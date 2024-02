L’impegno sostenibile della holding Atlantia anche sotto gli aspetti del welfare

I valori fondanti del fare impresa

Atlantina nel “Gender Equality Index” di Bloomberg

L’impegno di Atlantia nell’ultimo anno: i punti chiave

, sempre più snella e agile, ha come obiettivo quello dila gestione delle infrastrutture con ingenti investimenti nel settore autostradale, aeroportuale e dei servizi di mobilità, mantenendo una grande attenzione alla sostenibilità, all’innovazione e alla green economy.La trasformazione di Atlantia è partita dache l’azienda si è data e che sono stati comunicati anche al mercato e a tutti gli stakeholder della società: inclusione e diversità , individualità e comunità, valore e progresso, sviluppo e sostenibilità, continuità e innovazione, sostenendo i principi di uguaglianza , di tutela della libertà , della dignità e inviolabilità della persona, valori fondativi del modello di fare impresa. Per attuare e monitorare efficacemente gli impegni che Atlantia ha assunto, è stato costituito un, meccanismi die strumenti dia cui le persone della holding sono invitate a partecipare, così che la voce di tutti, indistintamente, possa essere ascoltata e valorizzata, in questo processo di miglioramento continuo.Sul fronte della “Diversity, Equality & Inclusion”, Atlantia è stata inserita per la prima volta nel recente aggiornamento del. Si tratta di un indice che misura le performance aziendali sui temi della parità di genere e la qualità e la trasparenza della loro rendicontazione pubblica, sulla base di alcuni pilastri trasversali, tra cui leadership femminile e percorsi di talento interno, parità di retribuzione tra i generi, cultura inclusiva, politiche contro la discriminazione . L’indice racchiude, valutate come le più impegnate a favorire la trasparenza di trattamento e a creare un contesto di lavoro equo. Queste società operano ine regioni diverse, in oltre 10 distinte tipologie di settore, e rappresentano un valore totale sul mercato di più di 15 triliardi di dollari. Per essere ammesse nel "Gender Equality Index", le aziende sono tenute a fornire informazioni in modo massimamente trasparente circa la promozione della presenza femminile nei luoghi di lavoro, così come nella filiera e nelle comunità in cui operano.Nel percorso di profonda trasformazione e innovazione del rapporto tra impresa e lavoratori, nell’ultimo anno Atlantia ha individuato f. Il primo passo è stato creare un modello di cittadinanza attiva che consente ai dipendenti della holding di avere 10 giorni all’anno interamente retribuiti per dedicarsi ad attività di volontariato. A tal proposito vale la pena ricordare il progetto relativo all’accoglienza di, il Summer Camp con attività sportive e ludiche presso la sede di Villa Fassini a Roma. Atlantia, inoltre, ha raggiunto un importantecon tutte le(Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl Viabilità) che nel corso dell’anno ha portato all’introduzione di un nuovo modello finalizzato ad accrescere le opportunità retributive e premiali per tutti i dipendenti, rendendoli sempre più protagonisti attivi e incisivi del progetto generale di trasformazione della società. Nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione OIL (“Organizzazione Internazionale del Lavoro”, agenzia dell’ONU nel campo delle norme internazionali sul lavoro) n. 190 del 2019 e dalla Strategia UE per la Parità di genere 2020-2025, Atlantia e le organizzazioni sindacali si sono inoltre impegnate a rendere strutturale laattraverso l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire l’assoluta parità salariale, in particolare, tra i generi. Atlantia redige annualmente unda un soggetto qualificato esterno per attestare le iniziative intraprese ed annullare ogni eventuale divario retributivo rilevato. La holding con il contributo delle organizzazioni sindacali ha riprogettato il "" integrativo aziendale, ampliando ulteriormente le categorie dei beni e servizi fruibili dai dipendenti e dai loro familiari. Tra gli esempi: l’istruzione per i figli, l’assistenza per gli anziani, gli interessi sui mutui, la cultura e la pratica sportiva. Tutti i lavoratori possono usufruire anche di una polizza sanitaria, estendibile ai familiari, e di una polizza vita. Tra le numerose iniziative promosse a favore della mobilità sostenibile, è garantito l’abbonamento annuale dei mezzi pubblici utilizzati per raggiungere le sedi di lavoro a Roma e Milano.