Usa, aborto negato a una bambina di 10 anni vittima di stupro. L'indignazione sul web

A una vittima di stupro in Ohio, è stato, scatenando l'indignazione in rete. La notizia, che segue tristemente il, arriva mentre molti Stati a guida repubblicana stanno abolendo i diritti riproduttivi dopo l'annullamento della sentenza Roe v. Wade da parte della Corte Suprema.La dottoressa Caitlin Bernard, ostetrica-ginecologa di Indianapolis, lunedì scorso (il 27 giugno), tre giorni dopo la sentenza della Corte, ha ricevuto una telefonata da un medico che si occupa die che aveva in studio una bambina di 10 anni, e quindi non idonea a ricevere un aborto nello Stato, secondo quanto riportato da The Indianapolis Star. Innon è ancora entrato in vigore il divieto che blocca le igv dopo le sei settimane di gravidanza (quando secondo i legislatori ci sarebbe già battito cardiaco), per cui la bambina si è potuto recare dal dottor Bernard per l'intervento. Altre informazioni sul caso della bambina non sono note, probabilmente a causa della sua giovanissima età. Il medico ha dichiarato allo Star che "è difficile immaginare che". Infatti anche i politici repubblicani dell'Indiana stanno spingendo affinché lo Stato applichi le proprie restrizioni all'aborto, il che potrebbe costringere le donne che vogliono sottoporsi alla procedura medica a viaggiare ancora più lontano per riceverla La piccola non ha potuto abortire perché, quando può essere rilevata l'attività cardiaca del feto. Anche altri Stati a guida repubblicana hanno vietato l'aborto a quel punto, sostenendo che la vita del nascituro possa essere rilevata entro tale periodo. Tuttavia, questi divieti all'interruzione di gravidanza per il "battito cardiaco fetale" sono stati, molti dei quali sostengono che non esiste ancora un battito cardiaco a sei settimane. Piuttosto, i dottori possono rilevare un battito nella regione in cui si formerà il cuore e inoltre, molte donne e ragazze non sanno di essere incinte a quel punto.Secondo i critici, il caso della bimba in Ohio testimonia l'impatto devastante della decisione della Corte Suprema, che costringerà altre bambine vittime di stupro a portare a termine la gravidanza. In seguito alla decisione della principale giuria americana, in molti Stati sono entrate in vigore le " trigger laws " (leggi grilletto) che vietano l'aborto approvate prima o in previsione della sentenza, vietando in sostanza la procedura in ampie zone del Paese, mentredi questo diritto femminile. Il procuratore generale della Carolina del Nord,, un democratico che ha criticato la decisione della Corte Suprema, ha definito. "A una bambina di 10 anni vittima di abusi è stato negato l'aborto in OH perché era incinta di 3 giorni oltre le 6 settimane. È una follia. H", ha twittato venerdì sera.L'utente Twitter @MomSheenanigans ha scritto: "GOP: Forse avrebbe dovuto usare una protezione se non voleva rimanere incinta. D: è stata stuprata. GOP: *controlla gli appunti* questa è una benedizione di Dio.". " Vittimizzare la vittima . Vittimizzare i suoi genitori. Come diavolo è possibile costringere una bambina di 10 anni, sopravvissuta a uno stupro, a portaree privare la famiglia della scelta di risparmiare al suo corpo e alla sua mente i traumi subiti?! Ha 10 anni!" ha scritto @LittleMamaKin.