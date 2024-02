L'importanza di valorizzare tutte le diversità: torna 4 Week 4 Inclusion

Il programma di 4Week4Inclusion

Le testimonianze: valorizzare la diversità

Tre giornate per tre temi

Le novità della 4W4I e i partner

Al via, il più grande evento dedicato all’inclusione, ideato da Tim per sensibilizzare su questo tema e sull'importanza della valorizzazione del. L’iniziativa propone un fitto programma di eventi condivisi, webinar, digital labs e gruppi creativi. Ogni anno gli ospiti e gli speaker si alternano per, realizzando un racconto corale di storie di inclusione e condividendo best practices, modelli e strumenti per valorizzare tutte le diversità: dalla disabilità al confronto intergenerazionale, dalla valorizzazione del contributo femminile, all’orientamento sessuale e identità di genere, all’etnia e alla religione. Questa quarta edizione prende il via giovedì 12 ottobre e prosegue fino al 14 novembre, coinvolgendo circafra imprese, università, associazioni ed enti no profit.La manifestazione si aprirà con l’evento "Anatomia dell’inclusione", moderato dalla giornalista de Il Sole 24 Ore Monica D’Ascenzo, che illustrerà le novità dell’edizione 2023 attraverso le voci dei rappresentanti delle aziende partner. In occasione della giornata inaugurale sono previsti i saluti istituzionali di, commissario europeo alle Pari opportunità e, ministra per le Disabilità. Tra gli ospiti principali, amministratore delegato di Tim,, Diversity, Equity and Inclusion operations manager di Amazon Italia,, Industrial & Energy Technology Europe/SSA Human resources director di Baker Hughes,, HR director di Fincantieri,, Chief operating officer di Intesa Sanpaolo.Nel corso della giornata sono previste lesull’inclusione di Carlotta Bertotti , modella e influencer, Valentina Tomirotti , giornalista e attivista esperta sui temi della disabilità, Francesco Murano, influencer su stomia e disabilità, Dennis Murano, scrittore, esperto di risorse umane, Sara e Alessia Michielon di Ruotelibere e Dalila Bagnuli, femminista e content creator. Anche quest’anno Ipsos darà il proprio contributo alla manifestazione attraverso la realizzazione di unasui temi dell’inclusione all’interno delle aziende partner. I risultati saranno presentati da Nicola Neri (Ceo Ipsos) il 12 ottobre, in occasione dell’evento di apertura della 4W4I. All’interno della manifestazione Tim sarà protagonista il 24 ottobre dell’evento "La parità non può aspettare" è previsto un focus sulla centralità di questo importante traguardo. L’appuntamento con Pietro Labriola e Azzurra Rinaldi, economista, scrittrice e cofondatrice di Equonomics, sarà anche l’occasione per lanciare la nuovae la collaborazione tra i negozi Tim e DonneXStrada, progetti che saranno poi illustrati in due giornate dedicate, il 25 ottobre e il 10 novembre. In occasione dell’evento aziendale del 30 ottobre saranno presentati gli approfondimenti realizzati dal Censis sul tema della solitudine; Work Wide Women lancerà, nella giornata inaugurale, "Quanto ne sai di D&I", un gaming sulla conoscenza di queste tematiche, i cui risultati saranno comunicati nel corso dell’evento conclusivo, così come il report di Forum della Meritocrazia, che metterà a disposizione delle aziende partner il "Meritorg check" per misurare l’applicazione del merito in azienda.Nel corso della maratona, ci saranno. Il 25 ottobre il, con i saluti istituzionali dell’onorevole Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo e la partecipazione, tra gli altri, di Lella Golfo, presidente della Fondazione Belisario , Chiara Bacilieri, responsabile Innovation di Lifeed, Cristina Tagliabue, direttrice La Svolta, Manuela Perrone, giornalista Il Sole 24 Ore e Federica Spampinato, Ceo di OEJ Agency, con la moderazione di Monica D’Ascenzo. Il 30 ottobre la Solitudine , con i saluti istituzionali di Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani e la partecipazione, tra gli altri, di Giorgio De Rita, segretario generale Censis, Barbara Strappato, direttore Prima divisione servizio Polizia Postale, Andrea Apostolo, persona con disabilità ed esperto di temi di diversità e inclusione, Don Ben Ambarus, direttore Caritas Roma, Chiara Illiano, associazione Hikikomori Italia . Modera Valentina Dolciotti, direttrice DiverCity. Il 7 novembre, con la partecipazione di Francesco Cicconetti , in arte Meths, creatore di contenuti e influencer, Anna Segre, poetessa e psicoterapeuta, e Cathy La Torre , avvocata e attivista Lgbtq+. Modera Igor Suran, direttore Parks.I singoli eventi della manifestazione potranno essere seguiti sul sito 4w4i.it . Fra le novità di questa edizione,dove poter consultare il calendario e seguire ogni webinar in diretta, in modalità podcast e on demand. Altra novità di questa edizione, le partnership con alcuni dei più importanti eventi sull’inclusione (Rewriters Fest, CEOforLife Awards, Accessibility Days, Global Inclusion, Global Thinking Foundation) che saranno ospitati nel corso delle quattro settimane. Partner Platinum: Amazon, Baker Hughes, Danone, Ferrovie dello Stato Italiane, Fincantieri, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane. Partner Gold: 24ORE Business School, AccessiWay, The European House Ambrosetti, Axa, Capgemini, Challenge Network, Cherry Bank, Coreconsulting, Edison, EY, Fastweb, Forma-tech, Ge Avio Aero, Generali Italia, Gruppo FRASI Formazione, Mylia, P&B, Randstad HR Solutions, Sanofi, Tack & TMI.