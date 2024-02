Molestie a scuola, sui social l'indignazione #10secondi

La sentenza: “Quasi uno sfioramento”

L'indignazione della Rete degli Studenti

Molestie, Michela Murgia: "Atti di potere"

“Società misogina, il consenso delle donne conta poco o niente”

Il trend #10secondi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da paolo camilli (@paolocamilli)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Cicconetti (@mehths)

Per le molestie a scuola (ma anche altrove) c'è un timer? Una “” è troppo breve per essere considerata molestia, almeno così dicono i giudici. E, infatti, l’assoluzione del bidello della scuola romana continua a tenere banco. Politica, mondo civile e opinione pubblica in generale ancora quasi non credono che si possa infilaredi una ragazzina e non subire alcuna conseguenza perché il gesto è. Come a dire: tre, quattro, cinque secondi si può molestare una donna. Un messaggio raccapricciante che sta scatenando l'indignazione anche nel web.Sui social è scattato l’hashtag: attori, attivisti, personaggi noti e semplici utenti stanno postando video mimano il gesto diper poi commentare (con indignazione) la sentenza. Il sentimento comune, oltre lo sdegno, è riassunto in una semplice domanda: "Come dite domani a vostra figlia che".Facciamo un passo indietro e torniamo alla sentenza 'sotto accusa' . La “, senza alcuna insistenza nel toccamento”, da considerarsi “” non consente di “configurare l'intento libidinoso o di concupiscenza generalmente richiesto dalla norma penale”. E' questo che scrivono i giudici del tribunale di Roma nelledella sentenza con cui hanno assolto con la formula “”, un bidello di 67 anni di un istituto scolastico della Capitale, finito sotto processo per l'accusa di violenza sessuale per avere toccato una studentessa. Il fatto risale all’aprile 2022 e la ragazza stava salendo le scale della scuola quando il bidello l’ha toccata, infilando le mani nelle mutande.Per il collegio della quinta sezione il toccamento, durato “” così come ha denunciato la vittima,ma senza l'elemento soggettivo:da parte del bidello di molestare la minorenne. I giudici non hanno, quindi, accolto l'impostazione della Procura che aveva chiesto per l'imputato una condanna a 3 anni e mezzo di reclusione. Nel corso del processo l'imputatodi avere toccato la studentessa ma di averlo fatto “”. La vittima ha, invece, ribadito quanto avvenuto. Per i giudici “nel caso di specie” le modalità “dell'azione lascianosulla volontarietà nella violazione della libertà sessuale della ragazza, considerato proprio la natura di sfioramento, per un tempo sicuramente minimo, posto che l'intera azione si concentra in una, senza alcun indugio nel toccamento”.Inoltre, aggiungono i magistrati nelle motivazioni, “appare verosimile che lo sfioramento sia stato causato da unadell'imputato che, in ragione della dinamica dell'azione, posta in essere mentre i soggetti erano in movimento potrebbe avere accidentalmente e fortuitamente attivato un movimento ulteriore e non confacente all'intento iniziale”. Su quest'ultimo aspetto, a detta del tribunale, “depone anche la condotta successiva dell'imputato, che solo alla manifestazione didella ragazza, si è reso conto della natura inopportuna del suo gesto, andato oltre le proprie intenzioni, tanto dala situazione ed evitare ogni fraintendimento”.Sulle motivazioni della sentenza si dichiarano “indignati” gli studenti della Rete degli Studenti Medi del Lazio . “Di nuovo una molestia non viene riconosciuta in quanto tale per una, stavolta addirittura in virtù della sua durata” afferma la coordinatrice. “Vogliamoin ogni luogo, e in particolare a scuola che dovrebbe insegnare a riconoscere e abbattere le violenze di genere e le discriminazioni” prosegue. “Invece ancora una volta questo non succede, e anzi gli edifici scolastici diventano teatro di molestie neppure riconosciute e punite” conclude il sindacato degli studenti.Anche la scrittrice Michela Murgia commenta la vicenda del collaboratore scolastico assolto dall’accusa di molestie nei confronti di un’alunna facendo una profonda riflessione sul “”. “Questa storia e quella del figlio di La Russa sono collegate da un tema, quello del consenso . Anche se non si tratta di stupro, ma di molestia, il caso del bidellodal punto di vista giudiziario e culturale” sostiene. Poi ricorda l'aberrante fatto: “Il bidello le ha effettivamentee i giudici ne hanno preso atto. Lui viene assolto in quanto non ha agito ‘con concupiscenza’, cioè con desiderio”. E qui Murgia sottolinea: “L’intenzione che viene presa in considerazione non è quella della ragazza, ma del bidello.dovrebbe essere quella della ragazza, che è la vittima proprio perché ha subito le intenzioni altrui senza che nessuno le chiedesse le sue”. Secondo la scrittrice e attivista “ la molestia, lo stupro, la violenza sessuale non sono mai atti di puro desiderio.”. “Gli uomini li fanno perché possono farli, non solo perché vogliono. E sono atti che avvengono sempre in condizioni di” continua la scrittrice sarda. “Il bidello, infatti, non ha molestato la dirigente scolastica. Ilè che il consenso dell’altra persona non conta niente e viene ignorato. Invece che considerare cosa lei volesse, i giudici hanno valutato cosa lui voleva e non voleva” dice ancora. E poi conclude con una domanda (durissima): “Come glielo dite domani a vostra figlia cheperché lo Stato la proteggerà?”.La sentenza del tribunale di Roma “ci dice molto sulla nostrain cui il consenso delle donne conta poco o niente e una mano messa da un uomo sessantenne nelle mutande di una studentessa minorenne diventa una manovra maldestra ma priva di concupiscenza” commenta, deputata del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Giustizia. E aggiunge: “Mi chiedo cosa penserà della giustizia italiana questa ragazza che ha denunciato la molestia, si è rivolta alle autorità, ha fatto tutto ciò che lo Stato le chiede di fare e si è sentita rispondere che, perché l'uomo ha tenuto la mano nei suoi pantaloni solo per una manciata di secondi e senza piacere sessuale”. “Per lui neanche una condanna morale, per lei nessuna giustizia. Continuiamo pure a meravigliarci se 8 donne su 10 si rifiutano di denunciare” conclude.Per l’Associazione Lesbica Femminista Italiana Aps una sentenza choc. “No., senza consenso” scrive sui social. E puntualizza: “Ci vuole meno di un secondo per dire la parola consenso, millenni di storia invece non bastano per capire cosa significhi”. Duro anche il commento di Carlotta Vagnoli , scrittrice e attivista. "Viviamo in una cultura in cui l’empatia verso ilsi attiva solo se vengono tirate il ballo le 'prime donne utili' che ha un uomo nella propria vita" dice sui social. "Non usateci come oggetti per smuovere a pietà. Non usate le nostre storie di violenza per smuovere pietà.. Dateci rabbia, visto che persino le istituzioni si scordano di proteggerci" sostiene.Con l’hashtag, i social criticano fortemente la decisione del tribunale di non considerare molestia una palpata sul sedere perché durata meno di tale tempo. Attori, attivisti, personaggi noti e anche persone comuni stanno postandoin cui si toccano il seno ma per meno del famigerato tempo (nei filmati appare un timer) e, quindi, commentano la sentenza. A lanciare il trend #10secondi è stato l’attore, nuovo giudice di Drag Race Italia 3 , che dimostra quanto infinito e interminabile possa essere questo arco di tempo, quando ci si sente impaurite e violate. Camilli nel video si domanda ironicamente: “Ma chi li conta i dieci secondi? C’è Dobby l’elfo col cronometro?”. Poi torna serio e si chiede: “”. Francesco Cicconetti , 26enne transgender di Rimini, conosciuto dalla community di Instagram come “Mehths” rilancia l’idea di Camilli. Posta il video e fa una lunga riflessione sule sul mondo patriarcale che ancora oggi regna sovrano. “Il corpo delle donne. Non è di proprietà di nessuno, solo delle donne stesse. Non è del padre che lo vuole consegnare al marito, non è del fidanzato che lo vuole nascondere, non è del compagno che lo vuole governare, non è del figlio che lo vuole proteggere, non è del fratello che ne vuole difendere l’onore” scrive Cicconetti. "Siamo cresciuti (uso il maschile sovraesteso per un motivo) in un sistema che insegna agli uomini che il mondo è di loro proprietà, così come il corpo delle donne" aggiunge. ", questo corpo ha finito per diventare un mero oggetto sessuale: un oggetto da guardare e commentare, a cui dare un voto e con cui giocare; un oggetto da toccare liberamente, a proprio piacere, in base a quanto serve" prosegue la riflessione.