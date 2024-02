Spara a un maialino per immortalarsi in un video social, la fidanzata lascia morire i suoi animali

Sos montagne affollate: gli animali selvatici stanno diventando più notturni "per non incontrare persone"

Un orrore senza fine. Prima lui avevacon un colpo di pistola soloda postare sui social e magari ricevere qualche visualizzazione in più. Poi, una volta in carcere, la sua lei, una donna di 28 anni residente a Camporosso (Imperia), ha continuato la catena di crudeltà. E alla fine è stata denunciata per, per aver fatto morire un asino, un altro maialino e un cane,un'altra decina di cani, che il fidanzato le aveva dato in custodia essendo in carcere con la stessa accusa. Erano stati i volontari del soccorso veterinario della val Nervia, a fine anno, a scoprire ilricavato in una campagna di zona Magauda, nel piccolo centro alle spalle di Ventimiglia. Lo spettacolo che si è presentato davanti agli occhi dei volontari era da pelle d’oca: cani legati a una catena, altri liberi, ma tutti ormai ridotti pelle e ossa, che non avendo altro da mangiare, erano costretti a cibarsi delle carcasse degli altri animali morti. Sembra che la ragazza si sia presa cura di loro soltanto per il mese successivo all'arresto del compagno, poi non riuscendo più a far fronte alle spese, li avrebbe abbandonati Gli animali sono sì i migliori amici dell’uomo, ma il contrario non è così scontato né automatico. E così le specie selvatiche delle aree alpine, proprio per, tendono a diventare più notturne. È quanto emerge da uno studio del Museo delle scienze (Muse) di Trento e dell'Università di Firenze intitolato: "Crowded mountains: Long-term effects of human outdoor recreation on a community of wild mammals monitored with systematic camera trapping". La ricerca ha utilizzato 60ogni estate, a partire dal 2015, in un'area delle Dolomiti del Trentino occidentale altamente frequentata da escursionisti, al fine di rilevare i passaggi di animali e persone. "I risultati ci mostrano che delle oltre 500.000 foto raccolte in 7 anni di ricerca ile il tasso diumano di fronte alle fototrappole è statopiù comune nell'area (la volpe) e addirittura 70 volte superiore a quello dell'orso, la specie più raramente fotografata", spiega Marco Salvatori, primo autore dello studio. Le otto specie considerate - orso , cervo, camoscio, capriolo, tasso, volpe, lepre e faina - hanno rivelato una chiara risposta comportamentale alprovocato dal passaggio di esseri umani: e così, nelle zone più frequentate, cercano di minimizzare le probabilità di incontro con le persone,. Tutte le specie studiate hanno mostrato tendenze di presenza stabili e in alcuni casi anche in crescita. Ma i nuovi comportamenti costituiscono un potenziale costo in termini di maggiori difficoltà di movimento, regolazione della temperatura corporea, utilizzo di aree più produttive. "Se, da parte degli animali, l'impegno a evitare il contatto con gli esseri umani è notevole, ora sta ancheadottando alcune misure per limitare l'accesso ad alcune aree dei parchi naturali nei periodi dell'anno più delicati per la fauna, una strategia già ampiamente applicata in molte parti del mondo", ha concluso Francesco Rovero, coordinatore dello studio.Ma com’è invece la situazione nei canili ? Non è affatto buona, e lo dicono i dati: dai controlli dei Nas in 876 canili e gattili pubblici e privati, ben, cioè oltre uno su quattro), sono risultati. Sono state, sanzionate 29 persone per violazioni penali e 230 per illeciti amministrativi, per complessivi 180 mila euro. Sono questi i risultati delle operazioni compiute solo nell’ultimo periodo dai Carabinieri dei Nas, di concerto con il ministero della Salute, sull'intero territorio nazionale. Le principali violazioni hanno riguardatoe autorizzative degli ambienti destinati al ricovero con box, in alcuni casi costruiti abusivamente e in dimensioni non sufficienti; lo smaltimento irregolare delle carcasse di animali,all'anagrafe canina, e la gestione irregolare dei farmaci, spesso scaduti, in un caso da più di sette anni. I reati contestati sono stati principalmentedi animali causato dal mantenimento di cani in condizioni incompatibili con la loro natura, il mancato rispetto del benessere come mancanza di igiene e sovraffollamento, l'effettuazione di interventi chirurgici come taglio delle orecchie o della coda "a scopo estetico e non motivati da ragioni patologiche". Durante l'attività di controllo sono stati anche accertati, da parte del Nas di Torino e di Perugia, due casi didi animali da compagnia attraverso l'introduzione in Italia di cuccioli di cane privi di documentazione identificativa e sanitaria.