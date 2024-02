Una montagna di preservativi in passerella e per i clienti. Diesel lancia l'invito al sesso sicuro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Glenn Martens (@glennmartens)

Un invito alpresentando la nuova collezione Diesel. Alla in passerella non sfilano soltanto abiti ma anche, come nel caso del brand italiano Diesel che ha allestito uno show molto particolare:di confezioni di condom Durex come scenografia della sfilata con tanto di inequivocabili gemiti in sottofondo e unaper i clienti. E’ un esortazione al sesso sicuro, come spiega, fondatore e azionista dell’azienda d’abbigliamento nota in tutto il mondo soprattutto per i jeans. “Vogliamo lanciare un messaggio di safe sex perché i giovani non hanno regole . Questo è il lancio di una campagna con la quale daremo preservativi gratis nei negozi nel giro di un mese” dice Rosso all’Ansa.“Libertà, piacere, sperimentazione, gioco:. La sex positivity è qualcosa di pazzesco. Vogliamo parlare di questo e siamo seri rispetto all’argomento. Divertitevi, abbiate rispetto uno dell’altro,” aggiunge lo stilistache ha disegnato la nuova collezione presentata oggi 22 febbraio e che ha curato i dettagli della sfilata , impreziosita da un’installazione di condom , altri 300mila saranno distribuiti gratis in aprile nei negozi Diesel di tutto il mondo.Nella logica della moda-comunicazione i preservativi forniti da Durex si trasformano anche in unadi collaborazione su alcuneche incrociano la "D" di Diesel a quella di Durex, un logo dalla doppia lettera per un impatto evocativo sulle generazioni che non avendo vissuto la tragedia della mortalità causata dalle conseguenze della sindrome da immunodeficienza credono che la“Ildella una mini capsule con Durex andrà a sostegno di questa campagna” spiega ancora Rosso che per quanto riguarda idel gruppo Otb (Only The Brave) dice: “Nel 2022 abbiamo fatto un +32% con i brand alti, Diesel ci ha tirato giù i numeri perché abbiamo tagliato la bassa distribuzione, sennò avremmo fatto la miglior performance nel mondo della moda. Ma Diesel ora sta cominciando a volare, siamo entrati nel Premium e vogliamo essere”.E la collezione disegnata da Glenn Martens, con le proposte per lui e lei per il prossimo inverno, ne è la dimostrazione. Ogni capo sembra un, con lavorazioni inedite come ilfino a diventare, la pelle vegana increspata e laccata, i pantaloni stivali di cristalli, gli abiti-manifesto con bocche sorridenti. Ce n'è per guardare al 2023 con fiducia: “Abbiamo già venduto le nostre collezioni, siamo positivi, siamo sempre stati, dovremmo avere un 2023 buono” conclude Rosso.