L'allarme del Moige: il 31% dei minori in Italia è vittima di cyberbullismo, il 54% di bullismo

Amicizie reali vs amicizie virtuali: chi vince?

Social: identità reale o identità falsa?

Dipendenza da internet: "Mai un giorno senza"

Siti 'vietati' ai minori: è davvero così?

I rischi della rete: bullismo e cyberbullismo in aumento

Pericolo numero uno: il body shaming

Vittime, carnefici e… 'complici'

Opportunità e insidie del web: la risposta delle istituzioni

I giovanissimi sono. Lo dicono i dati: ilsupera leal giorno connesso, ilsi collega ad internet. Un bell’incremento, se si pensa che nel 2021 era ‘solo’ il 59%. È la fotografia che emerge dall'indagine ''Tra digitale e cyber risk: rischi e opportunità del web'', realizzata dal Moige in collaborazione con l'Istituto Piepoli, che ha analizzatoe i vari device intervistando 1.144 minori dai 6 ai 18 anni. L'evento è stata l'occasione anche per lanciare la VI edizione della campagna "Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digitale contro cyberbullismo e cyber risk'', che coinvolge ogni anno migliaia di studenti, docenti e genitori.Dati alla mano, lo studio ci rimanda un'immagine di una(al 15% dei minori capita sempre o spesso di rinunciare ad ore di sonno per stare di più su internet), che però, dato interessante non sta sostituendo le relazioni nel mondo reale con quelle virtuali. L'89% degli intervistati dichiara di avere più amici nel mondo reale (nel 2020 erano l'81%) e diminuisce il numero di chi faonline sempre o spesso (22% contro il 26% del 2020).più utilizzati sono YouTube, Instagram e Tik Tok, dove il 68% dichiara di essere molto o abbastanza attivo. Il 69% dichiara di usare spesso o sempre, preoccupa il 30% che accetta spesso o sempre anche amicizie da estranei, e ancora più grave il 15% che ha dato il proprio numero di cellulare ad estranei conosciuti online e il 6% ha, addirittura, scambiato foto personali con loro. Il 3%, purtroppo, ha subito phishing, il 13% dichiara di essersene accorto per tempo. Tra le vittime, 2 su 3(9%), paura dei genitori (9%), timore di essere preso in giro (4%) o altro (78%). Internet viene utilizzato principalmente per(70%, contro il 60% del 2021), e il 69% degli intervistati dichiara che l'idea di stare un giorno intero senza internet lo fa sentire molto o abbastanza arrabbiato. Per il 17% dei minori, per gli altri, la fonte principale sono i genitori o altri adulti (52%) o la tv (23%). Più della metà dei minori (53%) ritiene che ciò che si legge online sia poco attendibile.Nell'indagine di quest'anno sul rapporto dei minori con il web, è stato inserito un capitolo espressamente dedicato a Onlyfans . Nonostante sia, il 3% degli intervistati ammette di avere un account personale, percentuale analoga viene rilevata anche nella fascia d'età 11-14 anni, e l'1% degli intervistati ha condiviso online materiali. Del resto, la rete sembra essere poco attenta a evitare che i minori abbiano accesso a contenuti a loro vietati. Il 21% dichiara di visualizzare sempre o spesso contenuti per adulti, solo il 21% lo fa raramente. Alla domanda se, in caso di navigazione su, sia stato chiesto loro di essere maggiorenne prima di consentire l'accesso, l'83% ha risposto di no., purtroppo, gli episodi di bullismo e cyberbullismo . Idi prepotenze nella vita reale, o che le abbiano subite qualche volta sono il 54%, contro il 44% del 2020. Un incremento significativo, di ben 10 punti, che deve spingerci a riflettere. Per quanto riguarda il cyber bullismo , il 31% dei minori ne è stato vittima almeno una volta, contro il 23% del 2020. Il fenomeno sembra interessare più i ragazzi delle ragazze sia nella vita reale (il 57% dei maschi è stato vittima di prepotenze, contro il 50% delle femmine) sia in quella virtuale (32% contro 29%). Nel 42% si tratta di, ma sono frequenti anche violenze fisiche (26%) e psicologiche (26%). Nel caso del cyberbullismo , invece, il 14% ha subito scherzi o telefonate mute, l'11% ha ricevuto insulti tramite, il 10% tramite Sms, il 3% tramite foto o video e, addirittura, il 2% ha ricevuto minacce. In queste circostanze, il sentimento più diffuso è la solitudine e il(28%), seguito dalla rabbia (27%) e dalla paura (25%). Il 34% dei minori che hanno partecipato allo studio conosce qualcuno che è stato vittima di prepotenze (nel 2020 erano il 29%). Il 10% (+3%) ammette di aver preso parte ad, il 6% ha usato foto o video per offendere altre persone. Un preoccupante 53% (+15% rispetto al 2020) dice di prendere abitualmente in giro uno o più amici, ma che lui/loro sanno che lo fa per scherzare.Il 52% è pienamente consapevole deiche commette se intraprende un'azione di bullismo usando internet o lo smartphone, il 14% lo è abbastanza, ma questo non sembra un deterrente. Un 26%, invece, dichiara di non saperne nulla della. Intervistati, con risposte multiple, sui motivi che spingono ad avere comportamenti di prepotenza o di bullismo nei confronti degli altri, il 54% indica il body shaming . Mentre tra i motivi che spingono i bulli ad agire in questo modo, il 50% afferma che così dimostra di essere più forte degli altri, il 47% si diverte a, per il 37% il bullo si comporta in questo modo perché gli piace che gli altri lo temano.Ma come si comportano se assistono a episodi di bullismo ? Alla domanda su come si comportano i compagni quando assistono a queste situazioni, solo, un dato che nel 2020 era il 44%. Un calo drastico, che forse potrebbe essere spiegato con una minore empatia sociale dovuta al distanziamento sociale e al lockdown, che ha impedito ai minori di. Migliora, invece, la percentuale degli insegnanti che, rendendosi conto di quanto accaduto, intervengono prontamente (46% contro il 40% del 2020). Un 7%, però, dichiara che i docenti, sebbene si rendano conto di quanto succede, non fanno nulla per fermare le prepotenze.“Come governo siano perfettamente consapevoli della difficoltà che oggi c'è tra idi poter gestire unoche da un lato è uno strumento di aiuto, di promozione delle conoscenze, di accesso alle nuove tecnologie che permettono di evolvere anche da un punto di vista cognitivo e di conoscenze, ma d'altra parte è anche uno strumento dal quale possono arrivare molti pericoli. Il compito del governo, delle istituzioni, del terzo settore come il Moige, è quello di esaltare le opportunità chedà, ma scongiurando i rischi che invece si annidano attraverso la rete”. Così il viceministro al Lavoro e alle Politiche sociali, intervenuta alla presentazione dell'indagine dell'Istituto Piepoli sul tema dei cyber risk e del progetto "Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digital contro cyberbullismo e cyber risk". “– ha aggiunto Bellucci - ma nasconde anche numerose insidie per i nostri ragazzi, i quali sono sempre più esposti al fenomeno del cyberbullismo. È quindi fondamentale, soprattutto tra genitori, figli e adulti di riferimento. La diffusione dei dispositivi connessi è un fattore di rischio, ma rappresenta anche un elemento ineliminabile e ampliamento delle conoscenze frutto del progresso tecnologico. È quindi di vitale importanza educare i nostri ragazzi e formare i genitori per eliminare quell'asimmetria informativa che rende le famiglie sole di fronte ai fenomeni chedei più piccoli”.