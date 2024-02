Russia, il divieto all'omosessualità e la sfida a Putin della tennista Daria Kasatkina

Pubblicizzare i rapporti sessuali non comuni: il pericolo per lo sviluppo della società russa

Il coraggio della tennista

L' omofobia non si ferma in Russia Ramzan Kadyrov , il miglior interprete del pensiero di Vladimir Putin , ha seguito il capo del Cremlino pubblicando sul suo account Telegram la foto di alcuniaccompagnati dalla frase: "Dateci un avversario normale e mascolino, non questi esseriche sul campo di battaglia camminano sui tacchi a spillo tenendo in mano la borsetta di Louis Vuitton."Queste dure parole sono soltanto le ultime di una lunga serie. Da qualche settima infatti, l'nella visione russa ha cambiato posizione. Non sarebbe più un '', ma di ''. Lo hanno stabilito gli ospiti del noto Vladimir Solovyov, lo ha detto Apti Alaudinov, il capo del battaglione ceceno Akhmat, precisando di combattere "unae l’". Come tutte le dichiarazioni anche questa non arriva per caso: lunedì scorso infatti è stato depositato alla Duma un progetto diche proibisce 'qualunque informazione che nega i valori familiari e promuove le relazioni sessuali non tradizionali'. Anche il solopunibile con il carcere. La nuova norma intende vietare qualunque riferimento all’omosessualità su Internet, al cinema e su qualunque genere di mass media. "Pubblicizzare i rapporti sessuali non comuniper lo sviluppo della società russa", scrivono i deputati che hanno presentato la proposta. Se fino ad oggi la legislazione russa prevedeva il divieto di, secondo una legge che nel 2017 è stata riconosciuta come discriminatoria dalla Corte europea dei diritti umani, adesso si va ben oltre. "I tentativi di imporresono falliti. Ora è giusto introdurre il divieto della propaganda di valori non tradizionali", disse il presidente della Duma Vyacheslav Volodin l’8 luglio durante la Giornata della famiglia, dell’amore e della fedeltà.Se questa è la situazione in Russia possiamo soltanto applaudire il gesto di, la prima tennista del Paese a. Alla domanda: "Pensi che sarà possibile essere?" la risposta è scontata "Per come stanno andando le cose in Russia, mai, purtroppo". Quando infatti le è stato chiesto se teme di non tornare piùdopo quel che ha detto, si è commossa. Poco dopo, ha postato su Instagram una foto in cui abbraccia lamedaglia d’argento olimpica, con un’emoji a forma di cuore.