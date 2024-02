Il mondo accanto, un viaggio per i più piccoli nell'inclusione insieme a Mr. Cookie

È un bel viaggio nell'inclusione e nel mondo delle differenze quello che propone "", il nuovo libro diillustrato da Massimo Scoposki e pubblicato da Giaconi Editore. Un volume per bambini, dai 6 anni in su, che parla d' inclusione e che fa della differenza la vera ricchezza. “Benvenuti nel, ragazzi!” iniziò Mr. Cookie, un simpatico biscotto, dopo essersi sistemato il cappellino in testa. “Sarò felice di farvi da cicerone e vi racconterò tutto quello che vedremo in questo viaggio. Faremo delle tappe e vi farò conoscere un sacco di posti meravigliosi e belle persone. Siete pronti?” dice sempre il simpatico ed eccentrico biscotto al centro di questain un magico mondo incantato dove tutto è possibile.L’anima del libro è proprio questa: se tutti i bambini desiderano avere intorno persone che gli vogliono bene, e desiderano far parte di una famiglia e di un gruppo in cui si sentono amati, è soloche abbiamo davanti, e valorizzando le differenze piuttosto che negarle, che questo obiettivo può essere raggiunto. "Il mondo accanto" rappresenta dunque, oltre che una lettura piacevole e appassionante, anche un veicolo di divulgazione di importanti tematiche sociali Ma nella vita dell’autrice non c’è solo la letteratura, ma anche un’azienda che ha fatto dell’inclusione una delle sue missioni . L'autrice Elisa Caporalini nasce ad Osimo (Ancona) e cresce tra pallavolo, amore per i libri e volontariato che ha fatto una vera e propria missione di vita. Ed è proprio in questo mondo che conosce il suo futuro marito, che insieme a Jacopo Corona diventerà il cofondatore di "Frolla", il micro-biscottificio di Osimo che Elisa ha raccontato nella sua prima pubblicazione “” (Giaconi ed.). Da quel momento Elisa non si è più fermata, ha inaugurato anche il, un progetto ambizioso ed importante per dare il giusto spazio a chi spazio non ne ha. Quanto al micro-biscottificio, è un progetto tutto marchigiano nato con due obiettivi: la realizzazione di prodotti di pasticceria buoni e creativi e l'inclusione lavorativa di ragazzi con disabilità Sono molti i riconoscimenti che l'azienda ha guadagnato, non ultimo il "" 2021 conferito dal Parlamento europeo per la volontà di offrire opportunità di inclusione sociale e lavorativa ai disabili . Il, dal valore simbolico, è stato consegnato a Bruxelles il 9 novembre scorso. Ilha conquistato la vittoria per l'Italia, e a rimarcarne il valore il fatto che tra i finalisti nazionali figuravano anche il progetto ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi, la petizione per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki , l'associazione Agevolando e l'attività di Andrea Borello, volontario italiano presso la Croce Rossa francese. E proprio perché la ricetta dei biscotti Frolla è fatta di lievito, farina e inclusione, la storia di questo micro-biscottificio marchigiano così speciale è diventato anche un docufilm.