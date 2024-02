La Rappresentante di Lista: "Il nostro queer pop per andare oltre". In scena la festa della fine del mondo

Prendendo in prestito un termine dal dibattito molto attuale sull’ identità sessuale , “amiamo parlare di, che vuol dire, sempre più sfumati, dei generi. Continuando ad avere un affaccio sul mainstream ma restando, comunque, una band con un forte carattere di indipendenza”. Ecco come si presenta, ovvero il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina , che sta girando l’Italia con le ultime date del “” (ile il 23 novembre a Napoli), a conclusione di un 2022 d’oro. Infatti, dopo la partecipazione a Sanremo 2022 il brano “Ciao Ciao” è stato certificato Triplo Disco di Platino, mentre l’ultimo album “” è stato certificato Disco d’Oro. Inoltre La Rappresentante di Lista è stata ideatrice e protagonista di “Tocca a Noi – Musica per la pace”, il grande concerto a sostegno di Save The Children , con 7.000 spettatori in piazza Maggiore a Bologna e, sul palco, 12 tra gli artisti italiani più amati. La band è stata per mesi aied è stata l’unico progetto italiano alla "Billboard Latin Music Week", il 27 settembre scorso.Per queste ultime tappe del tour, la band palermitana ha allestito uno show che è una “”: “Abbiamo preparato a lungo questo tour,” dicono i due che sul palco sono affiancati da altri musicisti. Insieme a Veronica Lucchesi (voce) e Dario Mangiaracina (piano elettrico, chitarra elettrica e acustica e voci), ci sono(flauto, percussioni elettroniche e cori),(tastiere e tromba),(sassofono, chitarra acustica, percussioni e cori),(batteria),(basso) e(chitarra elettrica). Tanta musica, tanto divertimento e tante parole.: “Sì, e non può essere diversamente visto che in Italia stiamo attraversando un periodo parecchio strano e c’è bisogno di parole che diventino un nuovo collante politico e culturale. Le parole saranno protagoniste ma a modo nostro, con una grande festa che vuole essere la celebrazione di una comunità che al centro ha non solo le nostre canzoni, ma un modo di vedere il presente, il passato e (incrociamo le dita) anche il futuro”.: “Sì, ma questa volta è declinato nella forma più pop di una festa propiziatoria. Al pubblico chiediamo di unirsi alla festa con un dress code elegante da morire, dove ovviamente ognuno a modo suo sceglierà come celebrare questo momento. Noi abbiamo scelto di usare solo abiti usati per cercare di dare un segnale per quanto possibile rispetto alla sostenibilità del nostro lavoro. Sul palco, invece, abbiamo ricreato uno scenario apocalittico con le scenografie di vecchi tour, un modo per raccontare tutta la nostra musica e salutare questo 2022 e dare spazio a nuove creazioni”.: “Già solo il nome del gruppo dice tutto... Perché La rappresentante di lista? Veronica lo è stata per davvero. E’ nella nostra natura raccontare i grandi temi d’attualità , dalla crisi climatica ai diritti sociali . E lo facciamo con la nostra musica, in modo diretto e semplice”.: “E’ la grande crisi che stiamo vivendo, è in atto un ecocidio . Noi non possiamo far altro che alzare la voce, mentre la politica invece dovrebbe agire. Bisogna abbandonare l’idea della crescita infinita. Ma parlare di ecologia è strettamente legato al femminismo . I temi sono ampi e con la nostra musica vogliamo anche ritrovare il senso della connessione, dello stare insieme dal vivo”.: “Le connessioni virtuali ben vengano ma è quelle dove ci si guarda negli occhi e fondamentale per sentirsi davvero meno soli ed entrare in empatia con gli altri. E con il nostro show vogliamo fare comunità, ballare insieme e creare energia buona”.