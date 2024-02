Mondiali in Qatar, suora filippina sventola il cartellino rosso per la violazione dei diritti

Il volo della Nazionale inglese a bordo di Virgin Atlantic ma senza approccio “fluido”

Unasventola il cartellino rosso ai Mondiali in Qatar . Il motivo? La violazione dei diritti umani nel paese che ospita l’evento di calcio al via il 20 novembre. Artefice della simbolica espulsione, riporta AsiaNews, è, benedettina protagonista in passato di battaglie in patria e all’estero per la difesa dei diritti: “Un cartellino rosso al Qatar per il mancato rispetto dei diritti umani e lo. Siano essi gli operai impegnati nei cantieri degli stadi realizzati per i mondiali di calcio o le collaboratrici domestiche”. La campagna, dall’alto valore simbolico, è stata lanciata dalla Chiesa tedesca, attraverso l’Ong Missio e sostenuta dalla suora filippina, che è anche una apprezzata teologa. Lasventola ila Doha, simbolo di una politica improntata allo sfruttamento per il raggiungimento degli obiettivi, che accomuna diverse petro-monarchie ed emirati del Golfo.Secondo il “Guardian” negli ultimi 10 anni in Qatar sono morti circaprovenienti dall’India, Pakistan, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka. Molti hanno lavorato a temperature di 50 gradi e in condizioni di vita estremamente povere. Le situazioni di sfruttamento alnon riguardano solo gli operai dei Mondiali, ma anche le collaboratrici domestiche straniere (173mila secondo alcune stime) occupate presso le famiglie ‘ricche’ del Qatar. Proprio sulle collaboratrici domestiche la campagna intende puntare i riflettori, raccogliendo storie e testimonianze di, spesso per sette giorni la settimana, per soli 230 euro. L’denuncia anche abusi e stupri che “nove donne su 10” subiscono nell’emirato e senza poter beneficiare di tutela legale, perché i tribunali finiscono per punire le vittime per rapporti sessuali consumati al di fuori del matrimonio, lasciando impuniti gli aguzzini. E quando denunciano, se vengono condannate. Questa situazione spinge le donne ad accettare nel silenzio le violenze, dovendo comunque inviare denaro alle famiglie nei Paesi di origine.La politica dirispetto al genere della compagnia aerea Virgin Atlantic a bordo del volo della squadra di calcio inglese per il Qatar “”, ha affermato la compagnia aerea. L’ equipaggio che lavorava sul volo Birmingham-Doha di martedì 15 novembre indossava lea causa di una valutazione del rischio da parte della compagnia. “La sicurezza e la protezione delle nostre persone e dei nostri clienti è sempre la nostra massima priorità” fa sapere la compagnia in una nota. Nonostante ciò, il trasferimento della nazionale inglese è avvenuto a bordo dell’aereo A350, chiamato “” e recante l'immagine di un uomo con in mano una bandiera e scarpe con un motivo arcobaleno, simbolo dell’orgoglio Lgbtq+ , sulla fusoliera. Virgin Atlantic ha introdotto un approccio “fluido” a settembre scorso dando la possibilità al personale di indossare le suein base a “come si identificano o si presentano”.