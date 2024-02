Milano, primo Festival del ciclo mestruale: dialogo e divertimento per abbattere i tabù

Confrontarsi, dialogare e divertire parlando di ciclo

Un tema fondamentale

Il crowdfunding per il Festival

Tre giorni dedicati... alle mestruazioni ! Ma non solo, tranquilli. Arriva a Milano il primo, che per tre giorni, dal, nelle cornici del(Via G. Gabetti, 15), al(via Livigno, 9) e al(Via Enrico Annibale Butti, 18), darà spazio e tempo ai 'discorsi da donne', che vanno dal menarca all' endometriosi , dai disturbi premestruali alla Tampon Tax , ma che affronteranno anche temi come la salute e l'igiene mestruale, l'impatto ambientale, fino alla discriminazione di genere , alla transfobia e alle guerre. Perché una donna non smette di avere il ciclo solo perché intorno a lei si combatte."È l’occasione in cui far dialogare diverse figure che si occupano di divulgazione mestruale. È un evento dove ci si può! Lo faremo attraverso una serie di talk, workshop, spettacoli, concerti, stand-up comedy, live e dj set" si legge sul sito del Festival, che è nato grazie agli spunti delle autrici del primo podcast in Italia sul tema 'ciclo',. Dietro le quinte, però, ci sono anche due importantissime associazioni che si occupano di empowerment femminile, cioè, e, che si occupa di graphic e digital design. Tante realtà, tanti i temi da trattare attraverso le voci di moltissime ospiti. Una manifestazione che vuole accendere i riflettori su unaper la parità di genere e soprattutto per la salute femminile. Perché parlarne pubblicamente è necessario perfinalmenteche lo circondando ancora oggi. "È connesso al, e già di per sé questo– ha spiegato, presidente e co-fondatrice dell’associazione Errante durante la conferenza stampa – Ed è poi legato alla, da sempre celata o poco raccontata . Sembra che operiamo una scissione: non parliamo mai di come arriviamo alla nascita di nuovi esseri umani”.“Abbiamo deciso di chiamarlo Festival del Ciclo mestruale proprio perché ci siamo concentrati sull’, non solo i 5 di mestruazioni”, aggiunge Cuppari. Qualcosa di naturale, di fisiologico, ma anche qualcosa di cui non si parla ancora abbastanza o lo si fa esclusivamente in ambienti riservati, dedicati. Ma le mestruazioni, il ciclo mestruale, riguardano metà della popolazione umana per una parte importante della sua vita e non si può far finta che non esistano. In più parlarne può dimostrarsi fondamentale per risolvere alcuni dei più seri temi sociali che riguardano la donna: partendo dalla salute, perché circa il, nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 35 anni, mentre sono almeno 3 milioni le persone in Italia colpite endometriosi , più tutte coloro che soffrono di altre patologie dell'apparato pelvico e riproduttivo, come la vulvodinia e la neuropatia del pudendo; si sente poi parlare spesso di ' Tampon Tax ', ovvero la tassa sugli assorbenti igienici femminili, che solo recentemente è stata abbassata dal 22% (l'Iva per i beni di lusso) al 10%; c'è poi tutta la questione del, del divario che separa donne e uomini e a cui si collega sia la questione maternità sua quella del congedo mestruale (di cui in Italia si è ben lontani dal parlare, mentre in Spagna e Francia è già allo studio dei governi). E non si può dimenticare l'attualità, i conflitti in corso in varie parti del mondo - tra cui ovviamente la 'vicina' Ucraina - e i problemi che stanno affrontando le donne in guerra legati anche alla mancanza di beni di prima necessità come appunto gli assorbenti. Ricordando anche quanto questi ultimi possano 'pesare' come impatto ambientale nella crisi climatica e richiamando il loro corretto smaltimento. Quindi promuovere un dibattito in libertà attorno al ciclo mestruale e alle patologie del corpo femminile può essere veramente fondamentale a livello sociale. Non solo per le donne.Per sostenersi, le promotrici hanno avviato un, lanciato da, il cui termine ultimo è il 15 giugno. “Ci ha concesso di coinvolgere i cittadini nella realizzazione. In molti ci hanno scritto per proporci idee e approfondimenti. E, dato che ogni donazione prevede un gadget, abbiamo pensato di chiedere, a chi vorrà, di acquistare una confezione di assorbenti da inviare in Ucraina, con la collaborazione del locale Rob de Matt”, spiega Vania Cuppari. Il supporto economico sarà indispensabile per pagare artisti, relatori, allestimenti e materiali tecnici, la promozione e la produzione del festival, ma ogni, che prevede gadget come, avrà anche un 'movente solidale' come quello dell'aiuto e del sostegno alle donne ucraine che stanno vivendo da ormai più di 3 mesi il dramma della guerra. “La parte più difficile di questo progetto è stata trasporre nel concreto idee portatrici di aspettative e valori. E anche trasformarli in: ha richiesto a tutti noi molto equilibrio. L’attenzione a questo tema era stata sollevata da tempo sui social network, ma da lì non si era smossa. Abbiamo cercato di farlo noi”.