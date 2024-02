Libby Lashansky ha "vinto" la malattia: le dissero che sarebbe vissuta fino ai 15 anni, ne ha 92

Il diabete giovanile

Una malattia con cui convivere

La ricetta per la lunga vita

Era appena una bambina quando, nel 1941, i medici le dissero che sarebbe, e solo affidandosi alla fortuna. Una pietra tombale ante litteram su una vita ancora tutta da scoprire. Pensateci: trovandovi al suo posto che tipo di reazione avreste? Eppure, allora 11enne, che si sentì diagnosticare ile fu mandata a casa da un ospedale in Sudafrica con un kit per il monitoraggio della glicemia che le imponeva di bollire le urine, oggi è ancora tra noi, alla veneranda età di. Un miracolo? Forse, o semplicemente il destino aveva deciso per lei una sorte diversa. Una cura per quella malattia non esiste ancora, e i medici della sua città natale, Johannesburg, furono fin troppo onesti e schietti con lei. "È stato sconvolgente sentirselo dire, ma l'ho accettato - ha ammesso Lashansky al Washington Post, che racconta la sua straordinaria storia. "Anno dopo anno,".Ormai sono trascorsi otto decenni, e Libby, che ha superato i 90 anni, ha avuto la meglio sui medici che le dicevano che sarebbe morta giovane . Ma non solo, la suaè stata anche: ha frequentato la facoltà di medicina, è diventata lei stessa dottoressa, si è sposata, ha avuto due figli ed è addirittura bisnonna. Tutti traguardi che le era stato detto non avrebbe mai raggiunto. La donna dice di essereaffette da diabete di tipo 1, noto in passato come diabete giovanile proprio perché viene diagnosticato più spesso nei bambini. Chi ne è affetto produce una quantità insufficiente di insulina, l'ormone di cui l'organismo ha bisogno per permettere allo zucchero presente nel sangue ad entrare nelle cellule, come un vero e proprio "carburante energetico". Secondo uno studio pubblicato sulla rivista medica Lancet, nel 2021 nel mondo c'eranodi persone con diabete di tipo 1 e circa il 19% di queste aveva 60 anni o più. I ricercatori hanno anche stimato che i casi potrebbero raddoppiare, a livello mondiale, entro il 2040. In questi decenni la scienza è andata avanti, tanto che le persone affette da diabete di tipo 1 vivono più a lungo, in. Ma Libby Lashansky appartiene ancora "a un club ristretto", come dichiara suo genero, Saul Brenner: la suocera da 20 anni vive con lui e la figlia, Gayle Brenner, nella loro casa di Long Island.L'anziana racconta di aver deciso fin da subito che il modo migliore per allungare la sua permanenza sulla Terra era quello di seguire attentamente la sua dieta, ma anche di. I medici e i suoi genitori le hanno insegnato a testare i livelli di zucchero nel sangue e a farsi le iniezioni di insulina e pian piano ha imparato a fidarsi del proprio istinto. "A quei tempi, quindi ho tenuto nascosta la mia diagnosi ai miei amici", ha detto. "Mi sono limitata a controllare quello che mangiavo e ad andare a scuola". Le era stato anche detto di non fare esercizio fisico , cioè l'opposto di quello che i medici consigliano oggi ai pazienti diabetici. "Mi avevano detto che avrebbe alterato i miei livelli di zucchero, ma non volevo essere considerata diversa, quindi l'ho fatto lo stesso - dichiara -. Giocavo a netball ed ero la tiratrice, così non dovevo correre tanto ". Ricorda poi che uno dei primi fidanzati le regalò una scatola di cioccolatini, ma "feci finta di mangiarli perché non volevo insultarlo, ma quando abbassò lo sguardo e vide tutti quei cioccolatini sul pavimento, la nostra storia finì - continua oggi divertita -. Non l'ho più rivisto". Come paziente prima e (anche) come medico poi ha assistito al cambiamento nella rilevazione dei livelli di glucosio : fu molto sollevata quando, dacché era costretta a bollire l'urina su un fornelletto, negli anni '60 arrivarono negli studi medici le strisce per i test del glucosio nel sangue, seguite all'inizio degli anni '80 dai dispositivi da usare a casa con il dito. Oggi il sistema è ancora più accurato, grazie ad un apparecchio per il monitoraggio che si attacca all'addome e fornisce letture ogni cinque minuti. La dottoressa da ragazza, ma dopo la diagnosi ha deciso di seguire la sua seconda scelta professionale e studiare medicina , laureandosi all'Università di Witwatersrand nel 1954. Quando ha sposato Benny Lashansky, nel 1957, sapeva bene quale fosse il parere medico riguardo all'. Lei ignorò il loro consiglio e tirò avanti per la sua strada: "Ero un po' preoccupata che [Benny] potesse rimanere da solo a crescere i bambini, ma tutto è andato bene", ha detto Lashansky. "Non ho avuto alcun problema durante le mie gravidanze". Una delle sue figlie, Gayle Brenner, 63 anni, ora lavora come pediatra e ha detto che sua madre è la sua fonte di ispirazione. "Mamma è sempre stata presente per noi e non ha mai permesso alla sua malattia di ostacolarci".Libby si è ritirata dalla professione dopo essersi trasferita con il marito negli Stati Uniti nel 2002. Il suo amato Benny è morto lo scorso agosto, a 95 anni, e la donna ora riempie il suo tempo seguendo ogni tappa della crescita dei suoi sette nipoti e quattro pronipoti. "È importante rimanere impegnati , ma la maggior parte dei miei amici se n'è andata", dice commossa. Anche i medici che non l'hanno curata si stupiscono nell'apprendere quanto abbia vissuto con una malattia che un tempo "condannava" ad una morte precoce. Lashansky dice invece di essere spesso sorpresa di come sia: "Sono stata fortunata ad avere una famiglia così amorevole e sono molto grata che nessuno di loro si sia ammalato di diabete", ha detto. "È stato meravigliosodella nostra famiglia".