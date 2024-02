Finlandia, approvata una nuova legge sui diritti dei trans per il riconoscimento di genere

La nuova legge progressista

Le critiche delle opposizioni

La Finlandia ha approvato una nuova, che rende sostanzialmente più facile per queste cambiare il proprio sesso anagrafico. Il Parlamento ha approvato questa nuova misura mercoledì 1 febbraio, a larga maggioranza. Soddisfatta la premier Sanna Marin , che ha definito la nuova legge una. Si tratta, a tutti gli effetti, di una soluzione storica e pionieristica per la tutela e l'autodeterminazione delle persone transgender e per il riconoscimento dei loro diritti. Gli esponenti politici della coalizione di governo della Marin hanno votato a favore della nuova legislazione: sono stati, non ci sono stati astenuti, mentre 17 deputati non erano presenti in Aula il giorno del voto. Anche se 13 deputati del Partito di Centro si sono opposti alla norma, così come il Partito dei Finlandesi di estrema destra e i religiosi cristiano-democratici, questo voto rappresentadopo una campagna politica durata un decennio.Con le nuove disposizioni i/le transgender dai 18 anni in su possono adesso cambiare legalmente il proprio sesso attraverso un processo di, senza più dover passare prima attraverso un complesso processo di approvazione medica e psichiatrica. Gli emendamenti aboliscono anche una disposizione che richiedeva alle persone transgender di fornire un certificato medico che dimostrasse la loroprima che il governo riconoscesse la nuova identità di genere prescelta. Questa clausola precedente aveva lo scopo died era stata ampiamente condannata dagli attivisti, ponendosi in aperto contrasto con la Convenzione europea dei diritti umani. In base alla nuova legge, il riconoscimento verrà invece garantito in base a una richiesta scritta, che certifichi la percezione che si ha di sé , e dopo un "periodo di riflessione" obbligatorio di un mese."Ci aspettavamo che la legge venisse approvata, ma nelle ultime settimane c'è stata unadi essa, soprattutto con una retorica anti-gender", ha dichiarato Kerttu Tarjamo, segretario generale di, la più antica e rispettata organizzazione finlandese per i. Alcuni degli argomenti usati dagli oppositori della nuova legge per cercare di fermarla sono le "questioni familiari" che sono state utilizzate in altri Paesi, come la Scozia. "Dicono che questo aprirà le porte agli uomini cis-gender (che si spacciano per trans, ndr) nel molestare le donne negli spogliatoi, hanno discusso delle prigioni e hanno cercato di usare il Regno Unito come esempio", ha detto Tarjamo a Euronews. L'attivista fa riferimento alposto dal governo britannico a un disegno di legge di questo genere presentato in, mentre norme simili sono state approvate finora in Spagna, Danimarca, Irlanda, Belgio, Portogallo, Norvegia e Svizzera. Uno degli aspetti potenzialmente più controversi della legislazione finlandese è stato se estendere o meno le nuove disposizioni sui, considerati minori in quello Stato."All'ultimo minuto questo aspetto non è stato inserito nel disegno di legge, e questo ci ha deluso, ma sappiamo che c'era un forte sostegno per una più ampia riforma", ha spiegato ancora il segretario generale di. La nuova legge finlandese non ha comunque alcun impatto sulle misure vigenti nel Paese nordico in merito al trattamento medico di conferma per le persone trans - un aspetto che, secondo gli attivisti, è stato ampiamente frainteso anche dai politici che hanno votato le proposte. "Gli oppositori hanno cercato di strumentalizzare la questione, confondendo lecon il concetto di trattamento di riassegnazione del genere - ha concluso Kerttu Tarjamo -. Ma ci sono linee guida mediche che regolano questo aspetto, non questa legislazione".