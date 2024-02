“Vola via by Winx Club”, le fate più amate di sempre contro la violenza in ogni sua forma

Lecontro la violenza sulle donne . Anche quest’anno il mese dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne vede protagonista l’iniziativa “” firmata Rainbow, un progetto che nasce dalla collaborazione tra la compagnia fondata da(fiore all’occhiello del “Made in Italy”),, leader al mondo nella consulenza immobiliare e, insieme con l’obiettivo di promuovere una campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza in ogni sua forma del progetto sono le fate più amate di sempre, le iconiche Winx. Ambasciatrici di valori come l’, il sostegno reciproco e il girl empowerment , le protagoniste dellacreata da Iginio Straffi sono l’esempio perfetto diseguendo i propri sogni, superando le proprie difficoltà insieme, lottando quotidianamente per il bene. Con questa straordinaria campagna le Winx diffonderanno, invitando le donne a vincere le proprie paure per tornare a splendere e realizzarsi, uscendo da situazioni difficili grazie alla rete del sostegno, superando gli stereotipi che minano i rapporti tra i generi e mettendo in campo le proprie risorse, ognuna con la sua storia personale, così come fanno le magiche fatine, sempre unite per un mondo migliore. L’hashtag dell’iniziativa è, infatti,Anche quest’anno il programma prevede numerose iniziative, ospitate all’interno deigestiti dain tutta Italia: da installazioni magiche a corner dedicati al bodypainting o ai tattoo tematizzati. Sarà possibile scattarsi una, condividerla e ricevere un gadget Winx Vola Via o altre rewards scelte da ciascun centro commerciale. A guidare il progetto è, ancora una volta, la scelta di un, non convenzionale e immediatamente comprensibile al target principale di questa iniziativa, la GenZ , ovvero il pubblico delle e dei giovanissimi. Oltre alle attività digital, tra cui un set di stickers a tema scaricabili su Instagram, saranno realizzati dueche coinvolgeranno centinaia di partecipanti nella riproduzione della scritta. Il 19 novembre l’appuntamento è a Le Befane Shopping Centre di Rimini, mentre il 25 novembre il ritrovo è al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta per dare un messaggio a forte impatto contro ogni forma di violenza. I centri commerciali coinvolti doneranno il loro contributo a “”, il progetto con cui Fondazione Libellula le donne che hanno subito violenza sostenendo le spese che devono affrontare nella quotidianità: affitto, utenze e beni di prima necessità per i/le figli/e, spese per il benessere psicologico o di sostegno alla formazione.Fondazione Libellula è ladinata con lo scopo di agire su un piano culturale per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e la discriminazione di genere. Attraverso il Network Libellula – che oggi conta, tra cui Barilla, Furla, Montenegro, Randstad, Zurich – agisce nelle aziende con attività dedicate a collaboratori e collaboratrici su, molestie, empowerment . Realizza inoltre progetti di cura per supportare economicamente le donne che escono da situazioni di violenza, promuovere il loro reinserimento lavorativo, aiutare il personale degli ospedali a riconoscere i segni della violenza domestica In 18 anni di avventure, le fatine nate dal genio visionario disono cresciute insieme ai loro fan, che continuano a seguire le eroine della loro infanzia anche sulle piattaforme social. Le Winx sono oggi un, capace di affrontare temi sempre attuali e interpretare i sogni e i bisogni del pubblico, abbracciando valori quali la diversità e l’inclusività e superando ogni confine culturale. Amicizia, coraggio, impegno, generosità e positività: questo è iled essenziale di cui le magiche eroine create da Rainbow sono ambasciatrici fin da quando Winx Club entrò nelle case italiane per la prima volta, il. Da allora, le Winx hanno saputo reinventarsi e stare al passo con i tempi, se non perfino anticiparli: dai primi disegni a mano realizzati dafino all’animazione in 3D con effetti speciali di elevatissima qualità realizzati negli studi Rainbow CGI, Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna sono oggi anche delle fate in carne e ossa grazie alla serie live action originale Netflix “” prodotta in collaborazione con Rainbow.