Sallusti attacca la Treccani: "Ecco il dizionario... Della Boldrini, un inutile politicamente corretto”

Treccani di inserire nel suo nuovo vocabolario anche le forme femminili di sostantivi e aggettivi, tradizionalmente declinati solo al maschile, Non abbiamo fatto in tempo a dirci soddisfatte dell’iniziativa didi inserire nel suo nuovo vocabolario anche le, tradizionalmente declinati solo al maschile,

che i distruttori di turno si sono scatenati in rete e non solo per dire la (assolutamente non richiesta) propria. Capofila della situazione Alessandro Sallusti, direttore di Libero. Con la sua personalissima opinione - in evidente overdose da riconoscimento di diritti - il giornalista si è lasciato andare a una invettiva tanto feroce quanto non richiesta.

il dizionario…della Boldrini", Sallusti si lancia in un iperbolico attacco della decisione di Treccani definendola, nel migliore dei casi, "una moda, un’ipocrisia, un inutile In buona sostanza, dopo aver titolato "Treccani? No, ' Treccagne ': roba da matti, ecco", Sallusti si lancia in un iperbolico attacco della decisione di Treccani definendola, nel migliore dei casi, "una moda, un’ipocrisia,

la lingua si adatta ai tempi e alla società e che parole come "notaia" e "architetta", al contrario di "maestra" o "parrucchiera", erano fuori dai radar di dizionari e lingua corrente semplicemente perché "non necessarie" nel quotidiano, essendo quei ruoli appannaggio di lor signori. . A chiedersi il motivo di così tanto livore si corre il rischio di imbattersi in risposte ancor più intrise di cultura patriarcale, mista a inutile retorica. Meglio quindi evitare di indagare oltre e chiarire un paio di faccende. La prima riguarda la questione linguistica: Sallusti finge, peraltro abbastanza goffamente, di non sapere chee che parole come "notaia" e "architetta", al contrario di "maestra" o "parrucchiera", erano fuori dai radar di dizionari e lingua corrente semplicemente perché "non necessarie" nel quotidiano, essendo quei ruoli appannaggio di lor signori.

sfondamento dei tetti di cristallo ha generato una positiva rivoluzione anche linguistica che non possiamo non accogliere con favore, seppure giunta drammaticamente in ritardo. La seconda questione è di carattere storico: ma è mai possibile che in questo Paese ci debba essere sempre qualcuno pronto a rimettere indietro le lancette del tempo? Eppure, lo Stivale per definizione è terra di ingegno, intellighenzia, saper fare e pensare. Evidentemente, nel corso del tempo qualcosa deve essere andato perduto nei vicoli ciechi di qualche medio-evo passato più o meno in cavalleria. Di sicuro, Sallusti e tutti i sallustiani di casa nostra (e non solo) bisogna se ne facciano una ragione del femminile in Treccani, ma pure dell’esistenza delle donne nella società, non solo in versione Cambiando le cose, cambiano anche le parole e loha generato una positiva rivoluzione anche linguistica che non possiamo non accogliere con favore, seppure giunta drammaticamente in ritardo. La seconda questione è di carattere: ma è mai possibile che in questo Paese ci debba essere sempre qualcuno pronto a? Eppure, lo Stivale per definizione è terra di ingegno, intellighenzia, saper fare e pensare. Evidentemente, nel corso del tempo qualcosa deve essere andato perduto nei vicoli ciechi di qualche medio-evo passato più o meno in cavalleria. Di sicuro, Sallusti e tutti i sallustiani di casa nostra (e non solo) bisogna se ne facciano una ragione del femminile in Treccani, ma pure dell’esistenza delle, non solo in versione madri-mogli