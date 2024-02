Il vertebrato più minacciato al mondo? È la tartaruga d’acqua dolce

Qual è ilpiù minacciato al mondo? Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, non vive in una qualche foresta di qualche sperduta zona del mondo. Bensì nelle nostre case. Per sapere di cosa si tratta basta rivolgere lo sguardo in un luogo tanto familiare quanto insospettabile:. Ebbene sì: è laL’allarme è stato lanciato dadurante il 12esimoal Parco Natura Viva di Bussolengo. “Il 62% delle specie di tartarughe d'acqua dolce sul pianeta èo in pericolo – sostiene lo zoologo -. Sonoa essersi estinte negli ultimi anni. Un triste primato che questi animali condividono solo con le scimmie”. L’intervento dello scienziato di fama mondiale ha spiazzato tutti, perché a essere minacciato non è nessun anfibio endemico o un mammifero esotico che vive in chissà quale habitat sperduto e lontano da noi, ma un animale che conosciamo molto bene e da vicino, e con cui abbiamo familiarità. Un declino, quello delle popolazioni didi acqua dolce, iniziato già da tempo e che col passare dei decenni si è sempre più aggravato. “Tra il 1970 e il 2010 il declino è stato del 79%. Per avere un’idea della gravità della situazione - sottolinea- basti pensare che sia le specieche quelle marine sono scomparse a un tasso del 39%”. Considerato dunque che “fiumi, laghi e bacini d’acqua dolce stanno perdendo i propri abitanti”, come riuscire a porre rimedio o quantomeno ad arginare questa minaccia della specie? Lo zoologo si sta attivando e si è impegnato concretamente attraverso il Parco Natura Viva di Bussolengo. In pratica Peter Praschag è già lavoro al progetto che punta alla reintroduzione in natura della, che è la tartaruga palustre europea fortemente minacciata dall’invasione dell’americana Trachemys scripta.Già, perché da anni la tartaruga d'acqua dolce europea e la sua sottospecie ligure sono di fatto sotto attacco da parte delle 'cugine' americane, che vengono vendute come ''. In loro soccorso si era attivata anni fa anche anche l'Unione europea, che attraverso il cofinanziamento del progettoaveva proseguito il lavoro di conservazione e reinserimento della specie di tartaruga palustre (Emys orbicularis ingauna) presente solo in Liguria. "Il problema è che tanto lavoro serve a poco se poi chi si va a comprare in negozio le, che da adulte possono arrivare addirittura anche a raggiungere un chilo e mezzo di peso, sono aggressive e poco facili da gestire, poi le abbandona in natura" aveva spiegato l’esperto. Ma il problema non era finito lì: la diffusione sul territorio della specie americana di testuggine d'acqua dolce da tempo è un problema non solo a livello nazionale, ma anche europeo.Come evitare che le tartarughine scompaiano per sempre? Lo zoologo, come un moderno Noè, ha fondato in Austria la più grande “Arca” di salvezza del mondo per tartarughe d’acqua dolce. Un’ Arca gigantesca che lui stesso gestisce, e che ospita circain quattro diverse località. Ottocento di questi esemplari appartengono ai gener, ossia Batagur e Cuora. “Delle cinquanta specie di tartarughe più a rischio – sottolinea Praschag - ci prendiamo cura di 37 e ne alleviamo 35. Con 20 specie e sottospecie di tartarughe descritte per la prima volta, abbiamo dato un contributo significativo alla comprensione della diversità delle tartarughe. Adesso è necessario combinareal di fuori del loro habitat naturale con misure nei luoghi originari. Ma per le specie con pochissimi sopravvissuti, costituire gruppi di riproduzione gestiti dall’uomo è l'unica possibilità di garantirne il”.