Secondo manifestante giustiziato pubblicamente in Iran. "Un modo per intimorire i cittadini"

+ATTENZIONE IMMAGINI FORTI+

Vestito di bianco, lassù, in cielo, sembra quasi un angelo. Invece l'immagine, drammatica, è quella di, che penzolainstallata sulla strada di Mashhad. L'agenzia di stampa legata alla magistratura iraniana, Mizan, ha pubblicato sul suo sito le foto dell'esecuzione pubblica del giovane,. Giovedì scorso la stessa, terribile, sorte era toccata a Mohsen Shekari , con l'accusa di essere un "rivoltoso" che aveva minacciato e intenzionalmente ferito un agente di polizia durante le rivolte sulle strade di Teheran. Una prima volta che aveva acceso il timore che potesse essere seguita da molte altre, vista la linea dura del regime iraniano nella repressione delle manifestazioni. Al momento sono infatti una dozzina le persone condannate a morte dalla magistratura.Lunedì 12 dicembre, per la seconda volta in pochi giorni, il regime iraniano ha compiuto un'esecuzione in relazione alle proteste che hanno scosso il Paese negli ultimi tre mesi, dalla morte di Mahsa Amini : "Majidreza Rahnavard, condannato a morte il 29 novembre per aver accoltellato due guardie di sicurezza e ferito altre quattro persone è stato giustiziato in pubblico a Mashhad", riporta l'agenzia di stampa Mizan. L'accusa nei suoi confronti era di "" (la ''), per averdue Basiji, Hossein Zeinalzadeh e Danial Rezazadeh, ea Mashhad, nella provincia di Khorasan Razavi, il 17 novembre, durante la rivolta in atto. Il 23enne era stato arrestato il 19 novembre mentre cercava di fuggire dal Paese. Per gli attivisti per i diritti umani, Rhanavard è stato duramente picchiato durante la detenzione, e anche durante l'arresto aveva subito la frattura di un braccio. In una trasmissione della Tv di Stato il prigioniero aveva confessato gli omicidi, secondo gli osservatori e gli attivisti sotto la pressione delle autorità. L'esecuzione pubblica di un secondo uomo condannato in relazione alle proteste è "affinché non possano "esprimersi in pubblico e chiedere di vivere liberamente", ha dichiarato lunedì il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, in vista di una riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione Europea, ricordando che i 27 Stati membri adotteranno nuove sanzioni contro il regime di Teheran. "L'esecuzione dei manifestanti non può prendere il posto di una risposta alle manifestazioni", ha aggiunto. Già l'annuncio della prima esecuzione , giovedì scorso, aveva provocato numerose condanne all'estero e alle Nazioni Unite . "", ha detto l'alto rappresentante della politica estera Uesottolineando che Teheran continua a negare di aver mandato droni alla Russia dopo l'inizio della guerra e sostiene che non invierà missili.Dal fronte opposto, invece, laha deciso di imporre: lo ha dichiarato in un comunicato il Ministero degli Esteri di Teheran, citato dall'agenzia Irna, aggiungendo che si tratta di un'azione di ritorsione all'imposizione di sanzioni da parte degli Stati europei. "Gli individui e le entità europee hanno anche sostenuto gruppi terroristici e incoraggiato la violenza e il terrorismo , che hanno portato ad atti terroristici e alla violazione dei diritti umani contro il popolo iraniano ", ha aggiunto il comunicato.