Nuova Zelanda, pugno duro contro il fumo. Come è la situazione negli altri paesi

"Migliaia di persone vivranno vite più lunghe e più sane"

I precedenti in giro per il mondo

Un piano per eliminare gradualmente il fumo di tabacco . E' quanto è stato deciso dalla Nuova Zelanda attraverso una nuova legge, approvata dal Parlamento con 76 voti a favore e 43 contrari, che ha stabilito il divieto di vendere il tabacco a chiunque sia nato dalin poi. Ciò significa che l'età minima per l'acquisto di sigarette continuerà a salire.Per ora quindi, ma tra 10 anni non potranno farlo le persone con meno di 24 anni e tra 20 anni anche agli under 34 sarà vietato l'acquisto in tabaccheria. E così via. Per cui, tra 50 anni, chi volesse comprare un pacchetto di sigarette dovrà avere almeno 64 anni. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere la Nuova Zelanda libera dal fumo entro il 2025, obiettivo reso ancora più concreto dalle parole delle ministra della salute neozelandeseche ha dichiarato: "Migliaia di persone vivrannoe il sistema sanitarionon avendo bisogno di curare le malattie causate dal fumo, come numerosi tipi di cancro , infarti e ictus". La norma sarà infatti accompagnata da una serie di altre misure per rendere il fumo meno economico e accessibile, compresa una drastica riduzione dellanei prodotti del tabacco e la vendita limitata solo a tabaccherie specializzate, piuttosto che negozi e supermercati. Il numero di negozi legalmente autorizzati a vendere le sigarette sarà così ridotto da 6.000 a soli 600 in tutto il Paese che punta a divenire "smoke free" entro il 2025. L'altra statistica importate è quella diffusa il mese scorso. Il numero di neozelandesi che fumano quotidianamente sta continuando a calare: si passa dal 9,4 per cento del 2021 all’8 per cento di quest’anno. Si tratta dellaregistrata sul consumo di tabacco. La nuova legge tuttavia non restringe le vendite di Vape, le sigarette elettroniche, il cui uso è in aumento: dal 6,2 per cento lo scorso anno all’8,3 per cento nel 2022.Il precedente più importante nelle strategie diè stato sicuramente quelloche possiamo dirlo ha fatto scuola, essendo stato il primo Paese a lanciare già due decenni fa la campagna di foto shock sui pacchetti di sigarette segnando una tendenza a livello internazionale. La capitale del Canada , Ottawa, visto il successo, ha deciso di rilanciare: adesso ha l'ambizione di diventare ilin cui sarà obbligatorio stampare su ogni singola sigaretta un messaggio di avvertenza riguardante i rischi del fumo per la salute. E nei paesi europei? I fumatori ormai non hanno vita facile. L’attenzione sempre maggiore ai problemi causati dal fumo ha spinto l’ Organizzazione Mondiale della Sanità ad organizzare ogni anno, a partire dal 2005, il World No Tobacco Day, celebrata il 15 maggio. Prendiamo alcuni esempi particolari: in Danimarca , assistiamo ad un divieto di fumare nei luoghi pubblici, nei bar, nei ristoranti, negli uffici (a meno che non vi lavori una sola persona) e nei trasporti pubblici. In, invece, esiste una legge anti-fumo in vigore dal 2004 che stabilisce il divieto nei luoghi di lavoro chiusi, ma anche nei club, bar e ristoranti. Inoltre non sono mai state previste possibili aree fumatori. L'ultimo esempio è quello delladove vi è una legge in vigore che limita il fumo in alcuni luoghi pubblici. Tuttavia, dal 2009, nei bar e nei ristoranti è sufficiente esporre un cartello che indica se è permesso fumare, se ci sono stanze separate per fumatori e non fumatori nel locale.