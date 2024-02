Lady Oscar, la libertà di essere se stessi al di là degli stereotipi di genere

, perennemente mossi dal vento. Non sarebbero stati “accettabili” raccolti come una donna ma soprattutto costretti secondo. Occhi grandi e celesti, simbolo di quella trasparenza d’animo che il destino le ha negato. Lunghe ciglia che ombreggiano di. E un sorriso a metà, che a volte sfocia in risate e altre maschera le sue inquietudini. Lady Oscar è bella e forte, nel temperamento e nella dignità. Lady Oscar è da sempre un’icona genderfluid , quando ancora certi temi non venivano affrontati. Sicuramente è un’eroina e la sua storia un “ inno all’amore universale, senza distinzioni ” come sostiene Cristina D’Avena che intona la sigla del celebredurante la festa di Fratelli D’Italia, mettendo a tacere le polemiche (sterili) che erano nate sulla sua presenza alla corte di Giorgia Meloni visto che la cantante da sempre è una paladina dei diritti civili e molto amata dalla comunità Lgbt ” recita la sigla italiana del cartone animato incentrato sull’eroina fuori dagli schemi fin dalla sua nascita, venuta al mondo femmina ma cresciuta come un maschio:e la carriera da moschettiere in difesa della regina Maria Antonietta. Il cartone animato è tratto da “”, un manga scritto e disegnato da Riyoko Ikeda a partire dal 1972, la cui trama è ispirata alla biografia “" scritta da Stefan Zweig che narra la vita della regina Maria Antonietta dall'arrivo in Francia fino alla sua morte. A lei si affianca il personaggio immaginario– Lady Oscar -, la sesta figlia femmina del generale François Augustin Reynier de Jarjayes. Il padre dall’atteggiamento fin troppo severo, stanco di non avere una discendenza, decide di crescere la figlia come se fosse un maschio, addestrandola all’uso delle armi e la preparandola alla. Questa educazione è così impregnante nella vita di Lady Oscar tanto da indurla a credere fino all’età di sei anni di essere un maschio.Il manga è uscito in Giappone negli anni Settanta, quindi in un’epoca ancora vergine a dibattiti sul gender , un’epoca in cui ancora non si 'problematizzava' la questione di genere e il problema dei “bambini che giocano con le macchinine e a calcetto” e le “bambine che giocano con le barbie”, per usare un paragone alquanto anacronistico. Eppure, il manga crea un’eroina che incarna appieno. Oscar è stata educata come un uomo e quindi come tale gode di privilegi che altre donne non hanno, ma allo stesso tempo sperimenta ladella confusione dell’identità . Una delle scene più famose dell’anime vede Oscar affermare di voler ritrovare la sua identità di uomo e il suo amico fraterno André le dice una tremenda verità: “”, ovvero, sei nata donna, devi conviverci.Ma Oscar, anche quando si mette in discussione, anche e soprattutto quando comprende come e se deve essere se stessa. A Lady Oscar non sembra importare mai, minimamente, se alla fine, quanto il suo carattere, la sua personalità, tutti aspetti che riguardano la sua unicità e fuggono da stereotipi e etichette. Il personaggio ha demolito la credenza pregiudiziale attorno all’idea della donna e del suo ruolo e ha costruito una donna nuova, secondo la sua autocoscienza, autonomia e autodeterminazione: sebbene le siano stati inculcati, non ha rinnegato una volta adulta ile il poterli praticare in quanto tale, rivendicando volontariamente o meno il diritto di farlo pur non essendo uomo. Vale a dire che al centro della sua vita c’è solo lei, con il suo mondo interiore, le idee, le sue aspirazioni e le sue scelte. Oscar in pratica ci insegna come essere donna o essere uomo non sia, e soprattutto aderente al sesso biologico: lei è riuscita a costruire un’identità sua, fluida, non categorizzabile e va bene così.