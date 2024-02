Mahsa Amini, quella vita racchiusa anche nel nome: in curdo si chiamava Jîna

Com’è morta Mahsa/Jîna?

La vera origine di Mahsa

"Siamo tutti Mahsa, hai lottato e lotteremo anche noi"

Il volto sorridente diè impresso nella mente di tutti. Quel viso avvolto da un, che lascia intravedere alcune ciocche dei suoi bellissimi capelli scuri. E che le è costato la vita, quel maledetto 16 settembre, a 22 anni, perché "indossato male" , ovvero non secondo i rigidi dettami della legge sull’obbligo del velo imposto dal 1981 sia alle donne iraniane che alle straniere. Quel che non tutti sanno è che la giovane, conosciuta purtroppo e improvvisamente in tutto il mondo come. Era infatti di etnia curda e la sua morte è diventata il simbolo delle proteste dei curdi iraniani e non solo. Proteste che hanno avuto seguito in tutto il mondo e che hanno subito unada parte del regime iraniano che ha provocato almeno 154 morti. Le donne per solidarietà hanno tagliato una ciocca dei loro capelli. Dopo la sua morte i manifestanti hanno cantato lo slogan curdo " Jin, Jiyan, Azadî " - "donna, vita, libertà".La giovane si trovava a Teheran insieme ai suoi genitori per fare acquisti quando la, un'unità responsabile dell'applicazione delal servizio dell’ ayatollah Khomeini , l’ha fermata e arrestata perché Mahsa indossava l’hijab in modo sbagliato, forse allentato. Ciò vuol dire che lasciava. Di qui l’atto di tagliare le ciocche dei capelli adottato da moltissime donne in segno di protesta. Dopo essere stata arrestata, di Mahsa si sono perse le tracce, finché è stata riconsegnata alla famiglia in condizioni disperate. Presentava ferite causate da percosse, segno del fatto che la polizia l’aveva picchiata fino a farla finire in coma. Dopo tre giorni la ragazza è morta. La polizia ha parlato di "", aggiungendo che la ragazza fosse morta di infarto, in seguito alle denunce dei genitori. Ma questa volta non sono riusciti a soffocare tutto nel silenzio. Da quel giorno, e per la prima volta, in Iran hanno preso il via una serie di proteste, portate avanti nell’ultimo periodo soprattutto dallache vede dalla stessa parte giovani di entrambi i generi, studenti, lavoratori contro la repressione troppo dura del regime. Proprio durante queste proteste hanno perso la vita purtroppo altre giovani di 17 anni,, di 16 anni, anche lei morta in seguito a un pestaggio. Per non parlare dell’atleta, colpevole di aver gareggiato nell’arrampicata senza velo e sparita da alcuni giorni al suo rientro in Iran. Nel frattempo, nella prigione di Teheran, continua a essere detenutaarrestata per sbaglio durante le proteste.Mahsa è in realtà di origine curda. Irappresentano ildopo arabi, persiani e turchi. L’Iran è secondo solo alla Turchia per quanto riguarda la presenza numerica di questo popolo, laddove nel Paese di Erdogan si aggirano tra i 12 e 14 milioni. La provincia del Kurdistan iraniano copre poco meno di 30 mila chilometri quadrati e al suo interno ha circa 1,6 milioni di abitanti, distribuiti in dieci contee. Quattro province si trovano nel Nord-Ovest, al confine con Iraq e Turchia, mentre i curdi del Khorasan risiedono nelle due province del Nord-Est al confine con il Turkmenistan e l’Afghanistan. È un’etnia da secoli perseguitata tanto in Turchia quanto in Iran. Tanto è vero che in Iran, oltre alla discriminazione, è vietato l’utilizzo del nome proprio in curdo.. Quindi quella che noi conosciamo come Mahsa è in realtà Jîna figlia del Kurdistan dell’Iran.Questo è solo uno dei tanti slogan sbandierati in questi giorni. Proprio nella giornata delsi sono messe in marcia per raggiungere, ad Aichin di Saqqez, nella provincia del Kurdistan iraniano, paese di provenienza della giovane per celebrare la fine del lutto come da tradizione. Sicuramente la polizia religiosa che ha arrestato Mahsa sapeva che la giovane fosse curda e in tanti sono convinti che, dietro all’omicidio, ci siano in realtà anche motivazioni legate all’etnia. Fatto sta che ormai i, irritando non poco i pasdaran che hanno colto il pretesto per colpire i curdi in Iraq accusandoli di supportare con le armi i curdi iraniani. Vedremo come si evolverà la situazione e se questo rappresenterà un primo passo per imprimere un cambio di rotta alla politica di intolleranza iraniana.