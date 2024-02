Spose bambine, l'allarme di Save The Children per porre fine ai matrimoni precoci

ragazze che vivono in20% di probabilità in più di sposarsi ancora bambine rispetto a quelle residenti fuori dalle zone di guerra. È quanto emerge da una nuova analisi di Giornata internazionale delle ragazze. Leche vivono in Paesi colpiti da conflitti hanno oltre ilrispetto a quelle residenti fuori dalle zone di guerra. È quanto emerge da una nuova analisi di Save the Children , l'Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, pubblicata in occasione del decimo anniversario della

I diversi gradi di controllo che portano le ragazze a sposarsi

"Le ragazze durante i conflitti diventano bersaglio di atti brutali e di violenza a causa del loro genere"

Tra il 2020 e il 2021, infatti, sono state condotte più diin vari Paesi per conoscere le loro esperienze, i motivi per cui si sono sposate e quanto avvenuto dopo il matrimonio o in caso di gravidanza. Tra i Paesi e le varie culture sono emerse forti differenze, evidenziando l'importanza di lavorare con le giovani per definire soluzioni locali. Tra i vari stati è lala nazione che, attualmente, ha ildi matrimoni precoci al mondo , nonostante la legge lo vieti. "Mi sono sposata, non è stata una mia scelta. La vita, in questo periodo, non è stata facile per me. Sono passati quattro mesi da quando ho abbandonato la scuola e da allora ho dimenticato tutto quello che avevo imparato", racconta Miriam, 16 anni, costretta a scappare insieme alla sua famiglia dal villaggio nello Stato di Borno per sfuggire ai gruppi armati. Esistono diversi "gradi di controllo" sulla decisione di sposarsi: alcune sono state, altre hanno ceduto alleo si sono sposate in seguito ad una. Molte hanno raccontato di aver contratto un matrimonio perdella famiglia in periodi di estrema difficoltà economica. Per alcune bambine, invece, la decisione di sposarsi è stata influenzata dale da un futuro incerto. Nei loro racconti è comunque sempre presente l', tra cui i valori che conferiscono agli uomini e ai ragazzi qualche forma di potere sulle donne, con conseguente disuguaglianza di genere , come una limitazione delle scelte a loro disposizione. Il rapporto, che ha analizzato i dati riguardanti oltrenegli ultimi trent'anni, prendendo in considerazione quelli relativi a coloro che si sono sposate da bambine e che vivevano nel raggio di, esamina anche i progressi compiuti per porre fine ai matrimoni precoci da quando, nel 2012, è stata proclamata la Giornata internazionale delle bambineSebbene si stimi che tra ilsiano statia livello globale, siamo ancora ben lontani dal raggiungere la scadenza prevista dall'Obiettivo di sviluppo sostenibile globale di porre fine al fenomeno entro il 2030. Secondo le proiezioni, infatti, la crisi del COVID-19 e il suo continuo impatto sulla disuguaglianza di genere spingerannoverso il matrimonio entro il 2030, il primo aumento dei tassi globali in più di due decenni. La Ceo di Save the Children, Inger Ashing, ha parlato di situazione disastrosa: "I conflitti hanno un impatto devastante sulle famiglie che sono costrette a fuggire dalle loro case, dalle scuole e dal lavoro per trasferirsi in campi temporanei, spesso angusti, con pochi servizi, poche possibilità di guadagno e quasi nessuna protezione dalla violenza. Sebbene i bambini paghino il prezzo maggiore di qualsiasi guerra, le ragazze durante i conflitti diventano- sostiene -. Le crisi umanitarie, che si tratti di disastri climatici, pandemie o dell'attuale crisi alimentare globale, comportano molti degli stessi rischi che spingono al matrimonio precoce come l'aumento della povertà e l'eliminazione dei sistemi di protezione che dovrebbero essere in atto per tenere le ragazze al sicuro dalla violenza - aggiunge Ashing -. Con così tante bambine, che affrontano crisi sovrapposte, questo anniversario dovrebbe essere unaffinché diano priorità alle ragazze e si assicurino che siano protette dal matrimonio infantile e da tutti gli impatti devastanti che ha sulle loro vite iniziando, ad esempio, a dar loro voce in capitolo nelle decisioni che le riguardano", conclude la Ceo di Save The Children. L'obiettivo è quello di porre fine ai matrimoni precoci e. Così facendo riconosceremo la loro autonomia, affronteremo le norme patriarcali che limitano la loro libertà e investiremo nella loro sicurezza, nella loro istruzione e nella loro salute sessuale e riproduttiva, soprattutto durante le crisi umanitarie.