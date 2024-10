Fatima Romina Alì, sul palco la cultura vince sul colore della pelle. “Ma fuori ho sentito diffidenza”

Mettersi in gioco per assaporare ogni sfumatura dell’interpretazione. È l’obbiettivo di Fatima Romina Alì che, sin da bambina, ha saputo destreggiarsi con talento tra diverse forme di recitazione: dalla teatrale e cinematografica al doppiaggio, fino a esplorare anche il mondo della moda. E ora Fatima è tra i protagonisti dell'audiodramma thriller Effetto Eco, una serie ricca di suspense e colpi di scena, al fianco di attori del calibro di Filippo Nigro (nel ruolo di Massimo Riversi) e Francesco Pannofino (Fausto Colombo). La trama combina abilmente elementi sovrannaturali con un'intensa indagine poliziesca, regalando agli ascoltatori un'esperienza coinvolgente e ricca di tensione.

La sua prima esperienza in teatro risale al 2005: da dove nasce la passione per la recitazione?

“La mia passione per la recitazione è innata, ho iniziato quando ero bambina. Una parente di mia madre, modella professionista, vedendo la mia spigliatezza suggerì ai miei genitori di inserirmi in un’agenzia per attori bambini. Così, da piccola, iniziai a fare piccoli ruoli in TV, in fiction e pubblicità… Insomma, iniziai quasi per gioco. Successivamente mi iscrissi in una piccola scuola di teatro vicino casa, poi iniziai a lavorare prima come attrice e poi come assistente alla regia”.

Qual è stato il personaggio che ha preferito interpretare nella sua carriera e perché?

“Questa è una domanda molto difficile. Alla fin fine ci si ricorda sempre il primo e l’ultimo personaggio interpretato, anche se tutti ci lasciano qualcosa. L’ultimo è stato Isabella, all’interno della commedia scritta da Veronica Liberale – autrice davvero molto talentuosa – dal nome ‘Il Fumo Vivi’. Siamo andati in scena a luglio e il personaggio che ho interpretato è ispirato a una persona realmente esistita, Isabella Marincola, una donna all'avanguardia e fuori dal suo tempo. È stata figlia di un militare italiano e di una donna somala nel periodo coloniale, che venne in Italia e iniziò a lavorare come attrice”.

Attrice teatrale e per la TV, ha fatto aiuto regia, fotomodella e adesso si cimenta nel doppiaggio... Quale ruolo preferisce?

“Senza dubbio il teatro, perché mi sento a casa. Certo, amo ogni aspetto del mio lavoro, dal doppiaggio all’aiuto regia, perché poi alla fine è tutto collegato. Uno è sempre un attore, deve solo declinare la sua tecnica in discipline diverse, ma il succo è sempre lo stesso. Ma se dovessi proprio scegliere, sceglierei sicuramente il teatro perché è ogni volta un’esperienza irripetibile. Ogni sera è qualcosa di diverso”.

Fatima Romina Ali è un'attrice afroitaliana, nata a Roma da genitori Somali (Instagram)

Lei ha origini somale ma è nata e cresciuta in Italia. Qual è la sua esperienza in un Paese come il nostro, a tratti ancora poco inclusivo nei fatti?

“L'Italia non ha lo stesso livello di razzismo radicato e profondo che si può trovare in altri paesi, come gli Stati Uniti o l'Olanda. Tuttavia, persiste un certo provincialismo. In Italia, i pregiudizi non si limitano solo alle differenze etniche o nazionali, ma si estendono anche a chi proviene da altre città o zone di questa. Ad esempio, ci sono tra chi è nato a Napoli e chi è nato a Milano, o tra persone di quartieri diversi. Non direi che l'Italia è un paese che odio o un paese razzista nel senso più stretto, ma sicuramente è caratterizzato da un provincialismo diffuso”.

Ha mai vissuto situazioni spiacevoli che l’hanno infastidita o invece altri che l’hanno divertita magari per la loro assurdità? Qualche aneddoto?

“Ci sono stati episodi sia positivi che spiacevoli. Tra i momenti positivi, ricordo con piacere quando, dopo l'elezione di Barack Obama, mentre camminavo per strada, uno dei gladiatori che fanno le foto con i turisti a Roma mi chiese se fossi la figlia del neo-presidente. D'altra parte, ci sono stati anche episodi negativi. Ad esempio, ho spesso incontrato diffidenza. Sui mezzi pubblici, mi è capitato che alcune persone si tenessero stretta la borsa, temendo di essere derubate da me”.

È tornato il dibattito sullo Ius scholae: che idea si è fatta e perché, secondo lei, si fa ancora distinzione tra le varie italianità?

“Ho vissuto personalmente il disagio di essere nata, cresciuta e di aver studiato in Italia senza avere la cittadinanza fino ai 18 anni. Questa situazione può essere problematica per chi nasce qui ma non è cittadino, soprattutto quando si devono affrontare viaggi o opportunità sportive, come nel caso di competizioni giovanili.

In Italia, la questione della cittadinanza è complicata, specialmente in un periodo di grande migrazione. Molti temono che il riconoscimento automatico della cittadinanza possa essere esteso a tutti, ma questo non è il caso. L'idea sarebbe di concedere la cittadinanza a chi vive e studia regolarmente nel paese, come molti bambini che si impegnano nello studio della lingua e della cultura italiana.

Mi sembra ingiusto che persone, come amiche argentine o brasiliane che ho conosciuto, ottengano la cittadinanza italiana solo perché hanno un bisnonno italiano, senza conoscerne la lingua o la cultura. Queste persone usano la cittadinanza per viaggiare in Europa e ottenere benefici senza realmente sentirsi parte dell’italianità. Al contrario, chi è nato e cresciuto qui, e ha studiato e vissuto a lungo in Italia, può trovarsi in difficoltà a ottenere la cittadinanza. È un problema complesso e ampio che merita una riflessione approfondita”.

Parlando del nuovo progetto, Effetto Eco, un Audible Originale in uscita il 4 novembre, ci racconta un po’ la trama e com'è stato interpretare Dalia, coprotagonista che contribuisce a bilanciare il tormentato Max e l'energia di Fausto?

“Il progetto è molto interessante e ha anche un elemento paranormale. Il protagonista, Max, è un ex poliziotto che, dopo aver attraversato una grave crisi familiare dovuta alla perdita di una figlia, sviluppa delle percezioni e sensazioni particolari. Queste abilità, che inizialmente sembrano essere una maledizione, si rivelano invece un dono che lo aiuterà a risolvere il caso che ha distrutto la sua vita. C'è un filo conduttore che collega l’episodio alla sua tragedia personale.

Delia, un personaggio che mi somiglia in molti aspetti, è una donna molto determinata. Si impegna a essere presa sul serio in un ambiente di lavoro dove, come donna giovane, deve affrontare sfide aggiuntive. Nonostante la sua forza e capacità organizzativa, sa anche mantenere un’atmosfera informale e divertente, partecipando alle risate e alle occasioni sociali con i colleghi, come andare a prendere birre insieme. Questo equilibrio tra serietà e convivialità è una parte importante della sua personalità e del suo modo di lavorare”.

Com'è stato lavorare con due grandi personaggi del doppiaggio italiano, Filippo Nigro e Francesco Pannofino, rispettivamente Max e Fausto nella serie?

“In realtà, abbiamo lavorato separatamente su questo progetto. Ho avuto il privilegio di lavorare con Marco Mete, un eccellente direttore di doppiaggio, e con Libero Stelluti, responsabile del progetto, che mi hanno guidato e supportato. Anche se avevamo il copione con le battute degli altri, non lavorare insieme ci richiedeva di immaginare le interazioni. È molto diverso rispetto a ricevere direttamente la battuta o leggerla in un contesto più diretto, come quello del cinema o del teatro. Marco ci aiutava a entrare nel giusto stato d'animo per il nostro lavoro. Sono curiosa di vedere come il tutto si amalgamerà, dato che abbiamo registrato tutto separatamente”.

Fatima Romina Ali con Francesco Pannofino e Filippo Nigro mentre registrano "Effetto Eco"

Ha già altri progetti per il futuro? In che campo le piacerebbe specializzarsi?

“Continuerò a dedicarmi alla recitazione, che è la mia vera passione. Presto inizierò le prove per due nuovi spettacoli e ho già programmato delle sessioni di doppiaggio. Mi piacerebbe anche tornare al cinema, un ambito in cui ho già lavorato in passato, ma con minore frequenza e spero di avere nuove opportunità nel settore cinematografico, che mi entusiasma molto”.