Sanità, un 2023 all'insegna degli esempi virtuosi: perché i grandi cambiamenti partono dalle piccole cose

Toscana, contributo straordinario per l’accesso ai trattamenti di estetica oncologica

In Liguria nasce il tatuatore della mutua

Ci sono tanti modi per augurare. Per questola proposta cade su uno spiraglio di Luce! che arriva (una volta tanto) in ambito sanitario. Una una piccola-grande notizia capace di portare speranza a moltissime persone.toscani e pazienti liguri, che vedono ora riconosciuto un diritto fondamentale: quello alla rinascita, anche da un punto di vista squisitamente estetico. Non per il giudizio del prossimo, quindi, ma per il piacere di guardarsi allo specchio e vedersi, semplicemente, per come si era. Partiamo quindi dall'esempio virtuoso della Toscana per poi spostarci in terra ligure con l'augurio che questo anno nato in tempi calamitosi di Covid continui a fornire tanti spiragli di Luce! destinati a moltiplicarsi all'infinito. Buon anno a tutte e tutti.“Abbiamo approvato un emendamento alla legge di stabilità che prevede per gli anni 2023 e 2024 un contributo straordinario per l’accesso ai trattamenti di estetica oncologica: una norma di civiltà che favorire il miglioramento della qualità di vita dei pazienti sottoposti a queste terapie“. Lo annuncia anche attraverso i suoi social il presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Antonio Mazzeo . Il testo passato nel maxi emendamento al bilancio prevede infatti lo stanziamento di, con l’obiettivo di consentire l’accesso ai trattamenti di estetica oncologica: “Una somma a beneficio di quei pazienti affetti da patologie che necessitino di trattamenti medici, clinici, di laboratorio, chirurgici e radioterapici nelle strutture sanitarie regionali, le cui patologie siano certificate dai responsabili dei centri di riferimento oncologici o di strutture a valenza regionale o da altro dirigente sanitario da essi delegato“, recita il testo. Fra le persone che potranno accedere al ’tesoretto’ messo a disposizione del Consiglio Regionale della Toscana figurano anche “i pazienti in lista di attesa per, che si sottopongono a tipizzazioni tissutali, a trapianti, a controlli periodici e ad interventi e ricoveri conseguenti ad eventuali complicanze“.Una notizia di non poco conto per la, che non cancella le criticità delle liste di attesa, ma offre strumenti di sostegno concreti a chi si trova ad affrontare un periodo critico e vuole ritrovare fiducia in se stesso. La perdita dei capelli, delle ciglia, delle sopracciglia, il pallore, le occhiaie, l’aumento e la perdita di peso, le ulcere, rappresentano alcuni dei principali cambiamenti a cui questi pazienti vanno incontro. In particolare, per la donna malata di cancro , tutto questo rappresenta, oltre che un’alterazione della propria immagine, la testimonianza quotidiana di una diversità, auto ed etero percepita, che può avere conseguenze significative sulla qualità della vita, generando talora vergogna, ansia, timori. Eppure è noto quanto il benessere psicologico vada di pari passo di pari passo con quello estetico.Anche se di tumore oggi si vive, i dati fanno ancora paura: ogni anno in Toscana si stimano circa 3500 nuovi casi solo per quanto riguarda il carcinoma della mammella . “È però aumentata la consapevolezza da parte delle donne, che partecipano con regolarità ai programmi di screening, permettendo di diagnosticare il tumore in una fase precoce e poterlo combattere più efficacemente“, spiega Fabio Quercioli, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica e membro del Cda Medlight di Firenze ( www.medlight.it ), che da tempo apre le porte alle pazienti operate di tumore al seno , “per seguirle in ogni fase del percorso di ricostruzione mammaria“."Per una donna che ha dovuto affrontare e combattere il tumore al seno è estremamente importante tornare a vivere la propria vita normalmente, riappropriandosi anche dell’immagine femminile penalizzata dalla chirurgia oncologica e dalle successive cure, chemioterapia o radioterapia. E’ provato che il soddisfacimento di questa esigenza psicologica aiuta la paziente a reagire positivamente durante il percorso post oncologico, ottimizzando l’efficacia delle cure e riducendo la condizione di stress, ansia e depressione che spesso ne contraddistingue le varie fasi"."Solitamente l’intervento ricostruttivo con protesi si completa con la tecnica del lipofilling, che prevede il prelievo autologo di piccole quantità di grasso, che vengono trasferite nell’area ricostruita. Il lipofilling permette non solo di migliorare l’aspetto estetico della mammella, rendendola più naturale e simmetrica rispetto alla controlaterale, ma anche di migliorare l’aspetto e la consistenza delle cicatrici e dei tessuti, assottigliati e danneggiati dalla radioterapia"."Lo ritengo molto importante, dal momento che la possibilità di accedere a questo genere di trattamenti estetici fa percepire al paziente maggior comprensione e sostegno durante il suo percorso di cura, che rappresenta una fase critica non solo a livello fisico ma anche psicologico"."A mio avviso curare i fastidi e i segni esteriori della chirurgia e delle cure successive non è un fatto meramente estetico, ma un vero e proprio supporto morale, per far sì che il paziente a non si identifichi con la malattia ma conservi motivazione e fiducia, per superare anche le fasi più critiche e tornare il prima possibile ad una vita normale"."Credo che lo siano tutti, ogni paziente ha le sue priorità per quanto riguarda il proprio aspetto esteriore, sicuramente la cura della pelle ha un ruolo fondamentale nel percorso post oncologico ed è necessario riservarle la massima attenzione. Come chirurgo plastico e medico estetico ritengo che la biorivitalizzazione del viso con acido ialuronico sia ideale per la sua azione altamente idratante e bioristrutturante. Essendo un trattamento del tutto naturale, delicato e indolore si presta anche per il cuoio capelluto, per favorire la ricrescita dei capelli".Buone notizie anche dalla: sta per arrivare in consiglio una proposta di legge che farà rientrare i tatuaggi nelle prestazioni del sistema sanitario regionale. Nel Bilancio della Regione, appena approvato, un ordine del giorno della Lega ha infatti impegnato la giunta a organizzare un percorso percui si sottopongono i liguri. “Per ora è solo il primo atto“, spiega il consigliere regionale Alessio Piana, Lega, presidente della III Comissione regionale. “Dobbiamo sostenere anche sul piano psicologico i pazienti e spesso un tatuaggio con finalità medica aiuta a superare molte complessità - prosegue - : ecco perché abbiamo compiuto solo il primo passo, in aula, per arrivare nei prossimi mesi a perfezionare una proposta di legge a riguardo, per inserire i tatuatori professionisti certificati e esperti in tatuaggi medici, nel sistema sanitario regionale”.Ricostruzione dell’areola e del capezzolo, camouflage di cicatrici atrofiche e ipertrofiche e cheloidi, esiti cicatriziali di labiopalatoschisi, ricostruzione delle ciglia e sopracciglia o camouflage di cicatrici nel caso di pazienti oncologici o di persone con altre patologie potranno essere corrette dalla mano di tatuatori esperti: la giunta si è inoltre impegnata, con l’approvazione dell’ordine del giorno, già da subito aper supportare i pazienti che non riescono a sostenere i costi dell’intervento in maniera autonoma, di fatto cominciando a introdurre un rimborso per quella che si preannuncia diventare una nuova prestazione sociosanitaria, convenzionata, della Liguria: il tatuaggio.