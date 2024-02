Jlo diventa Mrs Affleck: quando le celebrity si firmano col cognome del marito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Prendere o non prendere il cognome del marito? Questo è il dilemma. Perché 'è diventata Mrs Affleck? Un gesto dio di, oltretutto non più al passo coi tempi? Proprio mentre stava festeggiando il 53esimo compleanno, in luna di miele a Parigi con il neo quarto consorte (ex fidanzato di ritorno dopo vent’anni), su Jennifer Lopez e sulla sua ritrovata felicità si è abbattuto un editoriale al vetriolo del "New York Times" che ha aspramente criticato la scelta annunciata dalla diva ai suoinella newsletter "On the Jlo" che d’ora in poi si sarebbe chiamataJ.Lo diventa J.Aff? Il dibattito è aperto: mentre tante donne combattono negli Usa per riavere l’autodeterminazione del diritto all’aborto o pure (come in Italia) per dare anche il proprio cognome ai figli la scelta di Jennifer appare "particolarmente scoraggiante" secondo la romanziera Jennifer Weiner, che nel suo commento sul "New York Times" cita "" di Margaret Atwood, quella teocrazia distopica in cui le donne ““ come la protagonista June Osborne (Elizabeth Moss nella serie tv) prendevano il nome del Comandante a cui erano asservite: "OfFred" o "DiFred". "Quella di J.Lo è una sottomissione. Un gesto che non dice 'faccio coppia con lui' quanto 'appartengo a lui'".Negli Usa in realtà solo il 20 per cento, secondo un’analisi del 2015 della rubrica del "Times The Upshot", continua a tenere il proprio cognome dopo il matrimonio. L’80 per cento assume invece quello del marito, con un gesto che secondo la Weiner affonda le radici nel sistema del patriarcato e dellein cui, per tutti gli effetti legali, una moglie perdeva qualsiasi identità individuale nel momento del matrimonio. Con l’aggravante che negli Stati Uniti fino agli anni '70, in alcuni Stati, ledovevano usare il cognome del marito per votare, ottenere il passaporto o la carta di credito.JLo comunque resta un: non è un caso che il nome sia rimasto nella nuova linea di cosmetici JLo Body appena lanciata. Ma la cantante di origini portoricane non è certo la prima a prendere il cognome del consorte. Un'altra star da milioni di follower (270 milioni solo su Instagram) come(nome completo Beyoncé Giselle Knowles ) dopo le nozze con il rapper(Shawn Corey Carter) ha preso il suo cognome. In questo caso addirittura non solo la moglie ha aggiunto il cognome del marito come da tradizione, ma anche il marito quello della moglie.Anche quandoha sposatonel 2014 (a Firenze) ha rivelato ai fan di aver cambiato il suo nome in, pubblicando una nuova foto del passaporto su Instagram. E anche lei, da vera celebrity - personaggio tv, modella, imprenditrice - aveva già un seguito (e un patrimonio) importante, forse più del rapper.quando ha sposato Brad Pitt nell’agosto 2014 era già una diva di Hollywood. Ma la star attivista cambiò il suo nome in. E lo disse pubblicamentecosì inscritto per il "New York Times". Dopo la fine della favola dei Brangelina, l'attrice è tornata al suo cognome. L’unione dei cognomi non è un trend moderno. Già negli anni Sessanta quandosi sposarono in Spagna fecero la stessa scelta. Il motivo? "Yoko ha cambiato il suo nome per me, io ho cambiato il mio per lei" disse all'epoca il cantante dei Beatles.