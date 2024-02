Gender gap: l'Italia è penultima in Europa sul fronte del tasso di occupazione femminile

Il premio di Impresa Sanpaolo alle Pmi impegnate nella valorizzazione femminile

simbolo dell’eccellenza femminile

, nato dalla collaborazione del Gruppo bancario con la Fondazione Marisa Bellisario, torna ad essere assegnato secondo tre obiettivi fondamentali che da sempre lo contraddistinguono: la valorizzazione del

L'indagine: le candidate al premio hanno maggior resilienza

600 imprese, emerge una maggiore resilienza durante la pandemia da parte delle aziende candidate al premio, grazie anche a un capitale umano più qualificato e alla propensione a investire nell'innovazione. Il 66% ha segnato una crescita del fatturato e una marginalità superiore alla media del settore e classe dimensionale di appartenenza. "Nonostante la Dall'indagine condotta tra marzo e aprile su circa, emerge una maggiore resilienza durante la pandemia da parte delle aziende candidate al premio, grazie anche a une alla propensione a. Il 66% ha segnato una crescita del fatturato e una marginalità superiore alla media del settore e classe dimensionale di appartenenza. "Nonostante la guerra in Ucraina abbia ulteriormente aumentato l'incertezza e peggiorato

Il gender gap italiano non accenna a diminuire, anzi. La pandemia, come purtroppo era prevedibile, ha ampliato il ritardo dell'Italia nella partecipazione femminile al mondo del lavoro . Nel 2021 il tasso di attività femminile (ovvero la quota percentuale attiva sul totale della popolazione) si è attestato al 55,4%, contro il 68,5% della media europea. Il nostro Paese si ferma così al penultimo posto della classifica degli Stati Ue, con un valore superiore solo alla Romania.A mettere in evidenza questi dati è l'analisi "", effettuata dalla, che verrà presentata durante l'incontro di oggi, lunedì 13 giugno, alle ore 17 in diretta streaming sul sito di Intesa Sanpaolo e ANSA.IT. L'indagine, in particolare, è dedicata alle piccole e medi imprese (Pmi) vincitrici e finaliste del, giunto alla sesta edizione. Anche quest’anno il riconoscimentotalento femminile all’interno dell'azienda, l'attuazione della parità di genere e l'offerta di pari opportunità e percorsi di carriera equi, e infine il sostegno al rapporto donne-lavoro con politiche di welfare aziendale che migliorano la qualità della vita.le attese sull'andamento della domanda - segnala lo studio - le imprese del campione con profili più evoluti in termini dimostrano prospettive di crescita migliori". Nel 62% dei casi hanno attese migliori per l'anno in corso sull'andamento del fatturato. "Capitale umano e innovazione si confermano le leve principali per affrontare l'attuale contesto competitivo e superare le difficoltà, in particolare, in termini di gestione dei prezzi delle materie prime, ritardi negli approvvigionamenti e costi di trasporto e indisponibilità di queste ultime e dei semilavorati"