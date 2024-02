Denis Dosio: "Anche io vittima di cyberbullismo. Facciamo diventare la Rete un luogo più sicuro"

L’influencerè stato vittima di bullismo . E’ lo stesso 22enne originario di Forlì a raccontalo in occasione della Giornata internazionale della Sicurezza in rete che si celebra il. “Sono stato vittima di bullismo e cyberbullismo. Per questo oggi sento il dovere di parlare. E di rivolgermi, sì proprio io, a quel 15% di giovani e giovanissimi italiani che sono stati e continuano a essere vittime di questi. E se qualcuno avesse qualcosa da ridire sul fatto che a parlare sono proprio io, si chieda cosa ha fatto lui per provare a cambiare le cose. Perché io sto iniziando proprio adesso.” dice l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 ed ex ‘pupo’ de “La pupa e il Secchione Show 2022”.“Safer Internet Day è un nome che mi piace” prosegue l’influencer tra i primi creators al mondo sulla piattaforma social OnlyFans . E aggiunge: “. Libertà digitale, libertà di chattare col mondo, libertà di esprimersi anche in maniera estrema come ho scelto di fare io, tra ironia, realtà e provocazione, non vuol dire né autorizza nessuno a fare del male agli altri. A giudicare e ferire. Con le parole che a volte diventano minacce”. Il giovane, che è anche cantante, sprona i coetanei a vivere la Rete ma anche la vita reale di petto . “Uscite allo scoperto,, folli e liberi di essere voi stessi. Il bullismo ma anche il cyberbullismo che è più subdolo perché si nasconde nei meandri della rete,. Io posso dire di avercela fatta. Non è stato facile. Ma sono uscito da quella cameretta dove la paura mi aveva rinchiuso dopo aver subito anche violenza fisica . E oggi posso dire di essere libero”.Quindi, l’influencer parla delle sue esperienze personali. “È un processo interiore che forse ha bisogno di maturare consapevolezza. Ma, anche in rete, anche a livello psicologico, della vostra educazione, della vostra timidezza, della vostra spontaneità, ditelo in giro.. Perché la libertà e la realtà è nel mondo reale. La rete ne è solo una rappresentazione che può essere sbagliata, distorta e il più delle volte farvi credere ciò che non è reale. Solo la libertà autentica vi dà il coraggio di esistere davvero. Io cercherò di raccontarvene un po’. Fregandomene di chi giudicherà. Perché oggi, finalmente,” conclude Dosio.