Genitorialità in azienda: 10 giorni extra di congedo parentale

tutelare i neogenitori durante questa fase della vita, favorendo l’equilibrio di vita di molti collaboratori e collaboratrici, in un’ottica di promozione delle durante questa fase della vita, favorendo l’equilibrio di vita di molti collaboratori e collaboratrici, in un’ottica di promozione delle pari opportunità sul posto di lavoro.

Congedo parentale e protezione contro le discriminazioni

Carrefour Italia ha deciso quindi di introdurre una nuova policy integrativa delle linee guida già vigenti, che fornisca strumenti concreti e utili ai neogenitori, in termini economici e non solo, anche di sostegno psicologico, informativo e di flessibilità oraria.

l'azienda riconoscerà

10 giorni di congedo parentale per il secondo genitore, retribuito al 100%,

in aggiunta

ai dieci già previsti attualmente per legge.

Inoltre offrirà u

n

’

integrazione economica

a

ll’indennità fissata per le mamme e i papà che usufruiscono del congedo parentale facoltativo, che è

pari al

30% della retribuzione media giornaliera

, riconoscendo una retribuzione pari al 50%

per 3 mesi

.

"Un passo in avanti per garantire un ambiente di lavoro equo"

Il percorso di psicoeducazione per aiutare i neogenitori

Promuovere la genitorialità in azienda . Come? Con una nuova policy che mira aIn che consistono le nuove iniziative introdotte? In primis,Ma non solo: l'obiettivo è anche quello di garantire, con particolare riguardo ai processi di selezione, agli avanzamenti di carriera e alle condizioni retributive e dà pieno accesso alle informazioni sui diritti e gli aiuti previsti per i genitori, fornendo le informazioni utili per usufruire delle tutele e opportunità previste dalla normativa.Semplice, a tutti i collaboratori e le collaboratrici di Carrefour Italia: padri e madri, genitori sposati e non, di sesso opposto o dello stesso sesso, famiglie monogenitoriali, sia che si tratti di genitori naturali che adottivi., General Secretary di Carrefour Italia, commenta soddisfatta le nuove misure aziendali: "Questa policy di supporto alla genitorialità rappresenta un ulteriore importante passo per garantire un".E ancora: "Vogliamo sostenere i neogenitori, che affrontano un cambiamento importante nella loro vita, aiutandoli a trovare un miglioretra gli impegni famigliari e lavorativi e tutelando le opportunità di crescita professionale. Nel nostro settore si tratta di un’innovazione significativa, che crediamo sia importante realizzare anche alla luce delle tante donne che vi lavorano, oltre il 60% nella nostra organizzazione". "Donne che - prosegue - nella grandissima maggioranza dei casi, specialmente nei primi anni di vita dei figli, affrontano maggiori difficoltà nella conciliazione dei ruoli: per questo vogliamo portare il nostro contributo con una policy che supporta un più".Anche laè al centro dei propositi dell'azienda. Infatti, la compagnia garantisce la possibilità per le collaboratrici delle funzioni centrali di usufruire dello smartworking al 100% nel corso dell’ottavo e nono mese di gravidanza, qualora decidano di posticipare l’inizio del congedo obbligatorio. Nella fase didopo il congedo, i neo-genitori possono concordare una differente modalità di orario di lavoro flessibile . In questa fase, inoltre, i neo-genitori avranno accesso a colloqui con il manager di riferimento e le Risorse Umane, per garantire un’adeguata transizione e sostenere l’occupabilità e lo sviluppo della loro carriera.

Tra gli altri strumenti introdotti, Carrefour Italia riconosce al secondo genitore di assentarsi, con regolare retribuzione, per assistere la madre in occasione di 2 visite mediche durante la gestazione.

Vengono inoltre offerti webinar formativi su tematiche legate al sostegno alla maternità e alla famiglia, come ad esempio il tema della depressione post partum e quello dell’alimentazione e degli stili di vita, grazie alla collaborazione con Fondazione ONDA - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

Viene reso disponibile anche un sostegno psicologico dedicato, grazie alla partnership con Mindwork, con la possibilità per i neogenitori di accedere a 3 colloqui gratuiti con psicologhe e psicologi esperti nel supporto alla genitorialità.

È previsto un percorso di psicoeducazione articolato in un totale di 4 contenuti: un webinar per fornire suggerimenti su come conciliare gli aspetti della vita con l’arrivo di un figlio; un podcast a due voci tra professioniste della genitorialità per affrontare il tema della comunicazione e relazione nella coppia.

E poi due articoli dove si descrivono sfide, stress e difficoltà del mondo odierno, riflettendo su risorse e punti di forza per affrontarle.

Infine, a tutti i collaboratori e collaboratrici che diventano genitori, l’azienda donerà unun pacco contenente prodotti per la prima infanzia e buoni sconto per l’acquisto di prodotti di questa categoria.