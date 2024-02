Body shaming, una proposta di legge per istituire una giornata nazionale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina.Semenzato (@martina.semenzato)

La testimonianza: “Viviamo nella società dell’apparire”

Renato Brunetta: “Un osservatorio contro le condotte denigratorie”

La ministra Roccella: “Sono stata anoressica”

Istituire una giornata nazionale contro il body shaming. E’ quanto propone la deputatadel gruppo parlamentare “Noi Moderati”, al lavoro anche sui disturbi alimentari. Nei giorni scorsi, nell’auletta dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, si è svolto l'incontro dell'Intergruppo parlamentare Body Shaming e Disturbi alimentari dal titolo “#I_m_perfetto, incontro sullae la conseguenza che questo può avere sui disturbi del comportamento alimentare”.L'incontro è stato l'occasione per presentare ladella presidente dell’intergruppo Martina Semenzato per l'istituzione della, ovvero la pratica di offendere qualcuno riguardo il suo aspetto fisico. “Il body shaming è un, di bullismo e razzismo, che ci costringe nel fisico e nella psiche” spiega l’onorevole Semenzato, ricordando che “il bullismo sta diventando sempre più di età infantile e corrisponde poi a bambini sempre più piccoli che si ammalano di disturbi alimentari ”.“È la gente che si sente legittimata a, e da lì parte una proposta di legge importante per l'istituzione della giornata contro il body shaming ” dice ancora la deputata indicando ilcome data. “In questa proposta di legge vi è la sensibilizzazione dei ragazzi e il dar vita a iniziative di sensibilizzazione con un focus sulla. Non stare zitti, in silenzio ma palesarsi con gli amici, la famiglia, gli insegnanti” sottolinea la promotrice. “E si inizia da un tema urlato, come quello del body shaming , per dare luce a unache è quella dei disturbi alimentari” spiega l’onorevole.Su quest’ultimo tema, Semenzato ha presentato unache sarà discussa in Aula a giugno. Tale atto prevede di identificarli comee dargli una dignità specifica nei Livelli essenziali di assistenza. Secondo, direttrice del numero verde SOS Disturbi alimentari della Presidenza del Consiglio e dell'Iss, “” da disturbi alimentari . “E c’è il problema di avere scarse strutture di cura, metà Regioni non ha strutture adeguate” sostiene l’esperta.Tra le testimonial dell’incontro “#I_m_perfetto” ci sono la modella e autrice del libro “Il potere dell'imperfezione”, la ballerina ex solista della Scala,, e la presentatrice e content creator,Le tre donne, durante l'incontro, raccontano il rapporto difficile con la dieta e con l'immagine per come viene percepita sui social.“La tematica del body shaming e dell’accettazione del proprio corpo assume una valenza sempre più importante, in particolare nella società in cui viviamo,e sulla ossessiva volontà di perfezionarsi anche arrivando al limite di un disturbo alimentare” sono le parole di De Bortoli. “Sono sui social da quando ero abbastanza piccola e questo mi ha esposto sin da subito a giudizi, pareri (anche se non sempre richiesti) e opinioni riguardanti come sono, come mi muovo, cosa faccio e che decisioni prendo” testimonia l’influencer seguita dadi follower.“I social hanno reso facile l’insinuarsi nella vita di tutti noi dei cosiddetti ‘leoni da tastiera’, che si nascondono dietro profili falsi o identità nascoste e riescono ae a mettere in discussione l’immagine che noi stessi vediamo riflessa allo specchio” aggiunge.Al dibattito è intervenuto anche il presidente del Cnel, Renato Brunetta , che ha portato testimonianze della sua propria vita, in particolare gli attacchi subiti per la statura. “Parlando da economista, ma anche da essere umano che ha molto sofferto, il body shamingperché porta infelicità e dolore e produce un'inefficienza sul lavoro che non ci possiamo permettere”.Secondo Brunetta, la “Rete è uno strumento straordinario di democrazia, ma anche diche va controllata e combattuta: non può esserci totale licenza verso tutto e tutti. Si può cambiare, e lo si può fare anche in fretta”. Brunetta, ricordando che il body shaming è sempre esisto, oggi “, soprattutto tra gli adolescenti e i giovani, per la diffusione e pervasività delle nuove tecnologie”. “È uncon conseguenze sul benessere psicofisico e sulla salute, tanto che è tra le prime cause di disturbi alimentari anche gravi, e ha ripercussioni pesanti nella scuola, dove spesso sfocia in bullismo e discriminazione, e nei luoghi di lavoro” continua l’ex ministro.E se i personaggi pubblici hanno più anticorpi contro questa devianza, “dobbiamo mettere in campo tutti i mezzi e le risorse a disposizione per, i bambini, le donne, gli anziani, i portatori di handicap” le parole di Brunetta. Quindi la proposta: “Studieremo la possibilità di istituire presso il Cnelsugli effetti dei fenomeni denigratori delle caratteristiche fisiche con il coinvolgimento di tutte le parti sociali”.” svela la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella . "Si trattava di: non di non accettazione di sé, ma di un rapporto in quel momento inesistente con la mia mamma che mi mancava perché era altrove. Crescendo ho superato pian piano il problema ma l'ho vissuto molto a lungo” racconta la ministra Roccella ritorna, così, su un tema a cui ha accennato anche nel suo libro “Una famiglia radicale”, spiegando che a mano a mano che cresceva ha iniziato a migliorare, ma i problemi col cibo l'hanno accompagnata fino all'adolescenza e oltre. “Il body shaming si collega al problema irrisolto die una valorizzazione della differenza tra i sessi” continua la ministra. Poi aggiunge: “Le pari opportunità devono partire dal riconoscimento della differenza”.Per la ministra le differenze delsono il punto fondamentale. “Se non partiamo dalla valorizzazione dellaproprio basilare, quella cioè fra uomo e donna, non riusciamo neanche ad allargare, a capire e ad accettare e a includere anche altre diversità personali” sostiene. La chiave per risolvere questo starebbe nella “” che permetterebbe di pacificare lo scontro che invece esiste e che si acuisce con l'odio su Internet. E per Roccella il fenomeno del body shaming, che infatti ha a che fare anche con i, va affrontato con strumenti moderni: ad esempio, “occorre curare l'ambiente di Internet in una maniera diversa”.