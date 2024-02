Iran, una donna di 80 anni si toglie il velo per protesta: "Se non lo fate siete codardi"

After 80 years of wearing hijab, #GoharEshghi took her hijab off "because of a religion that is killing people". She called people not coming to the streets to protest cowards. Gohar is mother of #SattarBeheshi an Iranian blogger who was killed by the Islamic Republic in 2012. pic.twitter.com/j0QLXVQhlF — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 18, 2022

Chi era Sattar Beheshti

Donne, tante, in tutto il mondo, incon quelle che, in Iran, lottano per la propria libertà , per i propri diritti, per la propria vita . Ma anche uomini e adolescenti, cittadini e cittadine, politici, attiviste, artisti, persone di spettacolo che manifestano il proprio dissenso verso un regime oppressivo, estremista, che obbliga migliaia di donne a indossare il velo, a vivere sottomesse. E poi c'è lei,, 80 anni e niente più da perdere. Perché il suo tesoro più prezioso, suo, lo ha perso proprio per mano delle autorità del suo Paese: giovane blogger,, in carcere, dopo essere stato arrestato dall'unità iraniana della polizia informatica. Ed è questa anziana signora che invita tutte e tutti a non arrendersi di fronte alla repressione della Repubblica Islamica, che cerca di soffocare con la violenza la protesta scatenatasi dopo la morte di Mahsa Amini.si è tolta pubblicamente il velo, davanti a una telecamera che la riprende mentre compie il simbolico gesto, invitando tutto il popolo iraniano a riversarsi nelle strade contro il regime. "Dopo 80 anni rimuovo il mio hijab perché voi". Parole durissime, pronunciate in un video che, rilanciato tra gli altri media dall'edizione persiana della Bbc, è diventato immediatamenteUnse compiuto da una donna anziana, che le autorità potrebbero pensare invece piegata al volere della Repubblica Islamica, ma che invece si pone in perfetta continuità con altre azioni a cui tutto il mondo ha assistito in questo mese di proteste ben in vista, tagliati simbolicamente da tante, tantissime donne , non solo iraniane. Un gesto potente, quello di Eshgh, che dice di aver compiuto proprio per supportare il dissenso contro il potere tradizionalista e oppressivo dell'Iran: "Per i nostri giovani, dopo 80 anni, a causa di una religione che sta uccidendo le persone, mi tolgo il mio hijab.. Se mi ascoltate, scendete nelle strade . Siete codardi se non lo fate". La mano dura della repressione, nel frattempo, continua a macinare vittime: dall’inizio delle manifestazioni sarebbero oltre 220 le persone uccise, l'ultima la giovanissima Asra Panahi , studentessa di 16 anni picchiata a morte perché, assieme ad altre compagne di classe, si era rifiutata di cantare un inno dedicato alla guida suprema Ali Khamenei. Prima di lei c'era statae ancora, qualche settimana fa,. A queste si aggiungono migliaia di persone arrestate, che dal carcere potrebbero non uscire mai, o solo dopo tremende torture.Il figlio dell'80enne simbolo delle proteste degli ultimi giorni in Iran,, era un noto blogger che, dal 2010, ha iniziato a postareiraniano, per il trattamento che veniva riservato ai detenuti, con sparizioni, minacce, abusi e torture. Oltre all'attività sul web il ragazzo lavorava in un negozio poco lontano dalla capitale Teheran e qui è statodalla polizia, sezione informatica. All'epoca, era il 2021, si era scagliato contro il sostegno finanziario dell’Iran ad Hezbollah. In carcere l'uomo è statoa lungo, per poi morire senza giustizia , senza che nemmeno la famiglia potesse vederlo o ricevere spiegazioni. Alla madre, Gohar Eshghi, all’epoca fu permesso soltanto di vedere il sudario del figlio, coperto del suo sangue.