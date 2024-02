Gf Vip 7, la Casa più spiata d'Italia riapre nel segno dell'inclusività e si colora di arcobaleno

Gli altri “Vipponi” del Gf Vip 7

riapre l’iconica porta rossa nel segno dell’inclusione. Il, in prima serata su Canale 5 va in onda la prima puntata del, il reality più famoso del piccolo schermo. Al timone, per la quarta volta consecutiva,affiancato da una coppia di opinioniste inedita e tutta al femminile formata dalla cantante Orietta Berti e da Sonia Bruganelli. I protagonisti di questa edizione sono. I 23 concorrenti (numero che sicuramente crescerà visto che anche quest’anno il reality avrà una durata extra long) sono pronti a mettersi in gioco e a vivere un’esperienza unica e irripetibile puntando anche al montepremi finale di(metà del quale andrà in beneficenza). Il gruppo è assai eterogeneo – per età, provenienza ed esperienze di vita - e il pubblico lo conoscerà nel corso delle prime(il 19 e il 22 settembre). “Il filo conduttore del cast è l’, con elementi di novità: per la prima volta ho puntato meno su nomi da cartelloni perché ho capito, alla quarta edizione, che i 'nomi' alla fine, non sono quelli che fanno il programma. In finale arrivano gli outsider come le Selassié o Tommaso Zorzi, perché sono quelli che creano dinamiche che il pubblico si diverte a seguire e promuovere“ dichiara Signorini alla vigilia della messa in onda dello show.Dopo i rifiuti di Rita Della Chiesa per correre alle elezioni politiche del 25 settembre e di Evelina Sgarbi , figlia del noto critico,sono già ufficiali:(76 anni), star della musica italiana degli anni Sessanta e Settanta nonché ex moglie di Edoardo Vianello e(63 anni), showgirl e attrice, già inquilina della Casa nella prima edizione ma poi fuggita via in taxi per poi innamorarsi del fantomatico Mark Caltagirone, arrivare all'altare e scoprire che era solo un grande bluff. Anticipata da tempo anche la presenza di(51 anni), costumista e curatore d’immagine di molti vip, ma anche conduttore tv., è stato legato per dieci anni a Damiano Allotta, ex compagno di Stefano Gabbana. Ciacci – anche ex concorrente di “Ballando con le stelle” dove nel 2018 ha ballato in coppia con Raimondo Todaro – nello svelare la sua partecipazione al reality ha parlato per la prima volta della propria sieropositività Il rappresentanza della comunità Lgbtq+ anche altri. E’ il caso dell’icona trans(che l’anno scorso, da telespettatrice, offese l'opinionista Sonia Bruganelli) e dell’ex fidanzato omosessuale di Taylor Mega,(42 anni) – "attrice, showgirl e cantante" come lei stessa si definisce - è nota soprattutto agli utenti social per il suo essere sopra le righe. Deve, infatti, la sua popolarità a una serie die sfacciati pubblicati in rete, ma soprattutto a certe sue esclamazioni diventate poi dei tormentoni. Classe 1980, è una donna trans che ha portato a termine il percorso di transizione molti anni fa, iniziando le operazioni per il cambio sesso all’età di 16 anni. Come ha dichiarato in un’intervista alla rivista “Rolling Stone” “il difetto che imputo a molte trans è quello di voler passare da, che è semplicemente impossibile. Sotto questo aspetto pure loro subiscono una costrizione che impone la società, vogliono essere qualcosa di definito”. E sugli interventi di chirurgia estetica la pensa così: “Di quello che pensa la gente non mi frega niente. Ho iniziato a operarmi a sedici anni e non ho mai usato la chirurgia plastica per correggermi. Col bisturi ho une volevo essere assolutamente quello che sono ora. Non ho mai avuto nessun problema con la mia interiorità, ma li ho avuti con gli altri”.(30 anni), milanese, lavora nell’ambito della comunicazione, di cui è un vero esperto. È conosciuto nel mondo dello spettacolo per aver avuto una relazione con. Si definisce “” ma nel 2018 ha avuto una storia con la nota influencer, durata poco ma piuttosto intensa: “È nato un feeling che poi si è trasformato in passione vera e fisica” aveva raccontato a “Novella 2000”, definendolo une svincolato dall’attenzione mediatica. “” ha raccontato a “Pomeriggio 5” dove aveva definito la Mega la prima donna della sua vita ma parte ormai di un capitolo passato. Sempre nel salotto tv di Barbara D’Uro, il trentenne si era esposto anche riguardo Iconize e la finta aggressione omofoba chiamandola una cosa grave:”. Nell’agosto 2020, l'uomo è stato paparazzato in compagnia intima di Mattia Ferri, noto esperto di social e comunicazione, durante un soggiorno insieme a Venezia.Spazio poi a(57 anni), storico volto di “Bim Bum Bam”, e a Gegia (63 anni) attrice comica esplosa negli anni ’80 il cui vero nome è Francesca Carmela Antonacci. Dentro anche(50 anni), ex ragazza di “Non è la Rai” ed ex velina di “Striscia”, e(63 anni), ex volto storico di Rete 4 e vincitrice di Pechino Express del 2018. Direttamente da TikTok arriva(20 anni), ex allievo de “Il Collegio” e “La Caserma” su Raidue; sempre per le quote ‘influencer’ ci sono(23 anni), imprenditrice – un paio d’anni fa ha fondato un suo marchio d’abbigliamento -, già vista a “Ti Spedisco In Convento” e(28 anni), reduce dell’esperienza a “Pechino Express” nel 2022. Tornano nella Casa(32 anni), figlio del deputato Pd Gian Pietro Dal Moro, che prese parte al Grande Fratello di Barbara D’Urso nel 2016, e l’attrice e showgirl di origini venezuelane(44 anni), vista al Gf 4. Da “Uomini e Donne” arriva l’ex tronista(29 anni) di professione chef e pugile dilettante mentre da “Forum” sbarca l’assistente(28 anni).Per le quote ‘parente di’ ecco(59 anni), conduttore radio e fratello di Gene, e(29 anni), sorella della regina del twerking Elettra. Non proprio ‘parente di’ ma nella Casa c’è anche(27 anni), il parrucchiere famoso per aver avuto un breve fidanzamento con Belen Rodriguez da cui ha avuto una bimba, Luna Marì. Dal mondo dello sport, ci sono l’ex pallanuotista(46 anni), già concorrente di “Ballando con le Stelle”, “Pechino Express”, “Si può Fare!”, “Isola dei Famosi” e giudice di “Bake Off”, e l’ex schermitrice(24 anni). Infine, giornalista(35 anni), moglie del deputato del Pd Andrea Romano e presidente dell’Associazione #iocosì, impegnata nella difesa deie nella lotta alle discriminazioni.