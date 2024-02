Giornata del bacio, dal Medioevo ai kiss che ancora oggi fanno scandalo

Il 6 luglio è la Giornata del bacio, uno dei gesti che più esprime l'amore in tutte le sue forme. E di baci – fortunatamente – è pieno il mondo: dai kiss tra innamorati a quelli tra amici senza dimenticare i baci tra genitori e figli.

"L'apostrofo rosa", infatti, è un gesto universale, per tutt*, che non conosce distinzione di genere o orientamento sessuale, che travalica i confini del tempo e dello spazio, celebrato nell’arte, nel cinema, nello spettacolo. E certi baci passano alla storia per aver fatto scandalo.

Tante date per la stessa festa

Meglio conosciuta come International Kissing Day, la ricorrenza è stata istituita nel 1990 in Gran Bretagna e da allora è diventata una piacevole moda, anche social, dove impazzano gli hashtag dedicati #WorldKissDay e #Giornatamondialedelbacio.

La ricorrenza viene celebrata in due diverse date: il 13 aprile e il 6 luglio. Quella di aprile, chiamata International Kissing Day, è stata istituita per ricordare il kiss più lungo della storia, quello tra una coppia thailandese che durante una competizione si è baciata per 46 ore 24 minuti e 9 secondi.

Successivamente i due innamorati hanno battuto il loro stesso record baciandosi per 58 ore, e così è stata scelta la data del 6 luglio. Ma non solo.

Nel mondo esistono diverse altre giornate dedicate "all'apostrofo rosa fra le parole t'amo". Negli Stati Uniti, per esempio, la Giornata nazionale del bacio si celebra il 22 giugno, mentre in India cade il 13 febbraio.

Un bacio, toccasana per la salute

Con un bacio appassionato di 10 secondi condividiamo circa 80 milioni di batteri, secondo gli esperti della Netherlands Organisation for Applied Scientific Research. Ma tutto questo non fa male, anzi rinforza le nostre difese immunitarie.

I benefici dei baci, però, non finiscono qui. I kiss possono essere efficaci per calmarci, ridurre l'ansia e farci sentire meno stressati perché diminuiscono il cortisolo, l'ormone dello stress, e aumentano, invece, i livelli di serotonina, l'ormone del buonumore.

In più, quando le labbra si uniscono in un bacio, i vasi sanguigni si dilatano, favorendo il flusso del sangue e portando un abbassamento della pressione.

Baciarsi, inoltre, allena i muscoli facciali. Secondo uno studio inglese, richiede il coordinamento di 146 muscoli, tra cui 34 facciali e 112 posturali.

Infine, scambiare saliva, come avviene in un bacio, ne aumenta il flusso, il che aiuta a mantenere sani bocca, denti e gengive.

Secondo una ricerca britannica di qualche anno la “ricetta” per una relazione in salute prevederebbe almeno 5 baci al giorno. Gli esperti però rassicurano: non esistono effetti collaterali di “sovradosaggio”.

La curiosità: il bacio nel Medioevo

Dolce, materno, affettuoso, rancoroso, malinconico, passionale, d’amicizia, d’amore o fraterno: mille, come i baci di Catullo (richiesti nel celeberrimo carme “Vivamus, mea Lesbia, atque amemus”) sono le tipologie di baci di svariata natura.

Il bacio viene comunemente associato al sentimento d’amore ma in sé esprime, appunto, svariati sentimenti di diversa natura. Con esso si palesa amore, gratitudine, riconoscenza, affetto, stima. Nel corso dei secoli ha assunto molteplici significati negli usi e nei costumi della civiltà.

Nel Medioevo il gesto del bacio significava uno scambio di un saluto, deciso da regole di stampo feudale. Le persone di pari condizione sociale si baciavano sulla testa, sulle guance e anche sulla bocca, mentre un individuo di rango inferiore non poteva permettersi di manifestare questo gesto con i superiori.

Più basso era il rango, più in basso era il posto dove l’inferiore poteva baciare il superiore: partendo dai piedi, man mano che si saliva di rango, si progrediva all’orlo del vestito, al ginocchio e quindi alla mano.

I baci famosi al cinema

Il primo bacio della storia del cinema risale al 1896: se lo scambiano John C. Rice e May Irwin nel film “The Kiss”. Durava meno di 30 secondi ma era troppo esplicito per i tempi tanto da essere censurato. Da allora tanti baci hanno fatto sognare le platee di tutto il mondo. Qualche esempio?

L’indimenticabile sequenza di baci nella scena finale di “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore (che vinse l'Oscar nel 1988). Ma anche il kiss agli spaghetti di fra Lilli e il Vagabondo nel capolavoro di Walt Disney del 1955.

Con lo “Sceicco” del 1921 Rodolfo Valentino diventa una leggenda del cinema e i suoi baci fanno innamorare.

Così come quelli di Clarck Gable in “Via col vento” (1939), il kolossal da Oscar tratto dal romanzo dove tutte le donne del mondo sognano di essere al posto di Vivien Leigh.

L’amore trionfa anche in “Colazione da Tiffany” (1961) dopo il kiss sotto la pioggia tra George Peppard e Audrey Hepburn.

Passando agli anni Novanta, due sono i kiss che hanno fatto sognare le teenager dell’epoca: quello tra Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in “Titanic” e quello sulle scale antincendio tra Richard Gere e Julia Roberts in "Pretty Woman”.

I baci scandalo

E’ ancora ben impresso nelle mente dei telespettatori il bacio ‘scandaloso’ tra rosa Chemical e Fedez al Festival di Sanremo 2023. Ma quello è solo l’ultimo, in ordine di tempo, di tanti baci controversi nel mondo dello spettacolo.

Il primo bacio a far tremar l’Ariston, infatti, è stato quello tra Roberto Benigni e la conduttrice Olimpia Carlisi, all’epoca sua compagna: era il 1980 e fu un bacio lungo ben 40 secondi.

Agli Mtv Video Music Awards nel 2003 altro scandalo: Madonna bacia Britney Spears in mondovisione monopolizzando i tabloid e lasciando di stucco il principe del pop Justin Timberlake, allora fidanzato di “Britney bitch”.

Agli Mtv Movie Awards del 2010 altre due donne fanno scalpore per il loro beso: Scarlett Johansson e Sandra Bullock. Ma quel kiss era probabilmente un omaggio al più iconico bacio tra le due star di “Cruel Intentions”, Sarah Michelle Gellar e Selma Blair che nel 2000 mandarono in visibilio i fan replicando – sempre dal palco degli Mtv Movie Awards - il pluripremiato french kiss del film.

Agli American Music Awards 2009, invece, a tenere banco fu il bacio gay della star di “American Idol” Adam Lambert al suo tastierista