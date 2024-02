Corpo libero, un thriller psicologico che svela il lato oscuro della ginnastica artistica

Il fumetto “Corpo libero”

Le autrici del fumetto

Il mondo dellaè sotto i riflettori per loche sta facendo tremare tutto il settore. E se a questo mondo si aggiungesse anche un Abusi verbali e umiliazioni da parte di istruttrici ai danni di atlete , campionesse ma anche ragazzine che praticano questo sport per pura passione , sono state scoperchiate dopo le dichiarazioni terrificanti delle ex Farfalle della Nazionale, Nina Corradini (19 anni) e Anna Basta (22 anni) . Poi sono seguite quelle dell’ex campionessa mondiale di ritmica Giulia Galtarossa (31 anni) e quelle della campionessa pratese Marta Pagnini (31 anni) . Tutto ciò sta accadendo nella realtà mentre nella finzione il mondo della ginnastica ritmica si tinge di giallo grazie a “Corpo libero”,sceneggiato dae disegnato da, in uscita il prossimoper “Hop! Edizioni”. Il libro è tratto dall’ omonima serie tv – disponibile sulla piattaforma Paramount+ e nel corso del 2023 in onda su Raidue - diretta da Cosima Spender e Valerio Bonelli –, a sua volta ispirata al romanzo di Ilaria Bernardini.Il fumetto svela il La vita di una ginnasta è fatta di dolori e sacrifici , una cura estenuante del corpo, al quale è richiesto di rimanere il più possibile piccolo e agile, di. Una lotta continua con il tempo che va domato o addirittura fermato: al successo si deve arrivare al più presto. Gli anni di formazione si passano in palestra, tra allenamenti, gare e una disciplina ferrea.sono le stelle del “Vis Invicta”, il piccolo club napoletano di ginnastica artistica femminile . Guidate dalla coach Rachele e assistite dal medico sportivo Alex, partecipano a un torneo che devono vincere a ogni costo. Nei giorni della competizione rivalità e ossessioni con altri club imperversano, ma si fanno strada anche tra le atlete della stessa squadra, fino a un drammatico epilogo: unche sconvolge la gara.“Corpo libero” è unche entra nella mente di queste cinque ragazze abituate a non vivere l’adolescenza come le altre. Le autrici portano il lettore alla scoperta delledelle giovani atlete, svelanoda parte degli adulti che dovrebbero proteggerle. Giulia Rosa, con uno stile dolce e pungente, tipico delle sue illustrazioni, si fa portavoce di, competizioni sfrenate, patti di sangue, prove di resistenza e allucinazioni da farmaci. Le sceneggiatrici Chiara Barzini, Ilaria Bernardini, Ludovica Rampoldi e Giordana Mari raccontano con maestria i retroscena di uno sport fatto di leggerezza e volteggi., denunciati anche nei recenti fatti di cronaca dove giovani ragazze che perdono la libertà di scelta sulla propria vita e sul proprio corpo, fanno i conti con i disturbi del comportamento alimentare , ripongono la loro fiducia in allenatori e medici sportivi che agiscono solo per il successo. “Corpo Libero” è una storia cupa diche scalpita per essere vissuta a pieno.è illustratrice e Motion designer. Le sue illustrazioni sono interamente digitali, vengono realizzate su iPad e finalizzate con programmi di elaborazione grafica. Molto seguita sul web, ha una pagina Instagram @giuliajrosa con più di 500.000 followers e il suo lavoro è stato pubblicato su riviste nazionali e internazionali. Nel febbraio 2021 ha pubblicato il suoillustrato da autrice unica, “Pages Not Found - 28 stories about life, love and other problems” (Hop!)., scrittrice e sceneggiatrice, ha vissuto a lungo negli Stati Uniti dove ha pubblicato “”, tradotto in Italia per Mondadori con il titolo “Terremoto”. Ha scritto le sceneggiature di “”, diretto da Ginevra Elkann, e “Arianna” per la regia di Carlo Lavagna.La scrittriceha all’attivo diversi romanzi e racconti tra cui “Non è niente”, “I supereroi”, “Domenica”, “” e “Il ritratto”. Dal(Mondadori), uscito nel Regno Unito con il titolo “” e tradotto in italiano da Veronica Raimo, sono tratte le sceneggiature della serie e del fumetto omonimi. Per anni ha seguito il mondo della ginnastica artistica nel docu-reality “” da Mtv.è sceneggiatrice e scrittrice. Ha sceneggiato varie serie tv come “”, la trilogia “1992”, “1993”, “1994” e vari film tra cui “” di Marco Bellocchio, per cui ha vinto il Nastro d’argento e il David di Donatello alla migliore sceneggiatura. Ha scritto due romanzi per Salani “Il ragazzo invisibile” - da cui è stato tratto l’omonimo fumetto per Panini - e “Il ragazzo invisibile - Seconda generazione”., con un passato dae un diploma alla Scuola Holden di Torino, ha collaborato alla scrittura delle serie “1993”, “1994”, “Il paradiso delle signore”, e dei film “” e “La cena perfetta” per la regia di Davide Minnella.