Galentine’s Day, oggi si celebra la festa della 'sorellanza' e dell’empowerment femminile

Il 13 febbraio è il Mistress Day

Tutti concentrati su San Valentino , la festa degli innamorati che si celebra il 14 febbraio, ma ci sono altre date da tenere sott’occhio a partire dal, il “”, un’occasione per celebrare la ‘sorellanza’ tra donne Il “Galantine’s Day” è una festa che celebra, molto diffusa negli Stati Uniti, da noi ancora poco nota, anche se grazie ai social si sta diffondendo sempre più. Il nome nasce dall’unione di “”, “amica donna” in slang e “Valentine’s Day”. Sul calendario non c’è traccia di questa festa (non è ufficiale) perché tutto nasce dalla serie tv americana “”. “Galentine's Day” è infatti il titolo deldella seconda stagione, andata in onda nel 2010 sulla Nbc. In questa puntata la protagonista, interpretata dall’attrice, organizza un brunch per le sue amiche, per dimostrare quanto tiene al loro, scambiandosi regali e confidenze al femminile. Nella sitcom la protagonista spiega: “Il Galentine's Day?Ogni 13 febbraio, io e le mie amiche lasciamo a casa mariti e fidanzati, e ci ritrovano assieme per un brunch molto speciale”. Un party only for women, una festa per donne che celebrano altre donne , in particolare le amiche più care, per rafforzare ancora di più il loro legame e la loro complicità.Dopo quella puntata il termine “Galentine's Day” si è diffuso sempre di più, grazie anche ai social network. Nel 2017 l'hashtagè diventato virale e si è imposto come trending topic. Quindi dall’America si è diffuso in Inghilterra e in Australia e poi in tanti altri paesi del mondo per celebrare l’empowerment femminile viene festeggiato da tante donne. E non importa se si è single, fidanzate o sposate:, dedicandosi insieme momenti speciali. Perché celebrare l’amicizia al femminile , non solo mette all’angolo il senso di solitudine e fa sentire parte di una rete di affetti e di sostegno, ma aiuta anche dareSe il 14 febbraio è San Valentino, festa degli innamorati, da qualche tempo si sono aggiunte altre ricorrenze:, la festa dei single, e, la festa degli amanti. In pratica un giorno prima della festa degli innamorati, lesi ritrovano per festeggiare insieme. “Per molte amanti il giorno di San Valentino, perché rappresenta la prova provata che non solo lui non può, ma deve addirittura festeggiarlo con la moglie, quella che, nonostante le critiche e il tradimento, rimane saldamente in cima alla torre”, dichiara Alessandro Pellizzari , giornalista e blogger che spesso è definito “”.Secondo il sito diAshley Madison, il 73% degli italiani festeggia, o vorrebbe festeggiare, il Mistress Day. Nel 38% dei casi, gli amanti si ritrovano in un locale intimo e appartato, mentre il 27% delle coppie clandestine va in luoghi che hanno organizzato. C’è una percentuale nemmeno troppo bassa (35%) che fa la prenotazione nello stesso posto per, quindi il 13 con l’amante e il 14 con il compagno/la compagna . Stesso ristorante, stesso regalo. Ilda donare all’amante uguale a quello per la moglie è un must degli uomini: un po’ per pigrizia, un po’ per ammortizzare i tempi e un po’ (soprattutto) per non rischiare tracce sconosciute sugli abiti. Ma come festeggiare il Mistress Day senza fare insospettire il partner ufficiale? Il 54% delle donne dice di andare a, mentre il 35& degli uomini dice di andare a trovare un. Nel 10% dei casi, invece, entrambi i sessi si inventano un viaggio di lavoro.