La diversità raccontata come ricchezza e opportunità. Al via a Firenze il cantiere di Equivalenze

Equivalenze: la diversità è un valore attraverso le arti espressive

La diversità , raccontata come opportunità di. Accade a Firenze dove torna, una tre giorni di talk, laboratori espressivi e corporei, dove non mancheranno mostre, incontri tematici e momenti di condivisione e confronto su questo tema. Nelle intenzioni dei suoi promotori, Equivalenze vuole essere un'opportunità per rileggere e rinarrare la diversità come opportunità di innovazione e cambiamento, valorizzando i, favorendo le capacità di adattamento e l’empatia come preziosa abilità trasversale nella costruzione della relazione con l’altro. Un viaggio di apertura a nuovi mondi, nuove visioni, nuovi occhi. Un modo di stare e sentire creativamente l’altro, attraverso il movimento, il contatto, lo sguardo e il cuore, il motore delIn tutto, aperti a tutti, senza limiti di età, dai sei anni in su, fruibili dai singoli cittadini e comunità come da scuole e imprese. Si tratta di un format originale che sceglie lecome mezzo per abbattere lee incontrare l'altro e, il movimento del corpo come tramite per suscitare un’apertura della mente e del cuore. Nel ricco programma ci sono laboratori di danza come di teatro , di scrittura e di musica, ma anche seminari in cui si potrà sperimentare bioenergetica, yoga, meditazione, artigianato artistico. E non mancano laboratori die progetti di. Si tratta di un viaggio esperienziale nella diversità che passa attraverso il corpo, che ha l’obiettivo di portare le persone a riconoscere le proprie emozioni di fronte a ciò che è diverso e a esprimerle in modo empatico. L'iniziativa, che si svolge nell’ambito del, è organizzata da Cooperativa Il Girasole e C.A.T. cooperativa sociale che hanno unito le loro esperienze e risorse sulla formazione e la valorizzazione delle differenze in una campagna di divulgazione permanente della diversità, come espressione di bellezza e ricchezza. I lavori sono stati aperti dalle assessore del Comune di Firenze all’educazione e welfaree a diritti e pari opportunità. Equivalenze propone al suo interno anche un percorso selezionato di appuntamenti per le imprese che si vogliano avvicinare, o che stiano già sperimentando, modelli alternativi di gestione aziendale in cui i temi dello sviluppo sostenibile , della diversità efacciano parte degli asset strategici d’impresa. Tre giornate, dunque, per favorire l’incontro con la diversità presente nelle storie e nei vissuti delle persone e, di conseguenza, nella vita reale, per abbattere stereotipi e pregiudizi attraverso la. Un appuntamento di confronto e scambio imperdibile, nella cornice delle Cascine a Firenze. L’idea è partita da alcuni confronti conoscitivi tra aziende interessate. "L’entusiasmo e l’energia che abbiamo incontrato, la voglia di comunicare e di cambiamento - commenta, una delle promotrici dell’iniziativa – ci ha convinto a strutturare un percorso per lavorare insieme in modo costante". Un progetto che per gli organizzatori vuole essere un incubatore all’interno del quale le imprese potranno condividere, creare relazioni durature e anche apprendere strumenti d’innovazione, con laboratori e spazi di formazione su nuovi modelli di leadership. Lo scopo ultimo è la creazione di partnership , ovvero di una rete di organizzazioni impegnate per rispondere alla loro buona causa migliorando il proprio impatto economico, sociale e ambientale e partecipando ad una economia inclusiva, duratura e sostenibile. Uno dei primi laboratori sarà proprio quello che si è tenuto giovedì 6 ottobre ad Equivalenze dedicato allo, detta anche Teoria del punto cieco della leadership, come utile punto di partenza per riflettere sulle modalità grazie alle quali le aziende, e le organizzazioni in genere, reagiscono a momenti di crisi. Il laboratorio si propone di far sperimentaree di trasferire una metodologia di lavoro per raggiungere un ascolto generativo, utile ad identificare intenti condivisi e a creare partnership. Un approccio basato sull’ascolto, con mente aperta e connessione emotiva, direzionato all’attivazione di un cambiamento di strategie. Un laboratorio aperto a tutte le imprese che vorranno partecipare, gratuitamente, prenotando la loro presenza.Tra iche hanno già aderito tante storie d’impresa interessanti, ognuna diversa dall’altra, con in comune la volontà di unire business e sostenibilità. Il risultato è che sono già in attivo progetti e partnership virtuose, nate grazie a momenti di incontro e condivisione. Simona Innocenti è erede di una lunga tradizione familiare nella pelletteria, titolare del brand, il cui motto è dare una seconda vita alla pelle attraverso il recupero degli scarti di lavorazione, creando prodotti made in Italy, colorati, eccellenti e sostenibili. L’azienda, sensibile ai temi dell’inclusione sociale, si è incontrata con l’, diventando capofila di un progetto solidale diin sette diverse fabbriche di pelletteria fiorentine., impegnata nell’agricoltura e nel turismo ecosostenibile nella montagna pistoiese, e, realtà agricola biologica che offre lavoro a persone svantaggiate, hanno condiviso la creazione di squadre di, impiegate per raccogliere, potare, effettuare manutenzione. È ispirata da una visione di economia circolare e sostenibile anche la realtà dicon glia Firenze, esperienza diin cui i proventi di molte attività sostengono laboratori di orticoltura per ragazzi con disabilità o iniziative di sensibilizzazione, come, piatti tipici del paese di provenienza, cucinati e presentati da ragazzi rifugiati, nato in collaborazione con l’agenzia di formazione professionale Artigianato di eccellenza e sostenibilità si incontrano in, sartoria sociale e concept store in Lungarno Corsini a Firenze, che ha selezionato alcuni dei migliori designer italiani e costruito un team di professionisti in grado di creare occasioni di lavoro per sostenere chi vive un momento di difficoltà. E ancora, le esperienze disocietà di servizi nel campo della moda impegnata nella formazione e gestione di laboratori sartoriali per persone con disabilità oppure quelle dell’, un’associazione della città di Firenze che attraverso corsi, laboratori ed incontri si propone di diffondere le conoscenze riferite ai mestieri d’arte legati al mondo della carta., specializzata nell’ambito dell’automazione industriale e robotica , vede il titolare impegnato nella progettazione e realizzazione percorsi, workshops finalizzati alla crescita e alla consapevolezza personale. Equivalenze Cantiere delle diversità sarà ospitato all’interno del, Performing Arts Research Centre, Firenze Piazzale delle Cascine 4/5/7. Gli eventi si svolgeranno al Parc Bistrò e Sala Polivalente Pianoterra Sala Riunioni e Sala Librerie al quarto Piano, e i pianerottoli sono raggiungibili con scale e ascensori. Tutte le iniziative sono, su prenotazione. Per prenotare occorre scrivere o chiamare:oppure chiamare. All'arrivo registrarsi presso l’infopoint del Parc.