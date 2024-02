Ultimo saluto alla Regina Elisabetta II, oggi il mondo si ferma per i funerali di Stato

Ora per ora il programma dell’ultima giornata di lutto nazionale

Gli ospiti attesi per l’ultimo saluto alla regina Elisabetta II

L’evento in diretta televisiva

In unaè il giorno dell’ultimo saluto alla, la sovrana più longeva della storia coronata della Gran Bretagna (seconda in assoluto dopo Luigi XIV, il Re Sole, che però venne incoronato a 4 anni, lasciando per anni la guida della Francia alla madre) che si è spenta giovedì 8 settembre nella sua residenza scozzese di Balmoral, alla veneranda età di 96 anni . Dopo dieci giorni di cerimonie, come previsto da protocollo, oggi lunedì 19 settembre Londra, il Regno Unito e tutto il mondo sono pronti per rendere l’ultimo omaggio a Queen Elisabeth con le esequie più imponenti da quelle organizzate nel 1965 per Winston Churchill: il funerale sarà all', teatro di molte delle tappe più importanti della vita della regina, dalla sua incoronazione al matrimonio con il principe Filippo. Sono previste centinaia di teste coronate, capi di Stato e di governo e alti rappresentanti di istituzioni. Il Paese si fermerà: chiusi uffici e negozi. E chi non potrà assistere al funerale in presenza lo seguirà in tv.La giornata – l’ultima di lutto nazionale - si apre all’alba quando le(dalle 6 alle 8,30 ora locale) terranno la loro veglia finale presso la bara di quercia della Regina. Le porte dell’Abbazia di Westminster si apriranno alle ore 8 (le 9 in Italia) quando cominceranno a prendere posto lein chiesa (fino a 2.200 posti) a iniziare da tre ore prima dell'inizio delle esequie, previsto per le. Alle 9 (ore 10 italiane) ilsuonerà i rintocchi in maniera nitida: da questo momento in poi, il martello della campana sarà coperto da unoper attutire i suoi colpi per il resto della giornata, in segno di rispetto verso ilSeguendo un cerimoniale rigidissimo e preciso in ogni minimo particolare, la regina sarà trasportata dalall’Abbazia sul carro militare trainato da giovani militari della Marina (invece dei cavalli), lo stesso che portò anche sua madre e suo padre ai funerali dalla. La processione, guidata da Re Carlo , insieme ai membri della Royal Family , sarà accompagnata da militari e sarà simile a quelle già viste per il funerale della principessa Diana e del principe Filippo . L’arrivo della bara all'Abbazia è previsto per le 10,52 (11,52 italiane). I funerali di stato saranno presieduti dale dall'arcivescovo di Canterbury e saranno trasmessi in diretta tv, non solo nel Regno Unito. Al termine della cerimonia funebre, che durerà un’ora esatta, ci sarannodi silenzio nazionale.La bara sarà, quindi, posta nuovamente sul, prima che il corteo funebre reale si sposti solennemente attraverso Parliament Square, Whitehall, Constitution Hill, The Mall e Buckingham Palace, per arrivare aalle 13 (le 14 in Italia). Da qui la bara verrà riportata a, il castello dove la regina trascorse gran parte degli ultimi anni della sua vita, fino alla sua ultima dimora, presso la, dove arriverà alle 15,15 (16,15 italiane). Inizierà poi il servizio didella salma, condotto dal. Prima dell'ultimo inno, la corona dello Stato imperiale, lo scettro e il globo verranno rimossi dalla bara dal gioielliere della corona. Quindi, alla fine del servizio, la bara sarà calata nella, dove la Regina sarà sepolta accanto a suo marito, il duca di Edimburgo, ai suoi genitori e a sua sorella Margaret. Alle 19 (le 20 italiane)e i familiari più stretti si riuniranno per un, durante il quale il monarca spargerà terra sulla bara, costruita in quercia inglese e rivestita di piombo, che è stata realizzata decenni fa: come da tradizione per i reali, la quercia cresceva nella tenuta di Sandringham.Tra le teste regnanti attese a Londra figurano ile la regina Matilde del Belgio, il re Carlo XVI Gustavo e ladi Svezia, il re Guglielmo Alessandro e la regina Maxima d'Olanda, il re Felipe e la regina Letizia di Spagna, i, Alberto e Charlene. A Londra arriverà anche il padre di Felipe, Juan Carlos, con la moglie Sofia. Ci dovrebbero essere tutti i, a cominciare dal premier australiano Anthony Albanese, la neozelandese Jacinda Ardern e il premier canadese Justin Trudeau. Attesi, poi, i leader politici di tutto il mondo a cominciare dal presidente Usa , il presidente della Repubblica, accompagnato dalla figlia Laura, insieme, tra gli altri, al tedesco Frank-Walter Steinmeier e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, al presidente sudcoreano Yoon Suk-Yeol e a quello brasiliano Jair Bolsonaro, e per la Turchia potrebbe arrivar e il ministro degli. La Cina sarà rappresentata dal vice presidente, Wang Qishan. Il presidente russonon è stato invitato ma lui ha fatto sapere di non aver mai valutato l'idea di andare. La, nella “lista nera” delle sanzioni internazionali per il suo programma nucleare, sarà rappresentata solo a livello di ambasciatori.Milioni di persone si affolleranno lungo ilper assistere alla processione o guardare la cerimonia di commiato dagli schermi allestiti nei parchi. Il funerale sarà trasmesso in televisione su, BBC News, Sky News e da tutti i. Ci sarannoa Londra e nelle varie città, le catene dei cinema hanno già anticipato che trasmetteranno l'evento. Si prevedono decine di milioni di spettatori nel Paese, insieme a miliardi di persone in tutto il mondo. Anche sullesi possono seguire i funerali.(canale 31 del digitale terrestre) seguirà inda Londra, dalle 10 alle 18 (ora italiana), le celebrazioni dei funerali della Regina Elisabetta II. La diretta sarà accompagnata dal commento degli esperti di Casa Windsor Francesco Vicario, giornalista di “Gente”, Flavia Cercato, conduttrice televisiva e radiofonica, e Federica Brunini, scrittrice e direttore di “The Good Life Italia”. L’evento sarà disponibile anche in live streaming suSu, a partire dalle 11, “” in collaborazione con Tg5 presenta “”: dallo studio di “Verissimo”, Silvia Toffanin seguirà in diretta i solenni funerali di Stato di Elisabetta II; in collegamento da Londra arriveranno i contributi degli inviati Elena Guarnieri, Dario Maltese e Federico Gatti mentre in studio a Milano sono previsti i commenti di Cesara Buonamici, Francesco Rutelli e Antonio Caprarica. Alle 15, sempre su Canale 5, prosegue il racconto – in diretta – della lunga cerimonia di addio alla regina con lo speciale “” (dalle 12 diretta streaming su Mediaset Infinity). A curare la trasmissione della cerimonia susarà il Tg1 con una lunga edizione speciale dalle 10,30 condotta dalla direttricee alle 12 è prevista la diretta streaming su. Infine,coprirà la cerimonia con diversi speciali che si susseguiranno per l’intera durata dell’evento.