciato il passo alladella pubblicità di Esselunga. Doveva servire a riappacificare i genitori separati, e invece ha acceso gli animi di chi ha letto nello spot una strumentalizzazione della sofferenza dei figli, per solleticare il senso di colpa dei genitori divorziati. Il 2023 è stato anche l’anno di immagini simbolo, come quella di, la. Il cambiamento è passato anche per la musica, sempre più al femminile. Il 2023 può dirsi l’anno del trionfo assoluto di, vincitrice di 25 American Music Awards. Una Wonder Woman da palcoscenico capace di strappare il record addirittura a Michael Jackson, che ne aveva vinti ‘appena’ 24.Come in un cerchio che si chiude, a fine 2023 è ancora la Ferragni ad occupare le prime pagine di tutti i giornali, questa volta col. Donna, Diva, Divina. Ma mentre piange è semplicemente Chiara. Le lacrime non hanno fermato la fuga di follower, oltre 100mila. Un numero esorbitante, ma non per lei, che ne conta ben 29milioni. La tuta da 600 euro delle scuse è andata a ruba, ma questo non la consola. È la regola spietata del mondo virtuale, che permette al mondo di vederti e leggerti in ogni momento, e mai di abbracciarti.Eccoci arrivati alla fine., col consueto rito di auguri, brindisi e petardi. Del countdown di Capodanno, delle piazze in musica, degli slip rossi portafortuna, dei baci sotto il vischio, dei vestiti eleganti, dei gioielli delle grandi occasioni, degli assaggi di futuro affidati agli oroscopi. È giusto così:, non fermarsi al passato. È questo che muove il mondo, che cambia le cose. È questa la vita, che accade senza chiedere il permesso. Ma un dubbio, negli animi più sensibili, riecheggia soffusamente: e se per tutti questi mesi il 2023 ci avesse sussurrato all’orecchio parole, storie e lezioni che non abbiamo inteso fino in fondo? Poco importa, oramai è agli sgoccioli.È tempo di accogliere l’anno nuovo, col suo