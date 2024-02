Cambiamento climatico: la tragedia della Marmolada è solo il primo avvertimento di un disastro annunciato

Disuguaglianze tra i Paesi, più sono ricchi più inquinano, i più poveri subiscono

Domenica 3 luglio l'ultima tragedia: unsi è distaccato, franando a valle e portando con sé tutto quello che ha trovato sul suo corso. Comprese le persone: il bilancio parla di 7 morti e 8 feriti, ma ci sono ancora dispersi. Le speranze pochissime. Un crollo improvviso ma non inatteso, secondo gli esperti. Le persone che hanno perso la vita sono vittime di una natura che si ribella alla mano dell'uomo. Un circolo vizioso crudele , che non sembra avere fine. temperature estreme , alluvioni, tempeste, frane, incendi : secondo("The international disaster database") solo nel 2021 ci sono statinel mondo, che hanno causato un totale di, con un costo complessivo stimato in 252,1 miliardi di dollari. Una situazione tragica. E come se non bastasse, sempre secondo la stessa ricerca, il numero di disastri nel 2021 è stato significativamente superiore rispetto alla media del periodo 2001-2020, quando abbiamo avuto, a fronte di un costo di 153,8 miliardi di dollari. Insomma,, nessuno escluso. Tuttavia non costa allo stesso modo a tutti. Anzi, la crisi climatica continua a inasprire. E tutto lascia presagire che questa nuova fase della crisi climatica andrà ad ampliare il divario economico tra i Paesi più ricchi e i Paesi più poveri del mondo. Ad evidenziarlo è il nuovo report di Oxfam rilasciato pochi giorni fa. A causa del tenore di vita molto alto, gli abitanti deisono infatti inevitabilmente quelli chee di conseguenza. Dunque sono i maggiori responsabili del cambiamento climatico. Di contro, quelli più, pur essendo quelli che meno contribuiscono al cambiamento climatico, risultanodalle conseguenze che ne derivano. E per di più sono meno forniti di infrastrutture, barriere e tecnologie per difendersi dagli eventi climatici estremi. Senza contare che ricevono aiuti insufficienti dai paesi più ricchi.L’ad esempio, con circaemesse ogni anno, pesa più del Pakistan (208 milioni),che pure ha una popolazione circa 4 volte più grande del Belpaese, ma meno dell’Arabia saudita (515 milioni), che ha appena 34 milioni di residenti, la metà dei nostri. In generale le nazioni ad alto reddito – i Paesi membri dell'Ue, l'Australia , la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, il Giappone, Israele, nonché molti Stati della penisola arabica - emettono anidride carbonica in misura significativamente maggiore rispetto ai paesi più poveri . E nonostante se ne faccia oramai un gran parlare, questi stessi Paesi, dove l’opinione pubblica e la stessa politica, almeno a parole, appaiono più sensibilizzate sul tema, non hanno registrato riduzioni significative nel tempo. Anzi, rispetto al 1990 (11,5 miliardi di tonnellate di Co2) lenel 2018 risultano addirittura aumentate (12,4 kt). Va sottolineato tuttavia che dal 2010 i valori risultano in costante, anche se lieve, calo. Sono però i paesi a reddito medio (tra gli altri,) ad aver registrato l'aumento più significativo:. Di fatto, gli unici paesi ad aver registrato dei valori calo nel periodo considerato sono stati i paesi a basso reddito. Questi erano già i minori responsabili di emissioni nel 1990, quando emettevano quantitativi equivalenti ad appena l'1,6% della Co2 emessa dai paesi ricchi. In questi stati, in 28 anni le emissioni sono diminuite del 21,4%. Parliamo in questo caso perlopiù di paesi africani, cui si aggiungono Afghanistan, Siria e Corea del nord.Come evidenzia Oxfam nel suo report,, che ospita il, èa livello globale. Un rapporto che risulta invece capovolto nel caso dei paesi più ricchi, che contribuiscono per il 37% delle emissioni globali pur ospitando il 15% della popolazione della Terra. E, ironia della sorte, è proprio in questi paesi che si concentra il 70% dei 7.340 gli eventi climatici estremi che hanno colpito la Terra tra il 2000 e il 2021. A fronte di questi dati, appare evidente come, che è stato adottato all’inizio degli anni settanta nelle regolamentazioni ambientali,. “Ad oggi c'è ancora molta strada da fare in questo senso, visto che i costi maggiori li devono sostenere i paesi più poveri e meno responsabili del cambiamento climatico, e che anche il contributo dei paesi a reddito più elevato è minimo rispetto ai bisogni effettivi!” sottolinea Oxfam.