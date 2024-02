Il gran galà di solidarietà per l'Unicef: per guardare al mondo "Con gli occhi dei bambini"

"Unicef è la storia di infanzie negate e di bambini protetti e salvati"

"Una data fortemente simbolica perché si celebra Santa Lucia. 'Con gli Occhi dei Bambini' è un inno alla solidarietà e un invito a osservare il mondo con lo sguardo inclusivo, e senza pregiudizi, dei più piccoli. È dovere di tutti supportare chi si prende cura di chi ha più bisogno e gli italiani sono un popolo generoso di donatori e volontari. Nell’ultima iniziativa Coloriamo il Futuro a supporto delle attività legate all’emergenza in Ucraina, abbiamo raccolto a favore dell’Unicef Italia circa 170mila euro. Il sogno, per questa prima edizione a Firenze di Con gli Occhi dei Bambini, è raggiungere un risultato ancora più straordinario, in modo da sostenere con forza crescente l’opera meritoria e indispensabile del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia", spiega l'imprenditrice.

L’obiettivo della serata, al quale parteciperanno circa 250 persone, è raccogliere fondi attraverso donazioni e un’asta. di beneficienza. In questo modo potranno essere sostenute le preziose attività svolte dall’Unicef con il suo Centro di Ricerca internazionale sull’Infanzia e l’adolescenza che opera all’interno dell’Istituto degli Innocenti. All’evento interverrà anche il sindaco Dario Nardella insieme al direttore generale di Unicef Italia, Paolo Rozera, che verrà accompagnato dal maestro e ambasciatore del fondo, Beppe Vessicchio. "In questi giorni l’UNICEF compie 76 anni. La nostra è una storia di infanzie negate e ritrovate, di bambini curati e protetti, di bambini salvati. Ringraziamo davvero Claudia Conte per essere di nuovo a fianco dell’UNICEF. Ringraziamo anche il sindaco Dario Nardella e il presidente Eugenio Giani per il loro sostegno a questa iniziativa, e tutti coloro che sceglieranno di supportarci", aggiunge Rozera.