TDoR, Giornata in ricordo delle vittime di transfobia. Perché ogni vita conta

Perché il TDoR è necessario

Paura e odio: due facce della stessa medaglia

I crimini di odio transfobico

Arcigay per il TDoR

Il 20 novembre, ogni anno, si celebra in tutto il mondo il. L'iniziativa è nata nel, su iniziativa dell'avvocata transgender, come una veglia per onorare la memoria di Rita Hester, una donna trans nera uccisa a Boston nel 1998. L'evento commemorava anche tutte le persone transgender scomparse quell'anno a causa di insensate violenze frutto di odio e discriminazione.Con il tempo, laè diventata un'importante tradizione che molte generazioni di persone trans portano avanti ogni anno, nel tentativo di dare un senso a una società che sembra decisa a Un'identità ottenuta pagando a caro prezzo ogni centimetro del percorso che lə ha portatə, con sofferenze inimmaginabili , fisiche e psicologiche, ad ottenerla. Cosa succede nella mente di unragazz*, a volte perfino di un* bambin* , nel rendersi conto che quel corpo, quell'aspetto, quei caratteri maschili o femminili, al loro percepirsi persone, al loro essere? E pensate quanto dolore devono affrontare loro, le loro famiglie, nel compiere la transizione di genere , nel fronteggiare una disforia sempre in agguato. Poi, dopo, ma spesso anche durante, c'è il contesto, ci sono donne e uomini intorno a loro che sono in ogni momento pronti a giudicare, quando va bene, altrimenti a offendere, insultare, discriminare , emarginare. Fino a compiere. Fino a. In una parola:Perché se, si trasforma, lo stesso non fa, di pari passo, la cultura, in molti casi ancorata a credenze e valori tradizionali, antichi, patriarcali, misogini, che oggi non avrebbero più alcun senso di esistere ma che invece condizionano la vita di migliaia di persone in tutto il mondo.. L'ignoto genera il timore, a cui troppo spesso si reagisce con cattiveria, con violenza. Perché nonostante tutto, nonostante la sensibilità della società stia lentamente cambiando, la transfobia non si ferma. Negli, ad esempio, dal 2021 sono state avanzate quasi 300 proposte di legge da parte di legislatori statali in tutta la nazione, in un attacco calcolato ai diritti dei transgender americani. Ma in Italia non va certo meglio: il nostro Paese mantiene infatti il triste primato in Europa per il numero di crimini d'odio nei confronti di persone trans* e per numero di suicidi.L'Associazione transgender ACET ha recentemente diffuso alcuni dati allarmanti che riguardano la transfobia nel nostro Paese e nel mondo. A livello globale, più di una vittima al giorno, registrate dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022, mentre dal 2008 a oggi sarebbero più di 5mila le persone trans morte per cause non naturali. A farne maggiormente le spese sono state soprattutto le donne, 'colpevoli' di aver tradito il patriarcato attraversando i generi e approdando alla femminilità. Basti pensare che circa la metà delle persone trans* uccise in Europa in questo lasso di tempo e di cui si conosce l’occupazione erano sex worker e persone trans migranti. Vittime ulteriori magari di tratta degli esseri umani, dei signori della prostituzione, di uomini meschini che hanno spezzato le loro già fragili esistenze. L’delle persone decedute nel 2022 è di: la più giovane ne aveva appena 12, la più anziana 59. Il 35% degli omicidi è avvenuto per strada e la maggior parte delle vittime assassinate aveva tra i 31 e i 40 anni. Numeri, ma soprattutto vite. Un piccolo scorcio della realtà, che probabilmente è ancora peggiore: la maggior parte dei casi nel mondo continuano ae spesso ricevono pochissima attenzione. Guardando al nostro Paese , dove le morti violente sono per fortuna in calo (transrespect.org), le vittime di transfobia quest’anno sono state: Elios, Maudit, Camilla, Cloe Bianco , Sasha, Naomi, Chiara, Morgana e tant* di cui non conosciamo il nome. Numeri sottostimati, quindi, parziali. ACET, nel suo report, tiene conto anche di tutt* coloro che hanno posto fine alla propria esistenza. Numeri durissimi che almeno una volta all’anno è necessario ricordare. Questo weekend, in occasione del TDoR, quando saranno molte le manifestazioni nelle piazze italiane e le iniziative per dimostrare vicinanza alla comunità T. Ma anche ogni giorno, perché l'odio non si ferma e non può quindi fermarsi la battaglia per ladella comunità intera e per l'eliminazione di ogni forma di aggressione dettata dalla transfobia."Giungiamo a questa data dopo la preoccupante elezione di un, in cui buona parte delle persone elette aveva applaudito con cori da stadio l’affossamento del disegno di legge Zan che, tra le varie modifiche, avrebbe potuto riconoscere es estendere l'aggravante per aggressioni, reati, violenze di stampo omolesbotransfobico. Le nostre vite in Italia sono ancora, nell'incapacità del nostro Parlamento di riconoscere lache quotidianamente attraversiamo in quanto persone trans, nel pregiudizio dell’esclusione lavorativa, nel mancato accesso a servizi relativi la sfera della salute, nello stigma di una diagnosi ed estenuanti percorsi nei tribunali dovuti a una legge obsoleta datata 1982". L'assenza di visibilità è da sempre la prima forma di violenza per le persone trans, per questo, come Luce! vogliamo ancora una volta schierarci al fianco di queste persone, supportandole nelle loro battaglie e rivendicazioni, oggi e sempre.