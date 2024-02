Grande Fratello Vip 7, George Ciupilan e l'alcol. "Bevevo per non sentire la pressione"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da George Ciupilan (@georgeciupilan)

Al Grande Fratello Vip 7 ilraccontato da. Il concorrente eliminato durante la trentesima puntata del reality di Alfonso Signorini – in ondasu Canale 5 – è il giovane Ciupilan, influencer e tiktoker che vanta quasi 2 milioni di follower su TikTok e 600.000 su Instagram.Nato in Romania il 13 luglio 2002, si è trasferito in Italia all’età di otto anni insieme alla madre. Nel 2019 approda in tv partecipando comeal docu-reality “ Il Collegio ” e da quel momento la sua carriera è tutta in salita: dopo aver preso parte a diversi programmi televisivi (nel 2021 ha preso parte anche a “”), George sbarca in radio e inizia a collaborare con, la social radio più famosa di TikTok, divenendo il conduttore di “Attenti a quei tre”. In pochi anni, dunque, la sua vita è completamente cambiata passando dall’anonimato alle luci della ribalta. E questo ha avuto anchenella quotidianità del giovane che ha iniziato ad abusare dell’alcol Proprio prima di lasciare la, George ha raccontato la sua dipendenza . “Rischiavo di combinare” commenta George spiegando di aver subito l'incredibile successo ottenuto improvvisamente in giovane età. “Mi svegliato la mattina e. Non era dipendenza, a me era un insieme di cose” spiega ancora l'ormai ex concorrente del Gf Vip7 . E sempre sull' esperienza relativa all'alcol aggiunge: “Da un giorno all'altro mi è cambiata la vita, avevo gli occhi puntati addosso. Bevevo per non sentire la pressione, mi tornava il passato in mente, usciva la parte che non mi piaceva di me. Diventavo fuori di me, facevo casini. Andavo in discoteca, mi prendevano in giro, tante cose si sommavano ed era dura”.Il ragazzo ha, però, trovato. “Poi mi è arrivatoe lì mi sono reso conto che o mi svegliavo o avrei perso tutto” dice ancora spiegando lo ‘schiaffo’: “mi svegliai una mattina e chiesi a mia madre se ero l'unico in famiglia con questo problema., anche lui quando beveva diventava aggressivo . Da quando ho sentito quelle parole ho pensato non voglio più bere, posso vivere anche senza alcol. Penso sia la cosa più bella che ci sia”. E nonostante l’eliminazione dal reality di Canale 5, il 30 gennaio resta un giorno importante per il ragazzo perché ricorre l’anniversario della vittoria della sua battaglia:, data che si è anche tatuato sulla caviglia, è il giorno in cui ha deciso di non toccare più un bicchiere. E anche in tutti questi mesi dentro la Casa, nei momenti di festa, George non ha mai bevuto alcolici.