Auticon, la consulenza in mano a esperti autistici. "Sfatiamo il mito che sono asociali"

Non si parla di beneficenza né di un semplice programma di inclusività . Nell'azienda d'informatica Auticon di Milano gli impiegati sono persone nello spettro dell'autismo e, proprio per questo, sono portatrici di valore aggiunto sia dal punto di vista umano che economico., delegato unico in Italia, ci tiene a sfatare il mito che i suoi consulenti informatici preferiscano stare soli, perché le persone con autismo riescono ade ad interagire socialmente con ottimi risultati, se messi nelle corrette condizioni di lavoro e di gruppo. Così, dal 2019, porta avanti in Italia la missione di un'azienda nata dieci anni fa in Germania con l'idea di permettere alle persone autistiche di dimostrare e valorizzare le proprie capacità in ambito professionale e umano. L'idea tedesca presto si diffonde in Francia, Inghilterra, Italia, appunto, Stati Uniti, Canada e Australia, trasformando Auticon in una piccola multinazionale in continua espansione. Il team di consulenti esperti - tutti autistici -, non lavora da remoto, ma entrache richiedono i servizi di Auticon, e non stiamo parlando di piccole realtà in cui l'ambiente è quasi familiare, ma di grandi colossi come come Eni, Unipol, Enel, Poste Italiane e molti altri.“Perché le persone con spettro autistico - nella forma così detta “ ad alto funzionamento ” - hanno delle capacità, chiamiamoli pure talenti , che gli permettono di essere molto attenti a dettagli, e sono dunque capaci di mantenere l'attenzione a lungo su attività meccaniche ripetitive, al contrario dei così detti 'normodotati'. Questo perché gli studi medico scientifici dimostrano che il cervello autistico funziona , per così dire, 'al contrario' rispetto al nostro. In molti casi il loro modo di vedere le cose parte dal dettaglio per arrivare poi all'insieme. Le attività ripetitive sono dunque rassicuranti per loro, mentre vengono infastiditi dai cambiamenti. Queste capacità si dimostrano incredibilmente utili nel mondo informatico, perché riescono a protrarre attività meccaniche per molto tempo, laddove normalmente l'attenzione va scemando. Una caratteristica, questa, che nel corso del tempo ha dato origine a diverse sperimentazioni da parte di aziende e gruppi tecnologici, che hanno provato a costruire dei team interni e, purtroppo, isolati dal resto degli impiegati e dai clienti, per lo sviluppo di software, attività di testing ecc. Dieci anni fa però, in Germania, con Auticon nacque l'idea di portare le professionalità delle persone con autismo direttamente nelle aziende dei clienti. I nostri servizi prevedono infatti lo sviluppo di software per terzi, dunque la collaborazione tra i team è indispensabile. Un progetto, questo, che non solo ha dimostrato di funzionare benissimo, ma anche che la diversità può creare innovazione, performance e capacità. Le persone autistiche possono portare valore economico e sociale alle aziende, e Auticon si occupa proprio dell'inserimento del nostro personale all'interno dei progetti dei clienti, di modo che possa lavorare al fianco di persone neurotipiche, migliorando le performance collettive e diffondendo la cultura dell'inclusione e della sensibilizzazione nelle aziende”.“È difficile rispondere con certezza, potremmo dire circa 600 mila ma la verità è che non ci sono numeri precisi, perché -non essendo una patologia ma una condizione - lo spettro autistico è complesso da diagnosticare e possiede vari livelli di 'gravità'. Non tutti i casi dunque sono diagnosticati, molte persone convivono con le loro difficoltà di relazione, conducendo vite quasi normali, andando all'università, sposandosi, avendo figli, ma incontrando comunque difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro . La diagnosi di autismo è molto recente, ovviamente viene identificata più facilmente nei casi gravi, quando determina grosse difficoltà, ma in realtà stiamo parlando di una condizione molto più diffusa di quello che si possa credere. In Lombardia, per esempio, è stato condotto uno studio nelle scuole che ha dimostrato la presenza di un bambino autistico su 77. Auticon nasce proprio con l'obiettivo di andare incontro a persone con un modo di essere e di ragionare diverso, che sono tante sia in Italia che nel resto del mondo”.“Molti stereotipi intorno all'autismo sono falsi. Gli autistici non stanno bene da soli, sono empatici e hanno bisogno di relazione come tutti gli esseri umani, ma utilizzano modi differenti per esprimersi. Magari non vengono al bar a prendere il caffè con i colleghi, perché i luoghi troppo confusionari li innervosiscono, ma amano la compagnia. Sfatiamo dunque il mito che gli autistici vogliano stare da soli, perché non è vero. Da noi la socialità è altissima, una volta al mese gli psicologi che fanno parte del nostro team organizzano gite nei musei o alle mostre - come del resto fa qualsiasi azienda che voglia investire nel team building – e i nostri impiegati sono molto partecipativi. Benché di questi tempi abbiano la possibilità di lavorare da casa in remoto, per esempio, ne ho diversi che preferiscono venire in ufficio per stare insieme”.“Inizialmente la Auticon lavorava da remoto. Ma questo modello funzionava solo a livello economico, non dal punto di vista sociale e in termini di inclusione. Se rimangono separate dal resto del mondo, le persone con autismo non vengono incluse in nessun luogo, né da nessuno. Ora, purtroppo, a causa del Covid siamo stati costretti a lavorare molto da remoto. Ma stiamo riprendendo il lavoro in presenza, perché anche se la nostra sede si trova a Milano, noi andiamo dove ci sono i nostri clienti, assumendo persone in loco, come una società di consulenza tradizionale”.“Non è difficile, basta imparare a relazionarsi con loro in modo specifico, senza pretendere di farli ragionare come noi ragioniamo, e tenendo sempre presente che il loro cervello ha determinate caratteristiche che sono innate, non dovute a fattori culturali. Dunque è fondamentale rispettare la loro diversità ed imparare ad apprezzarla . Non hanno a che vedere con disturbi psichiatrici, l'autismo non è una malattia e non si cura con farmaci. È una condizione, in buona parte genetica, in cui la persona sviluppa capacità di apprendimento in modo diverso dalla maggior parte delle altre persone”.“No. Le diagnosi sono sicuramente in prevalenza maschili, ma ci sono anche donne che rientrano nello spettro autistico. In azienda ne abbiamo tre”.“Sì, assumiamo solo consulenti diagnosticati. Ma nella struttura amministrativa e commerciale ci sono anche persone non autistiche. Poi abbiamo un gruppo di psicologi specializzati nei disturbi dello spettro autistico”.“In realtà più che altro servono per per affiancare le aziende dei clienti che si rivolgono a noi e nelle quali mandiamo i nostri consulenti per lavorare alla realizzazione dei progetti in team. Non facciamo corsi agli autistici per farli diventare normali, caso mai facciamo corsi ai 'normodotati' perché imparino a relazionarsi con i nostri consulenti. È così che combattiamo il tradizionale modo di relazionarsi alla diversità, dando valore alla diversità stessa. Altrimenti nessuno ne trarrebbe beneficio, è l'azienda che deve cambiare. Il nostro modello è quello di formare tutto il personale dei clienti per accogliere una persona che funziona in modo diverso, ma che funziona benissimo. Questo cambiamento radicale, non facile, deve essere supportato da psicologi specializzati in autismo, che sappiano occuparsi anche di processi aziendali, perché per fare in modo che una persona lavori e produca bene, devo poterla inserire in un ambiente adatto. Le persone con autismo sono ipersensibili a rumori, colori, odori. Non devono essere messi sotto stress da condizioni ambientali disadatte. Inoltre fanno estrema fatica a capire il sottinteso, la metafora. La comunicazione deve essere chiara e diretta perché le cose che vengono dette loro saranno prese alla lettera”.“Al contrario, è sicuramente un beneficio per tutti. Se nelle aziende si facesse tutto in modo più chiaro e si lavorasse in un luogo meno rumoroso starebbero meglio anche i così detti neuro tipici. Vi riporto lo stesso esempio che spesso faccio ai nostri clienti per fargli capire i benefici del lavorare con noi. Avete presente il canarino nelle miniere? Ecco, lavorare con autistici è come portare un canarino nella miniera: quando l'aria che si respira diventa poco sana smette di cantare e muore. Grazie alla sua innata sensibilità, la persona autistica è un vero e proprio campanello d'allarme, se c'è qualcosa che non va, anche a livello umano, non riesce a lavorare. Noi invece siamo abituati a sopportare, a portarci a casa le frustrazioni. Loro invece non si adattano. Dunque è importante ascoltarli perché possono svelare un malessere che in realtà interessa tutti”.