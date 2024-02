Maternità surrogata: reato universale o "atto di generosità"?

il

L'omogenitorialità, al centro del dibattito pubblico, spacca la società civile. Un tema etico, come l'aborto, il fine vita o la fecondazione assistita, che divide i cittadini e che spesso li vede discostarsi, alle urne, dall'ideologia politica del loro partito di riferimento. Come scrive il sondaggista Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, due italiani su tre (65,4%) sono contrari alla maternità surrogata quando questa prevede un pagamento della madre, mentre i favorevoli sono il 19,7%. Se invece la pratica risulta a titolo assolutamente gratuito i contrari diminuiscono sensibilmente (40,3%) e i favorevoli salgono al 34,6%; non si pronuncia il 25,1%. Ma, come dicevamo, non è un no alle famiglie arcobaleno: infatti il 45% degli italiani si dichiara favorevole al fatto che questi bambini, nati grazie alla gestazione per altri in Paesi dove è legale, siano registrati nei comuni di residenza della coppia dopo il rientro in Italia. Sul tema dell'adozione da parte di coppie omosessuali, spiega ancora Pagnoncelli, il 47% è favorevole alla pratica mentre il 32% è contrario, ritenendo che sia un peso per i figli avere una famiglia diversa da quella tradizionale.

Pascale: "Maternità surrogata atto di generosità"

La (contro)proposta dell'Associazione Coscioni

E mentre cresce il numero dei sindaci dissidenti , che sfidano lo stop del governo al riconoscimento dei figli delle coppie formate da persone dello stesso sesso, aumenta sempre di più l'attenzione sul tema anche tra la cittadinanza. "La destra, soprattutto questa, fomenta questi temi per, soprattutto quelle meno informate. La maternità surrogata è. Esiste la fecondazione in vitro , che non è a pagamento. Smettiamo di pensare la maternità surrogata come atto contro l'umanità, un abominio, ha lo stesso diritto e rispetto dell'aborto. Chi non è d'accordo, come con l'aborto, semplicemente non ne fa uso". A dirlo Francesca Pascale , ex compagna di Silvio Berlusconi e oggi attivista Lgbtq+, a Otto e mezzo su La7. "Una donna che ha modo di rendere felice una coppia che non ha la possibilità di avere un figlio fa un gesto di generosità. Sento sempre dire che è contro natura, ma lo era tanti anni fa anche il trapianto.indipendentemente dal voto alle urne. Bisogna non rendere i diritti civili un fatto di squadre politiche" ha aggiunto. "Il fatto che la comunità lgbtq+ sia piccola non vuol dire che il problema non sia più grande, non è solo degli omosessuali ma culturale. Vorrei che i nostri figli crescessero con l'educazione al rispetto di tutti, a prescindere alla sessualità. Le battaglie per i diritti civili non sono carnevalate; io le carnevalate le condivido a metà, ma non vuol dire che rispecchiano tutti. L'obiettivo è che tutta la società percepisca l'omosessualitùà come l'eterosessualità. Ci sentiamo discriminati perché scegliamo di amare una persona dello stesso sesso: aberrante per uno Stato democratico come quello italiano" ha concluso."All'indomani dell'avvio in commissione Giustizia della discussione sulla proposta di legge di Fratelli d'Italia sulla maternità surrogata come reato universale, l'rilancia l'appello, già firmato da oltre 5400 persone, per chiedere la- fanno sapere in una nota i vertici dell'associazione -. L'obiettivo è quello di normare un percorso che già esiste e che per molte persone rappresenta". Per regolamentare la gravidanza per altri in Italia, la Coscioni ha elaborato insieme ad esperti e associazioni una "proposta di legge che nelle scorsa legislatura era stata depositata ma mai discussa" che "prevede di regolamentare la gravidanza solidale per altri - si legge ancora nella nota -, al fine di evitare situazioni di incertezza normativa e fornire piena tutela ai diritti di tutti i soggetti coinvolti e, in particolar modo, ai minori attraverso: divieto di commercializzazione, possibilità di mero rimborso spese, limite di gravidanze per altri alle quali una donna (che già deve essere madre) si può prestare". "Voler trattare come 'criminali internazionali' persone che non possono mettere al mondo un figlio a causa di malattie, oppure coppie di persone dello stesso sesso, è una una pura follia - dichiara il tesoriere Marco Cappato - figlia di una ideologia proibizionista demagogica e violenta. Così facendo, si alimenta la clandestinità perché si rinuncia a distinguere tra chi subisce sfruttamento per uno stato di necessità e chi esercita una scelta autonoma e consapevole sul proprio corpo".