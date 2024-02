Milano, manifestazione famiglie arcobaleno. Schlein: "Pronta la legge"

La manifestazione "Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie"

Schlein: "Pronta una legge in Parlamento per questi bambini"

Sala: "Pronti a riaprire i registri se Parlamento fa qualcosa"

Botta e risposta Roccella-Magi

Arcigay: "Famiglie arcobaleno considerate di serie B"

Francesca Pascale: "Salvini omofobo". Il vicepremier: "All'odio, io rispondo con amore"

Migliaia di penne alzate al cielo, a voler firmare un patto simbolico promettendo di continuare a lottare per i propri diritti. Ma soprattutto per i diritti di migliaia di bambini e bambine. Si chiude così, con un flashmob in piazza Scala a Milano, lapromossa da, associazione Famiglie Arcobaleno per protestare contro le recenti decisioni del governo di non riconoscere più i bimbi di due mamme o due papà e di non adottare un registro europeo di filiazione. Ihanno alzato le penne al cielo, per le firme che i sindaci non possono più fare: "con i nostri affetti, i nostri amori e le nostre amicizie - hanno scandito gli organizzatori dal palco - non permetteremo al governo di decidere chi è figlio di questo Paese".Tanti palloncini rosa, le bandiere arcobaleno e le note di "Bella ciao". La manifestazione "" vede migliaia di persone, un'onda colorata che sfila pacifica per le vie del capoluogo lombardo, luogo dov'è sorta la matrice della protesta. È stato infatti il Comune di Beppe Sala che si è visto bloccare nei giorni scorsi la trascrizione all'anagrafe dei figli di coppie dello stesso sesso , decisione che il primo cittadino aveva definito "un passo indietro evidente sia dal punto di vista politico sia sociale", imposto al Comune dal Prefetto. Oggi Milano è diventata la invece il ventre di rinascita della comunità Lgbtq+, il nucleo da cui, con ancora più forza questa ha voluto ribadire la sua presenza, le sue rivendicazioni, i suoi diritti.La società "si rende conto che contro questi bambini e bambine crudelmente si sono scagliati coloro che oggi governano il Paese, mae vanno già nelle nostre scuole, stanno crescendo nelle nostre comunità. Non c'è alcuna ragione di negare il loro riconoscimento, il loroin questa comunità" ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein , presente al corteo come annunciato nei giorni scorsi. In mezzo alla folla, insieme al deputato dem Alessandro Zan e a molti altri esponenti politici, tra cui Alessandra Maiorino (M5S) e il segretario di +Europa Riccardo Magi, Schlein ha rilanciato: "Una giornata di bellissima partecipazione qui in piazza della Scala: moltissime persone che rivendicano i propri diritti negati e noi siamo al loro fianco per contrastare ogni forma di discriminazione che colpisce tutte le famiglie, tutti i figli. Ci stiamo già muovendo per portare avanti anche in parlamento quelle aspettative che sono emerse anche oggi dalla piazza". Per la segretaria Dem, lo scopo è "poter vederee dei loro figli e figlie, con una legge che è stata preparata e scritta assieme alle associazioni, alle famiglie arcobaleno". "Saremo al loro fianco in piazza come in Parlamento. Perché è lì che dobbiamo passare avanti la lotta giusta", ha concluso.Sulla stessa linea il sindaco di Milano: "Il governo sta- dice Sala -. Sono dalla vostra parte come sempre solo stato. Ora io sono felice di questo momento perché abbiamo un grande problema e il vuoto normativo va colmato. Questo governo sta facendo di tutto per prendersi tutto e umiliare chi non la pensa come loro". E promette di riaprire i registi per la trascrizione "Se il Parlamento riprende il dialogo sui temi del riconoscimento delle coppie omosessuali ". Fino ad allora, invece, lo stop alle registrazioni resta, perché "se io registro e la Procura impugna la registrazione dopo un mese io cosa dico alle famiglie?", ha aggiunto ribadendo che vuole si "avvii almeno la discussione" alle Camere.Una risposta forte al governo, che continua con i suoi esponenti a ribadire la propria posizione sui diritti civili. La ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità, non più tardi di questa mattina, aveva dichiarato ad esempio a La Stampa: "Le manifestazioni vanno benissimo, ma vorremmo vedere qualcuno manifestare anche contro. Mi piacerebbe che a sinistra, tra persone così sensibili ai diritti, ci fosse qualcuno disposto a difendere dallo sfruttamento le donne che per motivi di bisogno e di povertà sono disposte persino a portare avanti una gravidanza e cedere il figlio". Da queste parole ha preso spunto il segretario di +Europa Riccardo Magi, che ha replicato: "La ministra delle 'Dispari Opportunità' è convinta di tutelare le donne e forse non si accorge che continuamente le considera. Potrebbe trattarsi di una ossessione personale - aggiunge - se non accadesse che da ministro utilizza questi argomenti per cancellare i diritti di bambine e di bambini e delle loro famiglie che vogliono solamente essere considerate come tutte le altre. Ed è un'offesa a tutte le donne, che la stessa Roccella considerae non individui liberi che sanno decidere sul proprio corpo". "Il segretario di +Europa dice che chi ha due papà domani deve poter festeggiare due volte - ribatte Roccella -. Proponiamo per analogia che gli stessi bambini, in occasione della festa della mamma, festeggino anche le due mamme cancellate con la. La madre che ha fornito l'ovocita, scelta su un catalogo perché trasmette il patrimonio genetico, e quella da cui è stato affittato l'utero, in genere povera e del terzo mondo, così costa meno", chiude su Facebook."Quali pari opportunità pratica la ministra Roccella negando diritti ai bambini e alle bambine?", si chiede il segretario generale di, intervenendo sul palco della manifestazione di Milano. "La situazione che oggi denunciamo le famiglie arcobaleno le vivono da sempre. L'opinione pubblica di questo Paese deve sapere che da anni siamo considerati di serie B . Si sta consumando una vendetta del governo contro qualcosa che ritengono intollerabile, cioè che due gay e due lesbiche possano crescere un bambino. La famiglia siamo noi, siamo quello che costruiamo ogni giorno. I divieti del governo rendono difficile la vita di tanti bambini e bambine. Non è un problema burocratico, è un problema culturale. E una cultura che nega diritti - ha concluso - va demolita". Ad animare la piazza tanti volti della società civile, da Francesca Vecchioni a Vladimir Luxuria, che dichiara: "Quando c’è bisogno di distrarre si tira fuorie la questione delle famiglie arcobaleno. Nessuno vuole l’, nessuno vuole sfruttare il corpo delle donne".Tra i manifestanti anche Francesca Pascale , ex compagna di Silvio Berlusconi e attuale moglie della cantante Paola Turci , protagonista di un botta e risposta a distanza con il leader della Lega Matteo Salvini: "Non riconoscersi nei valori di centrosinistra e votare a destra nelle mie condizioni è come se un capretto votasse per la Pasqua, non c'è alternativa: definisco, i sovranisti omofobi, a braccetto di Orban omofobi, razzisti e francamente fuori di testa", ha detto. Il video con queste dichiarazioni è stato rilanciato dal vicepremier, che sui social ha ribattuto: "Quanta rabbia, quanto odio. Io rispondo con lavoro, pace, amore e rispetto". Poco prima Pascale aveva avuto uno scontro con Piero Ricca, giornalista e blogger: "", ha provocato lui. "Non lo dica come un insulto. la mia bisessualità non l'ho mai nascosta alle persone care della mia vita, anche a Silvio Berlusconi non ho mai nascosto la mia bisessualità".