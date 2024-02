Festival di Sanremo. Elodie con "Due": "Una relazione finita male, diversa da come appare all'esterno"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

L'amore finito e il rispetto per la persona

Il nuovo disco: "Ok. Respira"

Il brano per Sanremo: "'Due' mi aiuta a raccontarmi"

L'empowerment femminile nel duetto con Big Mama

". Si intitola così il primo documentario dedicato a Elodie , la bellissima e talentuosa cantante romana, che la prossima settimana sarà in gara al Festival di Sanremo . Affascinante e ironica, sensuale e pungente, ma anche fragile e con i piedi per terra: la 32enne si mostra a 360 gradi e senza filtri in un documento reale di quello che l'artista tra le più acclamate degli ultimi anni è. Uscirà il 20 febbraio su Amazon Prime Video e a fare da filo conduttore del docufilm sarà il suo ammaliante talento, lo stesso che mostrerà anche sul palco del Teatro Ariston, dove torna per la terza volta come concorrente (la consacrazione arriva a Sanremo 2017 e partecipa poi al Festival nel 2020) e dopo aver indossato anche i panni di co-conduttrice alla seconda serata nell'edizione 2021."I miei ultimi due anni in una docu-serie. Da Sanremo ‘21 a Sanremo ‘23. Ci tenevo a far vedere" scrive la cantante su Instagram parlando del documentario in uscita. "Ad esempio quanto è dura scegliere una canzone per Sanremo. Alla fine ce l’ho fatta e si chiama ''". La madrina del Roma Pride 2022 dal palco dell'Ariston canta l'amore, in un'ode a un rapporto iniziato e finito già male. "La mia canzone parla di un rapporto complesso… se si può dire è un out-out" ha detto del brano scritto da Federica Abbate e Jacopo Ettorre. Che faccia riferimento alla fine della storia con il rapper Marracash ? Difficile da dirsi, anche se durante una recente intervista al Corriere delle Sera la 32enne è tornata sulla questione, spiegando cosa non abbia funzionato col suo ex fidanzato: "Metaforicamente parlando non voglio 'difendermi' a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere, l'amore viene da lì".Intanto dietro le quinte, nella vita reale appunto, Elodie ha ritrovato la serenità al fianco di Andrea Iannone e racconta: "Sono felice. La cosa più importante è che ho capito cosa voglio e come non voglio sentirmi". Sono questi i sentimenti che animano il suo nuovo disco "Ok. Respira", in uscita il 10 febbraio. "Ci lavoravamo da due anni, ho avuto la grandissima fortuna di avere un team di grandissimi artisti, persone con le quali ho un rapporto importante" ricorda la romana, che ha recentemente fatto il suo, nel film "", firmato da Pippo Mezzapesa e presentato in Concorso nella sezione Orizzonti alla 79ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia . "Da Dardust a Mahmood , da Elisa a Federica Abbate, a Davide Petrella. Sono tutte persone che hanno costruito insieme a me il mio piccolo percorso". Tredici le tracce, 7 delle quali inedite. È orgogliosa del nuovo disco, l'artista, per un motivo ben preciso: "Per la prima volta sono riuscita adi un disco e riuscire nel mio desiderio. Questo mestiere per gli interpreti è complesso, riuscire a far valere la propria visione. È stata una discussione che mi sono portata dalla fine di Amici ad oggi. Questo disco, quindi, ha tutte le mie anime".Al Festival di Sanremo Elodie torna con un singolo che mescola la malinconia di una storia d'amore con la costante l'incertezza, tanto che il rapporto è destinato a non avere un futuro: "È un brano che mi aiuta a raccontarmi e a, ma soprattutto una relazione che è vista dall'esterno diversamente da com'è all'interno". Del pezzo "mi sono innamorata al primo ascolto", assicura l'artista romana che aggiunge: "Io e Federica Abbate eravamo casualmente in un periodo molto simile della nostra vita e ho pensato che fosse una grande occasione, le coincidenze sono le cose a cui mi aggrappo. Ho sentito che era una hit, ho la fissa per le hit, mi piacciono". Un 'matrimonio' con il pezzo che però non è stato facile da celebrare: "Ho trovato grande difficoltà nell'interpretarla, nel cantarla. È molto mia, ma allo stesso tempo ho dovuto trovare gli spazi per i fiati. Il titolo del disco sembra sempre che mi rincorra. È statomolto con me stessa, che non mi ha fatto sentire brava abbastanza".Non si nasconde e sul più prestigioso palco italiano porta così anche le sue insicurezze, carburante (insieme alla sua fame di fare bene) di un progetto personale che l'ha vista debuttare ad Amici nel 2015 e la trova oggi tra i principali e più amati artisti italiani. "Mi sento, questo è già un grandissimo punto di partenza - confessa- sono andata in terapia più volte proprio per questo. A volte sono aggressiva perché sono piccola, si arrabbia chi ha paura, chi si deve difendere. Le persone che sono serene, che sono convinte di quello che sono non si arrabbiano. Io, in questo,che proteggo e che non è cresciuta nel modo giusto. Per quello non si può far niente, il tempo è passato. Posso solo darle gli strumenti per vivere bene, piano piano, giorno per giorno, rispettandola". Un messaggio di empowerment femminile che la 32enne lancerà anche nella serata delle cover, cantando "American Woman", nella versione rock di Lenny Kravitz con BigMama : "Era la mia prima idea, anche se i miei manager mi suggerivano di cantare una canzone in italiano. Avevo bisogno, invece, di cantare un pezzo che avesserispetto a quello che ho cantato altre volte. È un pezzo che ho cantato per la prima volta a un live al Magnolia (a Milano, ndr), però mi piaceva l'idea di raccontarlo a più persone possibili". E sul duetto aggiunge: "Ho pensato fosse geniale avere BigMama. Intanto perché siamo due donne - con due età diverse, io ne ho 32, lei 22 - con due modi completamente diversi di vivere la nostra. Allo stesso tempo, siamo fiere alla stessa maniera di essere come siamo. Ci saranno altre quattro donne sul palco che faranno i cori. È un pezzo al femminile - conclude - ed è un pezzo che riesce a raccontare la parte più rock di me".