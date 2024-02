Francia, Macron annuncia: "Preservativi gratis ai giovani dal primo gennaio". Chi ne avrà diritto

Meno di un ragazzo su due utilizza il preservativo

"La salute sessuale dei giovani è un problema reale"

Dalin Francia saranno distribuiti preservativi gratuiti nelle farmacie ai. L'annuncio del nuovo provvedimento in materia di prevenzione arriva dal presidente, durante una sessione del Consiglio Nazionale della Rifondazione (Cnr) dedicata alla salute dei più giovani.Oltralpe, già dal 10 dicembre 2018 i profilattici sono rimborsati dalla Previdenza sociale su prescrizione di un medico o di un' ostetrica , una misura pensata per contrastare la diffusione dell' Aids e le infezioni sessualmente trasmissibili. Ma ora il presidente vuole spingersi oltre: "Nelle farmacie il preservativo sarà gratuito per i 18/25enni. L'inizio è previsto per il primo gennaio. Si tratta di una". Il nuovo provvedimento riguarda la consegna di. Attualmente sono due le marche scelte, "Eden" e "Sortez couverts!", coperte fino al 60% dal sistema di assicurazione sanitaria, mentre il restante 40% è coperto dall'assicurazione complementare, per coloro che ne dispongono. Lo schema di sostegno alle spese di contraccezione non è comunque una novità per la Francia: a partire dal 2013, infatti, le giovani donne di età compresa tra i 15 e i 18 anni hanno già la possibilità di accedere gratuitamente allae ai metodi sanitari per ridurre il rischio di. Secondo gli ultimi dati,(48%) utilizza regolarmente il preservativo e questo tipo di infezioni sono infatti; non a caso le autorità sanitarie hanno registrato un balzo del 30% rispetto all'anno scorso. Gli esperti spiegano che, paradossalmente, la diminuzione del timore di contrarre l'Aids, grazie a cure che contengono sempre più la patologia, ha fatto abbassare la soglia di prudenza.Il Capo dello Stato ha detto, più in generale, che "la salute sessuale dei giovani è un vero tema da prendere sul serio". Il presidente ha evocato, tra l'altro, ladegli adolescenti contro le infezioni da papilloma virus, legate alla comparsa di tumori . "E' un enorme lavoro d'informazione, bisogna farlo nelle scuole, bisogna moltiplicare gli sforzi e lo faremo". E ancora: "Non escludo di andare verso la vaccinazione obbligatoria quando si avranno le giuste raccomandazioni scientifiche". In Francia le scuole hanno inserito da tempo l' educazione sessuale nei programmi, ma probabilmente i giovani non sono troppo focalizzati sul tema della prevenzione e della contraccezione. "Non diamo il meglio su questo tema. Non siamo abbastanza bravi a farla", ha commentato Macron. "La realtà è molto, molto lontana dalla teoria. Dobbiamo fare un lavoro molto migliore nella formazione dei nostri insegnanti su questo argomento, dobbiamo aumentare la consapevolezza. Dobbiamo tornare a sensibilizzarli", ha concluso il leader della nazione che è sposato a un'ex insegnante di liceo.