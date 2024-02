L'Onu rimuove l'Iran dalla Commissione sullo status delle donne. Teheran protesta: "Bullismo Usa"

La condanna dell'operatore umanitario

L' Iran è stato rimosso dalla(Uncsw) a causa delle brutale repressione - soprattutto nei confronti di donne e ragazze -delle proteste, in corso da ormai tre mesi, da parte del regime a Teheran. L'Onu ha infatti approvato, giovedì 15 dicembre, una risoluzione proposta dagli Usa per espellere immediatamente il Paese "per il resto del suo mandato 2022-2026". Idel Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite () hanno approvato il testo con(compatto il sostegno dell'Ue),(Bolivia, Cina, Kazhakstan, Nicaragua, Nigeria, Oman, Russia, Zimbabwe) e(Bangladesh, Belize, Botswana, Congo, Costa d'Avorio, Esawatini, Gabon, India, Indonesia, Madagascar, Mauritius, Messico, Isole Solomone, Thailandia, Tunisia, Tanzania). Mentre laallunga lo sguardo su chiunque rappresenti una minaccia per la Repubblica Islamica, tanto che gli ultimi a farne le spese sono stati alcuni '' arrestati dalle Guardie Rivoluzionarie per aver ripreso video e immagini di "diverse situazioni" in Iran inviandoli alle loro redazioni, l'Onu prova a contrastare le mosse del regime attraverso "", come lo definisce il consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. "Questo voto è un segno del crescente consenso sull'Iran e sulla domanda perché renda conto" delle sue azioni, ha dichiarato, ricordando le varie iniziative intraprese finora dagli Usa insieme ai suoi partner e alleati. "Lerecenti orribili esecuzioni a Teheran rafforzano solo la nostra risolutezza ad espandere questo crescente consenso e a perseguire ogni possibile meccanismo contro il regime iraniano e i suoi dirigenti responsabili per tali atrocità ", ha aggiunto. Da Teheran arriva invece la condanna a questa risoluzione approvata dalle Nazioni Unite, definita "". Parlando di "bullismo degli Usa e dei suoi alleati" per il governo iraniano l'espulsione dalla Commissione dell'Onu è "che scredita questa organizzazione internazionale e crea anche una procedura unilaterale per futuri abusi delle istituzioni internazionali", afferma il portavoce del ministero degli Esteri della Repubblica islamica, Nasser Kanani, come riporta Irna. Nel criticare la decisione, il Segretario dell'Alto consiglio per i diritti umani dell'Iranhadi avere "dato totaleda parte di gruppi terroristi di migliaia di donne iraniane " da quando è stata fondata la Repubblica islamica.Sull'Iran è intervenuto ieri, 14 dicembre, il ministro degli Esteriche al question time alla Camera ha dichiarato: "Convocherò l'ambasciatore iraniano, appena si insedierà, per manifestare la preoccupazione e l'indignazione del governo italiano per le esecuzioni dei manifestanti e la repressione delle proteste chiedendo una risposta credibile sulla tutela dei diritti umani ". Restano oscure, intanto, le cause che hanno portato alladell'operatore umanitario belga, arrestato nel febbraio scorso e rimasto per 290 giorni tagliato fuori da ogni contatto con i familiari, come ha raccontato la sorella Nathalie. "La famiglia è sconvolta", ha dichiarato un portavoce dopo che il governo belga ha informato i parenti della notizia, "ve lo immaginate? Se non si trova una soluzione, resterà in prigione fino al 2050, avrà quasi 70 anni", ha aggiunto. Quella della Repubblica islamica è una strategia per terrorizzare dentro e fuori dai confini, come ha affermato Mahmood Amiry-Moghaddam, direttore del gruppo Iran Human Rights (Ihr): le autorità usano esecuzioni, condanne e arresti per "".