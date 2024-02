L'acqua dolce arriva dal mare: l'innovativo progetto per rispondere ai problemi idrici

Come raccogliere vapore acqueo oceanico trasformandolo in acqua dolce

L’uovo di Colombo:, per risolvere i problemi idrici della terra. Una chimera per secoli, che potrebbe diventare realtà grazie ad uno studio dell'Università dell'Illinois Urbana-Champaign, in grado di aprire la strada verso la realizzazione di strutture per la raccolta di acqua dolce non sfruttata dal vapore acqueo. In una quantità tale da fornire, ad esempio, unadi tutti i grandi centri popolati subtropicali che, come è noto, soffrono enormemente proprio a causa della scarsa disponibilità di risorse . L’idea di raccogliere acqua dolce proveniente daa quelle tradizionali non è nuova. Esistono infatti già diverse tecniche (come quella del riciclaggio di acque reflue , di semina in nuvola o di desalinizzazione). Tutte metodologie che hanno un’efficacia però abbastanza limitata. La chiave di volta di tutto, in questo caso, sono le enormi quantità di, una riserva idrica quasi illimitata e del tutto non sfruttata, che si trova proprio sotto i nostri occhi, e che verrebbe 'catturata' grazie a strutture offshore alte 100 metri e larghe 210. Un metodo che, a differenza di quanto praticato finora, imita perfettamente i ritmi e il ciclo della natura, con l’unica differenza che il vapore acqueo raccolto sull’oceano non è lasciato libero ma guidato nel proprio percorso.Lo studio, che si intitola "" ed è stato pubblicato il 6 dicembre 2022 su Nature Scientific Reports, è stato condotto dal dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign e dalla National Science Foundation e pubblicato su Nature Scientific Reports. "Le attuali regioni che soffrono di scarsità d’acqua saranno probabilmente ancorain futuro, aggravando il problema - spiega la professoressa di scienze atmosferiche Francina Dominguez -. E, purtroppo, le persone continuano a muoversi in aree con quantità di acqua limitata, come il sud-ovest degli Stati Uniti". Le proiezioni future confermano perproposta: "Le proiezioni climatiche mostrano che il flusso di vapore oceanico aumenterà nel tempo, fornendo ancora più acqua dolce ", ha detto la ricercatrice Afeefa Rahman. "Quindi, l’idea che stiamo proponendo sarà realizzabile anche con il cambiamento climatico ".Ma come funziona in pratica il meccanismo? Secondo quanto ipotizzato dai ricercatori, il flusso di umidità evaporata al di sopra dell’oceano può essere catturato e trasportato nella fase di vapore attraverso un condotto e. Il flusso aumenta dolcemente con l’altitudine per effetto del vento orizzontale più forte, offrendo l’opportunità di progettare superfici di cattura verticali. La presa può essere progettata per ottimizzare l’assorbimento di umidità, tenendo in considerazione la direzione del vento prevalente e la sua variazione con l’altitudine e il tempo. Un compressore può aumentare l’efficienza di raccolta della massa d’aria umida con l’aspirazione, l’energia rinnovabile (eolica o solare) può alimentare l’aspirazione, il trasporto e la condensazione dell’aria umida. Un’idea nuova, dunque, semplice e sostenibile, perché imita il ciclo della natura e. Come mai non ci si è pensato prima, verrebbe da chiedersi? "Penso che sia perché i ricercatori sono così concentrati su soluzioni terrestri ma il nostro studio mostra che altre opzioni, in realtà, esistono" aggiunge Kumar. L’auspicio del team che propone lo studio è che questo apra la strada a massicci investimenti infrastrutturali per realizzare strutture ad hoc. La ricerca, guidata dal professore di ingegneria civile e ambientale e direttore esecutivo del Prairie Research Institute Praveen Kumar, ha suggeritoe verificato l’applicabilità di strutture per la cattura del vapore acqueo per condensarlo in acqua dolce, con l’auspicio che questa possa essere una soluzione agli impatti dei cambiamenti climatici: "Alla fine, dovremo trovare un modo per aumentare l’approvvigionamento di acqua dolce il riciclo da fonti esistenti, anche se essenziale, non sarà sufficiente per soddisfare le esigenze umane. Pensiamo che il nostro nuovo metodo proposto possa farlo su larga scala", ha concluso il direttore.